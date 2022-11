Fuchs, du hast Sparta geschlagen Renickendorf bezwingt Lichtenberg und meldet sich damit im Aufstiegsrennen an.

Nicht nur optisch fühle ich mich der Figur des Doug Heffernan, gespielt von Kevin James, in der Serie King of Queens verbunden. Auch in so manchen emotionalen Situationen fühle ich mit ihm. Heute war wieder einer dieser Momente. Doug lebt nicht nur mit einer Frau Carrie sondern auch mit deren Vater unter einem Dach. Arthur ist ein irrer alter Kerl, der seinem Schwiegersohn das Leben oft schwer macht. In einer Folge schaffen es Doug und Carrie Arthur für ein Wochenende auszuquartieren. Voller Freude wissen sie gar nicht, was sie zuerst in ihrer Freiheit anfangen sollen. Carrie beschließt erst einmal ein Beauty-Programm durchzuziehen und verschwindet in Richtung Schönheitssalon. Doug dagegen kann sich nicht entscheiden. Er würde am liebsten eine Pizza essen und nackt durch das Haus rennen. Aber warum nur eines von Beiden? Am Ende der Szene sieht man ihn nackt, Pizza essend auf dem Sofa rumspringen.

Diese pure Freude über einen freien Abend verspürte ich heute auch. Frau und Kind waren mit der Oma zu einem Wochenendausflug aufgebrochen und ich konnte mich, wie Doug nicht entscheiden. Nur waren es bei mir Fußballspiele, zwischen denen ich wählen musste. Dass danach auf jeden Fall noch eine Pizza drin sein sollte, darüber war ich mir klar. Und auch, dass ich sie angezogen genießen würde. Nicht, dass der Pizza-Fahrer mich noch anzeigt oder anbaggert, wenn ich ihm nackt die Tür öffne.

Aber wie gesagt, vor dem verdrücken der italienischen Köstlichkeit sollte es noch ein Spiel sein. Nach einigem hin und her fiel die Wahl auf die Reinickendorfer Füchse.

Zwar war ich schon einige Male im Fuchsbau, doch ein paar Argumente für einen erneuten Besuch des ehemaligen Wackerplatzes waren einfach nicht zu entkräften:

Ein Spiel unter Flutlicht an der Kienhorststraße ist mit das genialste was der Berliner Fußball zu bieten hat, ich hatte richtig Appetit auf einen Füchse-Burger und kurz nach meinem letzten Besuch wurden dort ordentliche Karten und bedruckte Becher eingeführt. Sogar ein nettes, kleines Stadionheft soll es nun in Reinickendorf geben. Einziges Manko am Wackerplatz ist, dass ich ihn wirklich bescheiden erreichen kann. Das Auto ist eigentlich keine Option, da sich rund um den Fuchsbau ein dicht besiedeltes Wohngebiet befindet und selbst Anwohner hier gefühlt stundenlang nach einem Parkplatz kreisen. Also blieb nur der Bus, gepaart mit einem 20-minütigem Spaziergang.

Meine anfängliche Skepsis, bei Regen fast eine halbe Stunde durch nasses Laub zu waten, wandelte sich recht schnell in eine richtig gute Laune. Als ich aus dem Bus ausstieg, hatte es aufgehört zu regnen und es war ein wirklich schöner Abend.

Nach den ersten zehn Minuten Fußweg stieg dann auch die Vorfreude, weil ich die Flutlichtmasten des Platzes schon durch die, direkt am Platz liegende Kleingartenkolonie, leuchten sah.

Kurz darauf verließen sieben Euro meine Geldbörse und eine nette, kleine Eintrittskarte und ein wirklich schönes Spieltags-Heft gingen in meinen Besitz über. Als nächstes tauschte ich 3,50€ gegen einen Becher mit Füchse Logo, in dem sich eine Zucker-und-koffeinhaltige Limo befand. Weitere fünf Euro wurde ich beim Grillmeister los. Aber der überreichte mir dafür diesen unsagbar leckeren Füchse-Burger. Eigentlich wollte ich mir während des Spiels noch einen holen. Aber der Kick wurde so packend, dass ich das komplett vergaß. Vor dem Anpfiff ging ich dann nochmal schnell für kleine Fußballfreunde und war kurz perplex. Denn die Fliesen im WC sind wohl das einzige Überbleibsel des SC Wacker 04 Berlin, dem dieser Platz einst gehörte. Die Füchse haben, nachdem der BFC Alemannia Wacker geschluckt und damit eliminiert hatte, diesen Platz übernommen und wieder Instand gesetzt. Dabei hatten sie aber alles, was von Wacker in Blau-Gelb angelegt wurde mit Grün überstrichen. Nur die Fliesen in den Toiletten erstrahlen noch in Wackers Farben.

Genug der Nostalgie, der Tabellenführer machte dem Dritten seine Aufwartung.