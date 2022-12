Fuchs-Cup & Raiffeisen-Cup: Sehnsucht nach Hallenfußball wird gestillt Nach drei Jahren finden die Eschweiler Traditionsturniere "zwischen den Tagen" wieder statt ++ Zuschauer sollten frühes Erscheinen und Sonderparkplatz beachten

Seit den letzten von der Raiffeisen-Bank Eschweiler eG veranstalteten Turnieren ist einiges passiert, auch im lokalen Fußball. Ein Beispiel: Durch die Reduzierung auf acht Eschweiler Vereine findet die Hallen-Stadtmeisterschaft nur noch an einem Tag statt (Sonntag, 8. Januar). Der Raiffeisen-Cup ist somit das einzige Hallenturnier über zwei Tage. Zudem erhält dort auch der beste Torwart einen Preis. „Das ist schön, denn Torschützenkönig kann man als Keeper ja nicht werden“, meint Nino Rödder als Torhüter von Falke Bergrath. Der frisch gekürte Herbstmeister der Kreisliga A holte vor drei Jahren beim letzten Raiffeisen-Cup „vor Corona“ den Titel.



Sonderpreise gibt‘s ebenso beim 24. Fuchs-Cup (benannt nach der Markenfigur der Bausparkasse Schwäbisch-Hall). Ihn verstehen die allesamt teilnehmenden Eschweiler Reserveteams als inoffizielle Stadtmeisterschaft der 2. Mannschaften. Schirmherr Jo Ecker, Gründer der preisgekrönten Initiative „Fußballvereine gegen Rechts“, loste pikante Nachbarschaftsduelle aus. Außerdem mischt die neue Reserve von Alemannia Aachen mit.



Ausrichterpremiere für den FC Eschweiler



Ausrichter der früher vom FC Germania Dürwiß organisierten Turniere ist erstmalig der FC Eschweiler. FCE-Vorsitzender Eric Morsch: „Einige Helfer sind im Einsatz. Gerade nach der langen Zeit ohne Hallenfußball spüren wir vielerorts große Vorfreude.“ Das liegt auch am attraktiven Teilnehmerfeld beim 27. Raiffeisen-Cup. Es ist das Stärkste, was der Wettbewerb seit gut zehn Jahren anbot, und soll wieder der Maßstab für kommende Auflagen sein. Von den fünf Bezirksligisten muss mit Jugendsport Wenau sogar erstmals einer in die Vorrunde. Auffällig: Auch sämtliche auswärtigen Teilnehmer, außer Lichtenbusch, haben Eschweiler Trainer und/oder einzelne hiesige Spieler in ihren Reihen.



Für alle Aktiven gelten Regeländerungen: Wie auf den Plätzen draußen, kann man den Anstoß inzwischen nach vorne ausführen. Demnach würden Anstoßtore zählen. Des Weiteren dürfen Torhüter den sprungreduzierten Hallenball beim Abstoß nun über die Mittellinie spielen.



Parkplatz an der Gartenstraße



Interessierten Zuschauern wird empfohlen, früh vor Ort zu sein. Die Eichendorffhalle ist kleiner als die vom Hochwasser betroffenen Hallen. Zutritt kann nur gewährt werden, wenn noch Sitzplätze frei sind. Als Parkplatz für Besucher und Spieler dient der Schulhof des Nebengebäudes vom Städtischen Gymnasium an der Gartenstraße (Zufahrt gegenüber Hausnummer 87). Der 300 Meter kurze Fußweg zur Halle führt an der Gartenstraße entlang und durch die Fußgängergasse Lessingstraße. Autos, die am 31. Dezember nach 13:00 Uhr noch auf dem Schulhof stehen, werden laut der Stadtverwaltung abgeschleppt.