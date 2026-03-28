 2026-03-25T14:09:28.761Z

Ligabericht

FT Ringsee sichert wichtigen Auswärtssieg in Langenbach

2. Spieltag

von Helmut Kampa · Heute, 10:05 Uhr · 0 Leser
– Foto: Timo Babic

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U19 Kreisliga Platzie
FT Ringsee
SG TSV Wolnzach
SG St. Wolfgang
SC Kirchdorf

FC Neufahrn verpasst ersten Saisonsieg – Gammelsdorf kämpft sich zu Remis

In einer spannenden Partie trennte sich der FC Neufahrn mit 2:2 von der FVgg Gammelsdorf. Neufahrn bleibt damit ohne Sieg, klettert aber auf Rang 9 mit nun zwei Punkten. Gammelsdorf sichert sich mit dem Ausgleich in der Tabelle Platz 3 und hält Anschluss an die Spitze.

Kirchdorf stürmt dank Auswärtssieg in Ingolstadt an die Tabellenspitze

Der SC Kirchdorf 1971 setzte sich auswärts mit 3:1 gegen den SV Ingolstadt-Haunwöhr durch. Mit nun vier Punkten und einem Torverhältnis von 4:2 übernimmt Kirchdorf vorerst die Tabellenführung (Platz 2 nach Torverhältnis). Ingolstadt-Haunwöhr fällt trotz drei Punkten auf Platz 7 zurück.

Buxheim/Eitensheim feiert gelungenen Einstand – Wolnzach weiterhin punktlos

Die SG SV Buxheim / Eitensheim gewann ihr erstes Saisonspiel knapp mit 1:0 gegen die SG TSV Wolnzach / SV Geroldshausen. Mit diesem Sieg springt das Team direkt auf Rang 6. Wolnzach bleibt mit null Punkten auf Platz 11.

FT Ringsee sichert wichtigen Auswärtssieg in Langenbach

Mit einem 4:2-Erfolg beim SV Langenbach holt FT Ingolstadt Ringsee die ersten Punkte der Saison. Langenbach verharrt sieglos auf dem letzten Tabellenplatz (12.), während Ringsee dank drei Punkten und nun 4:5 Toren auf Rang 8 steht.

Moosinning glänzt gegen Kösching und übernimmt die Spitze

Durch ein souveränes 4:1 gegen den TSV Kösching übernimmt der FC Moosinning die Tabellenführung. Die Mannschaft steht mit vier Punkten und 5:2 Toren ganz oben. Kösching rutscht auf Platz 10 ab und wartet weiter auf den ersten Saisonsieg.

Später Sieg für SG St. Wolfgang/Isen – Schambachtal verliert Anschluss

Die SG St. Wolfgang / TSV Isen gewann beim JFG Schambachtal mit 1:0 und startet damit erfolgreich in die Saison. Das Team belegt nun Platz 5 mit drei Punkten. Schambachtal fällt nach der Heimniederlage auf Rang 4 zurück.

Gestern, 19:00 Uhr
JFG Schambachtal
JFG SchambachtalJFG Schambac
SG St. Wolfgang / TSV Isen
SG St. Wolfgang / TSV IsenSG St. Wolfgang
0
1
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 13:00 Uhr
SG SV Buxheim / Eitensheim
SG SV Buxheim / EitensheimSG SV Buxheim
SG TSV Wolnzach / SV Geroldshs
SG TSV Wolnzach / SV GeroldshsSG TSV Wolnzach
1
0
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 20:00 Uhr
SV Ingolstadt-Haunwöhr
SV Ingolstadt-HaunwöhrSV Haunwöhr
SC Kirchdorf 1971
SC Kirchdorf 1971SC Kirchdorf
1
3
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
TSV Kösching
TSV KöschingKösching
4
1
Abpfiff

Fr., 20.03.2026, 19:00 Uhr
FC Neufahrn
FC NeufahrnFC Neufahrn
FVgg Gammelsdorf
FVgg GammelsdorfGammelsdorf
2
2
Abpfiff

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Langenbach
SV LangenbachLangenbach
FT Ingolstadt Ringsee
FT Ingolstadt Ringsee FT Ringsee
2
4
Abpfiff

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