Fuchs beendet Torflaute mit einem Doppelpack Der 29-jährige Mittelstürmer des Oberligisten SV Sonsbeck erzielte gegen Union Nettetal seine ersten beiden Saisontreffer. Heute im Heimspiel gegen den SC St. Tönis will der Mittelstürmer nachlegen. Was er zu seiner Jokerrolle sagt und warum der Fußball für ihn bald eine Zeit lang zur Nebensache wird.

Fast acht Monate hat Max Fuchs auf diesen Moment warten müssen. Gegen Union Nettetal war’s dann so weit. Der Mittelstürmer des Oberligisten SV Sonsbeck durfte wieder in einem Pflichtspiel über ein Tor jubeln, das er selbst erzielt hat. Und am vergangenen Sonntag traf er sogar doppelt. Fuchs netzte beim 5:1-Erfolg des Aufsteigers auf heimischem Rasen in der 62. und 69. Minute. Der Offensivakteur unterstrich, dass er weiterhin ein wichtiger Bestandteil im Team der Rot-Weißen ist. Am Samstag in der ersten Rückrunden-Partie gegen den SC St. Tönis ab 14.15 Uhr im Willy-Lemkens-Sportpark möchte der 29-Jährige nachlegen.