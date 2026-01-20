FTG Pfungstadt verschärft den Konkurrenzkampf in der A-Liga

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: FTG Pfungstadt. Zum A-Ligisten hat uns Oliver Schnepper, Trainer bei den Pfungstädtern, folgende Informationen übermittelt.
Was lief gut und was lief schlecht?
"So richtig schlecht lief eigentlich sehr wenig. Wenn dann kann man die erste Halbzeit (0:6) bei Türk-Gücü Darmstadt erwähnen, in der wir gegen einen spielstarken Gegner völlig daneben lagen und verdient verloren haben. Ärgerlich waren die Niederlagen gegen die SKG Ober-Beerbach (1:4) und die SG Modau (1:2). Beide Niederlagen waren im Vergleich zum Türk-Gücü Spiel absolut unnötig. Die Mannschaft hat aber alle Nackenschläge gut verkraftet und zeichnet sich auch in dieser Saison, durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit nach dem Motto:, ,Nicht Ich. Nicht Du. Wir!'' aus."
Gab es bereits Veränderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?
"Wir haben den Transfermarkt ständig beobachtet und konnten mit Mehmet Emre Tas, Luca Helbig (beide SV Hahn) und Cedric Jo-Fitos (TSG Messel) drei Spieler dazu gewinnen. Vielleicht ergibt sich im Januar noch eine weitere Option. Außerdem hoffen wir alle, dass Karim Saadan nach langer Verletzungspause wieder in der Vorbereitung einsteigen kann. Ein großer Verlust ist Pascal Dinyer, der aus privaten Gründen aufhört. Geplant ist in der Rückrunde auch den einen oder anderen Spieler aus unserer U19, an den Aktivenbereich heranzuführen."
Was sind die Ziele für die Rückrunde?
"Unsere Aufgabe wird es sein, die neuen Spieler schnell zu integrieren. Das führt zu einer gewollten Konkurrenzsituation. Das wird hoffentlich dazu führen, dass sich die Mannschaft noch einmal weiterentwickelt. Jeder Spieler muss sich einfach noch einmal verbessern. Wir wollen bescheiden und bodenständig bleiben aber wir wissen auch, was diese Saison noch möglich ist. Sollte am Ende ein einstelliger Tabellenplatz erreicht werden, kann man als Aufsteiger durchaus von einer erfolgreichen Saison sprechen."
Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?
"Die Meisterschaft führt in dieser Saison nur über Türk-Gücü Darmstadt. Favorit für den begehrten zweiten Platz, der zur Aufstiegsrelegation berechtigt, ist der FC Ober-Ramstadt. Dahinter machen sich aber noch weitere Vereine berechtigte Hoffnungen. Der zweite Platz bleibt vermutlich bis zum Schluss hart umkämpft. Mit dem FC Alsbach II steht der direkte Absteiger ja bereits fest. Wer am Ende im Abstiegskampf den ungeliebten Relegationsplatz belegt, ist schwierig zu beantworten. Auch im Tabellenkeller bleibt es bis zum Ende sehr spannend."
