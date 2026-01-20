FTG Pfungstadt verschärft den Konkurrenzkampf in der A-Liga

Als Aufsteiger hat sich FTG Pfungstadt als Top-Team der A-Liga Darmstadt etabliert. – Foto: Eckhard Czok

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: FTG Pfungstadt. Zum A-Ligisten hat uns Oliver Schnepper, Trainer bei den Pfungstädtern, folgende Informationen übermittelt.

Was lief gut und was lief schlecht? "So richtig schlecht lief eigentlich sehr wenig. Wenn dann kann man die erste Halbzeit (0:6) bei Türk-Gücü Darmstadt erwähnen, in der wir gegen einen spielstarken Gegner völlig daneben lagen und verdient verloren haben. Ärgerlich waren die Niederlagen gegen die SKG Ober-Beerbach (1:4) und die SG Modau (1:2). Beide Niederlagen waren im Vergleich zum Türk-Gücü Spiel absolut unnötig. Die Mannschaft hat aber alle Nackenschläge gut verkraftet und zeichnet sich auch in dieser Saison, durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit nach dem Motto:, ,Nicht Ich. Nicht Du. Wir!'' aus."

Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant? "Wir haben den Transfermarkt ständig beobachtet und konnten mit Mehmet Emre Tas, Luca Helbig (beide SV Hahn) und Cedric Jo-Fitos (TSG Messel) drei Spieler dazu gewinnen. Vielleicht ergibt sich im Januar noch eine weitere Option. Außerdem hoffen wir alle, dass Karim Saadan nach langer Verletzungspause wieder in der Vorbereitung einsteigen kann. Ein großer Verlust ist Pascal Dinyer, der aus privaten Gründen aufhört. Geplant ist in der Rückrunde auch den einen oder anderen Spieler aus unserer U19, an den Aktivenbereich heranzuführen."