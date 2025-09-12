FT Braunschweig will ein "anderes Gesicht" zeigen im Spitzenspiel

„Uns geht es jetzt erstmal darum, dass wir uns nach der Niederlage wirklich wieder berappeln und einfach ein anderes Gesicht zeigen über die volle Distanz. Das fehlte uns zuletzt auch schon vor dem Gifhorn-Spiel“, erklärt Runzer. „Da wollen wir jetzt wirklich daran arbeiten, dass wir da so rangehen, zwei gute Halbzeiten zusammenzukriegen und denen einfach einen richtigen Fight abliefern.“

Die Aufgabe könnte allerdings kaum schwerer sein: Germania Bleckenstedt ist stark in die Saison gestartet und steht trotz der jüngsten Niederlage gegen Vorsfelde auf dem zweiten Platz. „Trotz des Sieges haben wir da schon gemerkt, dass die wirklich sehr, sehr stark sind und ihre Spiele auf jeden Fall gewinnen werden. Von dem her kann man auch diese Niederlage von Bleckenstedt einordnen“, so Runzer mit Blick auf den bisherigen Saisonverlauf des Gegners.

Der Coach weiß um die Qualität des kommenden Kontrahenten: „Starke Truppe, sehr starke Einzelspieler. Dementsprechend wird es natürlich eine sehr, sehr schwere Aufgabe für uns.“

Für Runzer und sein Team geht es aber nicht nur um den Gegner, sondern auch um die eigene Entwicklung. „Da geht es jetzt erstmal für uns darum, auf die eigene Leistung zu schauen und die einfach deutlich zu steigern im Vergleich zu Sonntag. Wohlwissend, dass dann entsprechend dafür ein sehr, sehr starker Gegner kommt.“

In der Vergangenheit klappten Duelle für die Freien Turner gegen Bleckenstedt allerdings sehr gut. Vier von vier direkten Duellen konnten die Braunschweiger für sich entscheiden und nach drei sieglosen Spielen soll es am heutigen Freitag wieder einen Dreier geben.

Anpfiff ist dann um 18.00 Uhr