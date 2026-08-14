FT Starnberg 09 trifft nach 21 Jahren wieder auf BCF Wolfratshausen

Am Sonntag um 15 Uhr spielen die FT Starnberg 09 und der BCF Wolfratshausen erstmals seit November 2005 wieder gegeneinander. Damals gewann Starnberg in der Landesliga 3:0.

Dieses Duell hat es seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr gegeben: Am 12. November 2005 trafen die FT Starnberg 09 und der BCF Wolfratshausen letztmals in einem Pflichtspiel aufeinander. 3:0 gewannen die Starnberger das Landesliga-Duell beim damaligen Bayernliga-Absteiger BCF dank eines Doppelpacks von Marcus Rieger und eines weiteren Treffers von Alexander von Moers. Nun spielen beide Klubs am Sonntag um 15 Uhr in Starnberg zum Auftakt der Kreisliga-Saison 2026/27 erneut gegeneinander.

In der Zwischenzeit hat sich bei beiden Vereinen einiges getan. Nachdem sie jahrelang in den höchsten Gefilden des bayerischen Amateurfußballs zu Hause waren, ging es in Starnberg bekanntlich ganz nach unten – bis in die C-Klasse. Seit einigen Jahren aber befindet sich der Verein wieder auf dem Weg nach oben, verfügt über eine gute Jugendarbeit und eine im Kern eingespielte erste Mannschaft, die sich kontinuierlich weiterentwickelt hat. Zuletzt trat die FT Starnberg im Herrenbereich in einer Spielgemeinschaft mit dem SV Söcking an, seit dem Sommer ist sie wieder eigenständig (wir berichteten).

In der vergangenen Spielzeit gewann das Team unter der Leitung von Trainer Radek Biernat und Co-Trainer Sascha Grießhammer souverän die Meisterschaft in der Kreisklasse 3 und möchte nun auch in der höheren Spielklasse eine gute Rolle spielen. „Wir wollten in die Kreisliga und freuen uns sehr darauf, dass es jetzt losgeht. Wir gehen die Aufgabe demütig an, aber von uns ist schon etwas zu erwarten“, sagt Grießhammer, der froh darüber ist, „dass wir jetzt wieder die FT sind“.

Beim traditionsreichen Gegner wirkt die Situation dagegen aktuell ein wenig wie ein Blick in die Starnberger Vergangenheit. Starnberg stieg 2014 mit nur einem Punkt aus der Bezirksliga ab, Wolfratshausen war in der Vorsaison in der Bezirksliga Süd ebenfalls nicht konkurrenzfähig und holte nur fünf Zähler. „Der BCF macht das, was wir vor Jahren gemacht haben“, sagt Grießhammer, der selbst in den 1990er-Jahren dort gespielt hat. Auf dem Papier sei der Gegner als Bezirksliga-Absteiger gegen den Kreisliga-Aufsteiger zwar Favorit, den Konkurrenten sieht er aber im Moment als „Wundertüte“. Grießhammer erklärt: „Wir wissen nicht, was uns erwartet. Offenbar wurde dort ja der ganze Kader und Verein auf links gedreht.“

Während für ihn persönlich das Aufeinandertreffen mit dem Ex-Verein durchaus etwas Besonderes ist, spielt der große Name des Kontrahenten für seine Spieler keine allzu wichtige Rolle. Grundsätzlich wollen sich die Starnberger ohnehin nicht zu viel mit dem Gegenüber beschäftigen, sondern vor allem an ihre eigene Leistungsgrenze gehen. „Wir wollen jedes Kreisligaspiel gut bestreiten, der Gegner ist eigentlich egal“, so der Co-Trainer.

Im Gegensatz zum Vorjahr, als die Saison bereits Anfang August begann und die Urlaubszeit für einen katastrophalen Saisonstart mit fünf Niederlagen am Stück sorgte, haben viele Spieler den Urlaub diesmal bereits hinter sich. „Wir werden mit einem ordentlichen Kader in die Saison starten“, kündigt Grießhammer an.

Wohin die Reise in dieser Saison geht, ist aktuell schwer einzuschätzen, die Mannschaft wird sich erst einmal an die neue Liga gewöhnen müssen. Klar ist aber, dass sich die Fußballer von der Ottostraße in der Kreisliga noch nicht am Ziel der Träume befinden. „Mittelfristig wollen wir noch weiter nach oben. Wir wollen den Verein wieder dorthin bringen, wo er aus unserer Sicht hingehört“, sagt Grießhammer.