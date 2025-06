FT Gern hält nach Elferkrimi die Klasse - Pasing mit 8:1 zum Aufstieg

ESV München-Ost – TSV Waldtrudering 1:3

ESV München-Ost: Niklas Huff, Himmet Turan (84. Altin Kolgeci), Marco Stubenrauch (61. Leon Roth), Felix Sebald, Marcel Bauer, Lukas Sebald, Jonas Schlegelmilch (61. Cedric Kitcho), Louis Bauer, Marcel Delfs (84. Diyar Tandogan), Antonio Leone, Leandro Offenhäusser (46. Alexander Köhne) - Trainer: Thomas Bauer

TSV Waldtrudering: Valentin Weinbrenner, Lukas Berger, Fynn Querfurth, Tom Frohberg (26. Lukas Garbrecht), Tom Bagehorn (53. Leonard Mayer), Florian Weinbrenner (62. Felix Schwemer), Felix Berger (86. Simon Holderried), Florian Lehder, Christopher Franz, Filippo Bieringer, Philipp Hauschild (46. Constantin Offenhäuser) - Trainer: Wolfgang Sigl

Schiedsrichter: Rupert Steininger (Schwabing) - Zuschauer: 512

Tore: 0:1 Filippo Bieringer (41.), 0:2 Felix Berger (45.), 0:3 Constantin Offenhäuser (54.), 1:3 Felix Sebald (58.)

Entscheidung im Elfmeterschießen: Der FT Gern hält nach einem spannendem Relegationskrimi die Klasse - Kreisklassist TSV Milbertshofen geht dagegen leer aus.

Zum Spiel: Gern begann druckvoll, verpasste es aber, sich aussichtsreiche Chancen herauszuspielen. Nach elf Minuten fand der Ball seinen Weg ins Tor, Gerns Jonathan Pauni stand bei seinem Schuss aber im Abseits. Im Gegenzug kam Milbertshofen zu seiner besten Chance, der linke Pfosten verhinderte aber den Einschlag (13.). Im Anschluss kam Milbertshofen immer besser in die Partie und gestaltete die Begegnung ausgeglichen. Kurz vor der Pause musste Gern eigentlich in Führung gehen, doch Robert Raff vergab alleine vor dem Tor. Kurz nach dem Seitenwechsel scheiterte Milbertshofens Kapitän Manuel Wolf an der Latte (55.). Die Einwechslung von Musa Akin brachte dem TSV neuen Schwung: Der Joker traf in der 77. Minute zur mittlerweile verdienten Führung. Kurz vor Schluss gelang dem ebenfalls auffallenden Adnan Karim per Kopf das 2:0 (89.). Das Hinspiel war egalisiert, es ging in die Verlängerung.

Und die hatte es in sich: Gerns Alex Dangl verkürzte unter der Mithilfe von Keeper Luis Ennerst (94.). Kurz vor der Pause stellte Maxi Lauter auf 3:1 (105.). Milbertshofen kam perfekt zurück und erzielte in Person von Adnan Karim das 4:1 (107.). Der Goalgetter machte seinen zweiten Treffer per Kopf - und musste nach einem harten Einsteigen kurze Zeit später mit der Ampelkarte vom Feld (113.) Der fällige Freistoß für Gern fand seinen Weg in den Fünfmeterraum, wo Cedric Drath den Ball aus wenigen Metern ins Netz drückte (114.). Die Entscheidung musste somit vom Punkt her.

Das Elfmeterschießen startete mit zwei Fehlschüssen - Milbertshofens Manuel Wolf und Gerns Fabian Janker waren die Unglücksraben. Remigius Kähler stellte im Anschluss auf 5:2, Gerns Merlin Soller erzielte das 5:3. Beide trafen in die rechte Ecke. Anschließend wurden wieder beide Elfer vergeben - zuerst Musa Akin für Milbertshofen, dann Jonas Ladwig für Gern. Ilker Özcan verschoss Elfer Nummer drei für Milbertshofen, Cedric Drath hingegen traf und stellte auf 5:4. Der letzte Milbertshofener Schuss ging ebenfalls nicht rein, wodurch Gern das Elfmeterschießen gewann.

In der kommenden Saison bleibt der TSV Milbertshofen in der Kreisklasse, der FT Gern bleibt Kreisligist.

TSV Milbertshofen – FT München Gern 5:4 n.E.

TSV Milbertshofen: Luis Ennerst, Manuel Wolf, Tim Hartauer (120. Ilker Özcan), Christos Papadopoulos, Simon Oberhauser, Dominik Atabay (86. Sammy Lorenz), Janos Römgens (75. Nick Rasmus), Ilker Özcan, Remigius Kähler, Adnan Karim, Maximilian Lauter (66. Musa Akin) - Trainer: Patrick Themar - Trainer: Simon Oberhauser - Trainer: Jean-Baptiste Hagbang

FT München Gern: Eric Maier, Franz-Georg Listl, Cedric Drath, Jan Vaske, Jonas Ladwig (46. Alexander Dangl) (99. Matthias Poschenrieder), Jonathan Pauni (67. Sebastian Hähnel), Fabian Janker, Merlin Soller, Martin Hirn (90. Emre Gönen), Robert Raff (85. Berk Sallioglu), Ludwig Hingerl - Trainer: Marc Stiegler

Schiedsrichter: Niklas Teschauer

Tore: 1:0 Musa Akin (77.), 2:0 Adnan Karim (89.), 2:1 Alexander Dangl (94.), 3:1 Maximilian Lauter (105.), 4:1 Adnan Karim (107.), 4:2 Cedric Drath (114.), 5:2 Remigius Kähler (121. i.E.), 5:3 Merlin Soller (121. i.E.), 5:4 Cedric Drath (121. i.E.)

Gelb-Rot: Adnan Karim (113./TSV Milbertshofen/)

Besondere Vorkommnisse: Manuel Wolf (TSV Milbertshofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Fabian Janker (FT München Gern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Musa Akin (TSV Milbertshofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Jonas Ladwig (FT München Gern) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.). Ilker Özcan (TSV Milbertshofen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (121.).