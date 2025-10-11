FT Braunschweig will den Heimnimbus wahren

Wenn am Sonnabend um 15 Uhr der FC Eintracht Northeim bei den Freien Turnern Braunschweig gastiert, will die Mannschaft von Trainer Julian Runzer ihre positive Serie fortsetzen. Nach zuletzt mehreren Spielen ohne Niederlage soll nun der zweite Heimsieg in Folge folgen.

Runzer weiß allerdings, dass der Gegner derzeit gut in Form ist: „Northeim hat nach einem durchwachsenen Start mit drei Unentschieden und ohne Sieg schnell in die Spur gefunden und sich mit einer starken Serie in der Tabelle nach oben gearbeitet – das spricht für ihre Stabilität.“ Für ihn ist der kommende Kontrahent „eine sehr ausgeglichene, kompakte Mannschaft, die schwer zu bespielen ist“.