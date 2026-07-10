FT Starnberg 09 mit guten Chancen aufs Finale Merkur CUP von Kilian Drexl · Heute, 09:18 Uhr · 0 Leser

Im Endspiel des Kreisfinales trafen die FT Starnberg 09 und der TSV Gilching-Argelsried aufeinander (3:1 für Gilching). Am Wochenende wollen sie in unterschiedlichen Bezirksfinals ins große Finale des Merkur CUP einziehen. – Foto: Dagmar Rutt

Die FT Starnberg 09 steht im Bezirksfinale des Merkur CUP. Trainer Vincent Nitsch sieht gute Chancen auf den Finaleinzug – die letzte Teilnahme liegt zehn Jahre zurück.

Die „Road to Haching“ geht an diesem Wochenende in die finale Runde. Insgesamt 32 Teilnehmer kämpfen an vier verschiedenen Standorten um den Einzug in das große Finale des größten E-Jugend-Fußballturniers der Welt, welches am 18. Juli im uhlsport Park in Unterhaching stattfinden wird. Keine besondere Überraschung beim Merkur CUP: Aus dem Landkreis Starnberg sind im Bezirksfinale noch der TSV Gilching-Argelsried und die FT Starnberg 09 vertreten. Schon in den vergangenen drei Jahren hatten sich dieselben beiden Klubs gegenüber der lokalen Konkurrenz durchgesetzt. Traditionell schneiden die Starnberger im Vergleich aller Landkreis-Vertreter beim Merkur CUP am besten ab. In der ewigen Bestenliste der Jungen rangiert die Freie Turnerschaft auf Platz 22 – die letzte Finalteilnahme liegt aber bereits zehn Jahre zurück. Nachdem ein starker U11-Jahrgang das große Ziel im vergangenen Jahr nur knapp verpasste, soll es heuer endlich wieder klappen. „Ich sehe durchaus die Möglichkeit, dass wir uns durchsetzen können“, sagt Starnbergs E-Jugendtrainer Vincent Nitsch. Der 19-Jährige geht in der kommenden Spielzeit für die erste Herrenmannschaft in der Kreisliga auf Torejagd. Treffsicher war Nitsch aber schon im Jugendbereich – auch beim Merkur CUP. Er war selbst Teil des erfolgreichen Starnberger 2006er Jahrgangs im großen Finale von 2016. „Ich habe nur positive Erinnerungen daran. Wir waren damals auch top aufgestellt“, blickt Nitsch zurück.

Damals waren noch die Granden des oberbayerischen Fußballs im Wettbewerb vertreten. Sowohl der deutsche Rekordmeister Bayern München als auch der TSV 1860, der sich 2016 letztendlich zum Sieger des Merkur CUP krönte, sind heute nicht mehr dabei. Von den großen Namen ist nur noch die SpVgg Unterhaching verblieben. „Gegen Haching haben wir damals unglücklich verloren. Auch wenn es am Ende nur zu Platz sieben gereicht hat, war es ein tolles Erlebnis“, erzählt der junge Übungsleiter. TSV Gilching-Argelsried tritt gegen das vermeintlich stärkere Teilnehmerfeld an Am Samstag ab 9.30 Uhr bekommt es die FT in Höhenkirchen-Siegertsbrunn in der Gruppe zunächst mit dem SV Eberfing, SV Igling und TSV München-Solln zu tun. Ab einem möglichen Halbfinale könnten dann der Gastgeber SpVgg Höhenkirchen, die BSG Taufkirchen, SF-Gmünd-Dürnbach oder der SV Mammendorf warten. „Die Münchener Mannschaften sind immer stark. Wenn wir einen kühlen Kopf bewahren, bin ich aber guter Dinge“, sagt Nitsch.