FT Rosenheim schockt Spitzenreiter – Pang wacht zu spät auf

Bereits in der 6. Minute sorgte Spielertrainer Vadim Tregubov mit einem direkt verwandelten Freistoß aus dem Halbraum für die frühe Führung der FT. Pang tat sich zunächst schwer, ins Spiel zu finden, hatte durch Thomas Mooslechner (9.) und Sebastian Reisert (16., 20.) zwar erste Möglichkeiten, scheiterte aber an der dichten Defensive der Gäste.

Der SV Pang musste am Samstag seine erste Heimniederlage der Saison hinnehmen – und das ausgerechnet gegen den Sechstplatzierten FT Rosenheim . Die Gäste erwischten den Spitzenreiter eiskalt, zeigten von Beginn an enormen Einsatz und belohnten sich mit einer bärenstarken ersten Halbzeit.

Nach 27 Minuten schlug Rosenheim erneut zu: Nach Ballgewinn von Sebastian Heiß leitete Tregubov über Ion Tufa den Konter ein, und Axel Andrasy blieb vor dem Tor eiskalt – 0:2! Mit dieser Führung ging es auch in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel versuchte Pang, durch frische Kräfte und mehr Druck das Spiel zu drehen, doch erneut waren die Gäste zur Stelle: In der 58. Minute nutzte Rosenheim einen Fehlpass der Gastgeber gnadenlos aus. Nach feinem Zusammenspiel über Tregubov, Tekleweini Beyen und Andrasy fiel das 0:3 – die Vorentscheidung schien gefallen.

Erst in der Nachspielzeit kam der Tabellenführer noch einmal gefährlich zurück. Marinus Paul (92.) per Kopf und Florian Schmidt (95.) nach einer Ecke machten das Spiel noch einmal spannend. Doch Rosenheim rettete den verdienten Sieg über die Zeit.

Am Ende bleibt festzuhalten: Während der SV Pang zu spät aufwachte, zeigte FT Rosenheim über weite Strecken eine leidenschaftliche und disziplinierte Leistung – und entführte völlig verdient drei Punkte aus dem Stadion des Tabellenführers.