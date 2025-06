FTG Pfungstadt: Ohne Mittel, aber voller Überzeugung

Pfungtstadt. Was für eine Bilanz: Die FTG Pfungstadt hat in der vergangenen Saison in der B-Liga Darmstadt nur eine von 30 Partien verloren. Der verdiente Lohn: der Aufstieg als Meister in die A-Liga. Nach zwei Jahren B-Liga sind die FTGler also wieder da, wo sie sich so richtig wohl fühlen. „Wir standen seit dem vierten Spieltag auf Platz eins, die Mannschaft hatte das Potenzial, sie wollte dieses Ziel unbedingt erreichen“, erinnert sich Trainer Oliver Schnepper. Und so kam es dann ja auch.

Nur beim 2:3 bei der SKG Gräfenhausen im November gingen die Pfungstädter mal als Verlierer vom Platz, ansonsten eilten sie von Erfolg zu Erfolg. „Die Niederlage war völlig unnötig, sie resultierte aus individuellen Fehlern“, erinnert sich Schnepper. Im Nachhinein könne er dies aber locker verschmerzen, sagt er lachend. Weil ansonsten ja alles zusammenpasste, „es hat vom ersten Tag an funktioniert. Die Jungs haben alle das FTG-Gen in sich.“

Ein Knackpunkt sei der Gewinn der Stadtmeisterschaft im vergangenen Sommer gewesen, glaubt der erfahrene Coach. „Das hat damals durchaus eine kleine Euphorie ausgelöst.“ Hinzu komme, dass es keine Star-Allüren in der Mannschaft gebe, auch Rene Perlick, der mit 27 Treffern maßgeblich zum Erfolg beigetragen hat, sei in erster Linie Mannschaftsspieler. Perlick wird in der A-Liga allerdings nicht mehr dabei sein, er wird Trainer der zweiten Mannschaft. Auch Kevin Knauer, der lange Kapitän war, steht dann nicht mehr zur Verfügung, er wird fortan für die zweite Mannschaft spielen – alters- und berufsbedingt. „Das sind herbe Verluste, das wird ein bisschen wehtun“, weiß Schnepper.

Der mit den meisten Spielern der aktuellen Mannschaft in der A-Liga bestehen will und auch muss. Denn finanziell gibt es wenig bis keine Möglichkeiten bei der FTG. Dennoch sieht Schnepper das Potenzial, in der A-Liga bestehen zu können. „Wir bleiben aber bescheiden und bodenständig“, sagt er, „wir haben ja kein Geld, von gezielt verstärken kann da eigentlich keine Rede sein“. Immerhin: Jonas Breiner kommt zurück, auch er so einer mit dem angesprochenen FTG-Gen. Zuletzt spielte er bei der TSG Messel. „Er wollte wieder zu seinem alten Verein, weil da seine Jungs spielen“, freut sich der Trainer.

Der Traum von einem Verein für die ganze Stadt

Schnepper ist Pfungstädter durch und durch, er hat viel erlebt in seinen Jahren bei unterschiedlichen Vereinen. Und er hat immer noch eine Vision: den SV Pfungstadt, unter dessen Dach sich alle Vereine versammeln könnten. Neben der FTG gibt es nur noch den TSV Eschollbrücken, den SV Hahn und die Germania. „Ich habe aber gehört, dass Eschollbrücken seine Mannschaft zurückziehen will, das wäre traurig“, sagt Schnepper. Der sich vorstellen kann, dass in der Stadt das Potenzial für Höheres vorhanden ist. Der aber auch weiß, dass es persönliche Befindlichkeiten und vielleicht auch politische Gründe gibt, die gegen ein solches Projekt sprechen. „Pfungstadt hat ein großes Einzugsgebiet und viele gute Fußballer. Da wäre doch einiges machbar.“ Im Moment ist die A-Liga, in der nach dem Abstieg aus der Kreisoberliga nächste Saison auch der SV Hahn antritt, das Maximum.

„Für uns ist die A-Liga aber fast wie Bundesliga“ - Klassenerhalt als Zielsetzung

„Für uns ist die A-Liga aber fast wie Bundesliga“, freut sich der Coach. Die FTG habe eine äußerst positive Entwicklung hinter sich, „aber ohne Mittel ist es schwer, den nächsten Step zu machen“. Der soll in einer Klasse gegangen werden, aus der die mit Abstand besten Mannschaften gerade aufgestiegen sind. Zumindest Schnepper sieht das so, er ist nicht wirklich unglücklich darüber, dass sich der SV St. Stephan und die TSG 1846 in Richtung Kreisoberliga verabschiedet haben. „Die waren schon richtig gut“, weiß er, „aber da oben wollen wir ja sowieso nicht hingucken“.

Der Klassenerhalt ist das Ziel, etablieren will man sich. Dabei werden auch junge Spieler in die Pflicht genommen, „die müssen jetzt mehr Verantwortung übernehmen. Wir haben aber weiterhin eine gut funktionierende Mannschaft, die charakterlich einwandfrei ist.“ Diese soll das Abenteuer angehen – und zwar weiterhin ohne ungesunde finanzielle Verrenkungen.