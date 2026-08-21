FT Starnberg 09 schlägt ASV Habach 3:0 – und spielt „Männerfußball"

Der Führungstreffer von Marius Sturm (l.) reichte nicht zum ersten Saisonsieg. Der SC Weßling spielte erneut unentschieden. – Foto: Dagmar Rutt

Die Freien Turner besiegen den letztjährigen Tabellendritten deutlich mit 3:0. Dabei beträgt ihr Altersdurchschnitt nur knapp über 20 Jahre.

FT Starnberg 09 – ASV Habach3:0 (2:0) Tore: 1:0 Steidle (2.), 2:0 Dirmeier (36.), 3:0 Dirmeier (55.) – Bes. Vorkommnisse: Maximilian Feigl/Habach schießt Foulelfmeter über das Tor (87.).

Habachs Trainer Michael Schmid war vor dem Spiel in Starnberg gespannt, wie die junge Mannschaft der Gastgeber es nach ihrem lockeren 6:0 über Wolfratshausen zum Kreisliga-Auftakt gegen einen robusten Gegner wie sein Team hinbekommt. Die Antwort der Freien Turner, die am Mittwoch einen Altersdurchschnitt von nur knapp über 20 Jahren aufwiesen, war eindeutig. „Wir haben Männerfußball gespielt“, freute sich Starnbergs Co-Trainer Sascha Grießhammer.

Die Hausherren nutzten in der ersten Halbzeit eiskalt die Geschenke der Habacher aus. Früh traf Ben Steidle nach einem groben Missverständnis zur Führung, Moritz Dirmeier hatte perfekt vorbereitet. Gerade in dem Moment, als sich die Hausherren einige Fehler im Spielaufbau leisteten, schlugen sie erneut zu. Nach einem langen Ball düpierte Dirmeier die komplette ASV-Defensive. Auch in der zweiten Halbzeit konterte die FT 09 eiskalt eine Druckphase des Gegners. Bei einer Ecke fiel Dirmeier der Ball vor die Füße – 3:0 (55.). Es war bereits der fünfte Saisontreffer für den 19-Jährigen. „Wir haben uns in den Zweikämpfen sehr gut zur Wehr gesetzt“, freute sich Grießhammer.

Erst danach ging der stark gestartete Aufsteiger etwas schludrig mit seinen Konterchancen um. Er konnte es verschmerzen, auch weil hinten die Null bis zum Ende stand. Habach vergab sogar einen Strafstoß. „Wir wollten unbedingt ohne Gegentor bleiben“, sagte Grießhammer.

Zu Kampfansagen an die Konkurrenz nach dem überraschend deutlichen Sieg gegen den letztjährigen Tabellendritten wollte der Co-Trainer aber nicht ansetzen. „Wir sind Aufsteiger und bleiben demütig“, sagte er.

FC Deisenhofen III – SC Weßling 1:1 (0:0) Tore: 0:1 Sturm (53.), 1:1 Flecke (63.) – Rote Karte: Pleninger/FCD (24./Tätlichkeit)

Trotz fast 70-minütiger Überzahl ist der SC Weßling am Mittwochabend beim FC Deisenhofen III nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen. „Prinzipiell ist ein Punkt in Deisenhofen schon in Ordnung, aber vom Spielverlauf her ist es sehr frustrierend. Wir waren schon in Gleichzahl klar überlegen und hatten unfassbar viele Chancen“, haderte SCW-Trainer Manuel Bönsch. Mit etwas Abstand sah er allerdings auch das Positive: „Spielerisch war es mit weitem Abstand die beste Leistung bis jetzt“, lobte Bönsch.

Nach einer kurzen Abtastphase übernahmen die Gäste auf dem Kunstrasenplatz in Deisenhofen schnell das Kommando und kamen zu ersten Tormöglichkeiten. Nach 24 Minuten sah dann der Deisenhofener Simon Pleninger die Rote Karte. „Er hat Yannick Neurath in den Schwitzkasten genommen“, berichtete Bönsch. In der Folge nahm die Überlegenheit der Weßlinger noch zu, der Ball wollte aber nicht ins Tor. „Wir hätten das Spiel schon in der ersten Halbzeit entscheiden müssen“, stellte der SCW-Trainer fest.

Kurz nach Wiederbeginn fiel dann der vermeintlich erlösende Führungstreffer durch Marius Sturm. Der Angreifer traf aus dem Gewühl heraus zunächst den Ball nicht richtig, war beim zweiten Versuch aber erfolgreich. Nur wenige Minuten später aber erzielte Deisenhofens Marius Flecke nach einem Eckball den 1:1-Ausgleich. Die in der zweiten Halbzeit noch defensiver agierenden Gastgeber verteidigten leidenschaftlich. Weßling fand bis auf ein aberkanntes Abseitstor kein Durchkommen mehr, vergab zudem noch eine „Tausendprozentige“ (Bönsch), als drei Weßlinger allein vor dem gegnerischen Tor am Deisenhofener Keeper scheiterten.

MTV Berg – SV Ohlstadt 0:4 (0:3) Tore: 0:1 Schwinghammer (1.), 0:2 Schwinghammer (21.), 0:3 Marggraf (39.), 0:4 Hanika (50.)

„Das war Kinderfußball“, schimpfte Bergs Trainer Maximilian Wagner nach der Heimklatsche am Mittwoch gegen den Bezirksliga-Absteiger aus Ohlstadt. Sein Team agierte gegen die clever abwartenden Gäste viel zu naiv. „Der Start ins Spiel war aber auch katastrophal“, berichtete Wagner. Erst traf Maximilian Schwinghammer aus abseitsverdächtiger Position zum 1:0, da war noch keine Minute gespielt. Direkt im Anschluss verletzte sich Bergs Valentin Panzer schwer am Sprunggelenk. „Da dürfte ziemlich viel kaputtgegangen sein“, meint Wagner. Dennoch hätte er von seinem Team ein anderes Auftreten erwartet. „Unser größtes Problem ist das Umschaltverhalten“, konstatierte der Coach. In der Defensive ließen sich die Hausherren viel zu leicht überrumpeln, kassierten so in der ersten Halbzeit noch zwei weitere Gegentreffer. Im Spiel nach vorne agierten die MTV-Fußballer viel zu behäbig. „Wir haben uns keine einzige klare Chance erspielt“, sagte Wagner. Die Einwechslung des routinierten Bernard Crnjak zur Pause brachte zumindest mehr Stabilität in die Defensive. Dennoch machte der SVO mit dem 4:0 schnell den Sack zu. „Der Gegner war nicht unsere Kragenweite“, stellte Wagner fest. Nach zwei Spielen steht sein Team ohne Punkt und Tor da. „Immerhin ist noch genug Zeit, etwas zu verbessern. So brauchen wir nicht weiterzumachen“, so der MTV-Trainer. Am Samstag sind seine Berger ab 17.30 Uhr beim TSV 1865 Murnau II gefordert, um endlich die ersten Tore und Punkte einzufahren.