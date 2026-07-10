FT Starnberg 09 mit guten Chancen aufs Finale

Die FT Starnberg 09 steht im Bezirksfinale des Merkur CUP. Trainer Vincent Nitsch sieht gute Chancen auf den Finaleinzug – die letzte Teilnahme liegt zehn Jahre zurück.
Die „Road to Haching“ geht an diesem Wochenende in die finale Runde. Insgesamt 32 Teilnehmer kämpfen an vier verschiedenen Standorten um den Einzug in das große Finale des größten E-Jugend-Fußballturniers der Welt, welches am 18. Juli im uhlsport Park in Unterhaching stattfinden wird. Keine besondere Überraschung beim Merkur CUP: Aus dem Landkreis Starnberg sind im Bezirksfinale noch der TSV Gilching-Argelsried und die FT Starnberg 09 vertreten. Schon in den vergangenen drei Jahren hatten sich dieselben beiden Klubs gegenüber der lokalen Konkurrenz durchgesetzt.
Traditionell schneiden die Starnberger im Vergleich aller Landkreis-Vertreter beim Merkur CUP am besten ab. In der ewigen Bestenliste der Jungen rangiert die Freie Turnerschaft auf Platz 22 – die letzte Finalteilnahme liegt aber bereits zehn Jahre zurück. Nachdem ein starker U11-Jahrgang das große Ziel im vergangenen Jahr nur knapp verpasste, soll es heuer endlich wieder klappen. „Ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass wir uns durchsetzen können“, sagt Starnbergs E-Jugendtrainer Vincent Nitsch. Der 19-Jährige geht in der kommenden Spielzeit für die erste Herrenmannschaft in der Kreisliga auf Torejagd. Treffsicher war Nitsch aber schon im Jugendbereich – auch beim Merkur CUP. Er war selbst Teil des erfolgreichen Starnberger 2006er Jahrgangs im großen Finale von 2016. „Ich habe nur positive Erinnerungen daran. Wir waren damals auch top aufgestellt“, blickt Nitsch zurück.
Damals waren noch die Granden des oberbayerischen Fußballs im Wettbewerb vertreten. Sowohl der deutsche Rekordmeister Bayern München als auch der TSV 1860, der sich 2016 letztendlich zum Sieger des Merkur CUP krönte, sind heute nicht mehr dabei. Von den großen Namen ist nur noch die SpVgg Unterhaching verblieben. „Gegen Haching haben wir damals unglücklich verloren. Auch wenn es am Ende nur zu Platz sieben gereicht hat, war es ein tolles Erlebnis“, erzählt der junge Übungsleiter.
Am Samstag ab 9.30 Uhr bekommt es die FT in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in der Gruppe zunächst mit dem SV Eberfing, SV Igling und TSV München-Solln zu tun. Ab einem möglichen Halbfinale könnten dann der Gastgeber SpVgg Höhenkirchen, die BSG Taufkirchen, SF-Gmünd-Dürnbach oder der SV Mammendorf warten. „Die Münchener Mannschaften sind immer stark. Wenn wir einen kühlen Kopf bewahren, bin ich aber guter Dinge“, sagt Nitsch.
Das vermeintlich härtere Teilnehmerfeld hat der TSV Gilching-Argelsried erwischt. Das Team von Trainer David Mohr ist am Sonntag ab 12.30 Uhr in Murnau gefordert. Die Gruppengegner sind der TSV Murnau, SC Unterpfaffenhofen und TSV Schongau. Später könnte es gegen den MSV Bajuwaren, VfB Hallbergmoos, Kirchheimer SC und TSV München-Ost gehen. Den Weg ins Bezirksfinale bahnten sich die Gilchinger heuer als Kreissieger, im Finale bezwangen sie auch die favorisierte FT Starnberg 09 mit 3:1.
„Leider können wir nicht in Bestbesetzung anreisen. Ein Halbfinale wäre eine Überraschung“, erklärt Mohr. „Trotzdem wollen wir zeigen, dass unsere Ausbildung hier fruchtet“, sagt der sportliche Leiter Jugend, Georg Bakalorz. Extramotivation brauche es aus seiner Sicht vor dem „großen Saisonhighlight“ natürlich nicht, eher müsse man sogar ein wenig bremsen: „Der Merkur CUP ist noch immer ein Zugpferd. Alle wollen dabei sein und fiebern darauf hin.“