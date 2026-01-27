FT Braunschweig U17 ist Hallen-Bezirksmeister!

Großer Jubel bei der U17 der Freien Turner Braunschweig: Am vergangenen Sonntag sicherten sich die Braunschweiger in der Helmut-Sander-Halle in Oker den Titel bei der Futsal-Bezirksendrunde und qualifizierten sich damit für die Niedersachsenmeisterschaft.
Schon in der Gruppenphase unterstrich die U17 von Trainer Lennard Teuber eindrucksvoll ihre Titelambitionen. Als ungeschlagener Gruppensieger der Gruppe B mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 11:2 zog das Team souverän ins Halbfinale ein. Hinter sich ließ die Mannschaft dabei zwei Bezirksligisten (SV Brackstedt und SVG Einbeck) sowie den Landesligisten VfB Peine.
Im Halbfinale wartete mit dem Niedersachsenligisten 1. SC Göttingen 05 ein echter Gradmesser. Für beide Teams ging es um alles: Der Sieger löste das Ticket zur Niedersachsenmeisterschaft, für den Verlierer endete die Hallensaison. Trotz der hohen individuellen Qualität der Göttinger zeigte die U17 der Freien Turner eine ihrer stärksten Turnierleistungen. Mit hohem Tempo, intensivem Pressing, viel Bewegung und großem Teamgeist setzte sich Braunschweig verdient durch. Trainer Lennard Teuber fand danach klare Worte: „Mit viel Mut und Einsatz, extrem hohem Tempo im eigenen Ballbesitz und einer gesunden Aggressivität gegen den Ball haben wir dem Niedersachsenligisten sprichwörtlich die Lichter ausgeschaltet.“
Der späte Anschlusstreffer der Göttinger änderte nichts mehr am Ausgang der Partie und blieb lediglich Ergebniskosmetik. Das große Ziel (die Qualifikation für die Landesmeisterschaft) war erreicht. Doch damit gab sich das Team nicht zufrieden. Nach dem Kreismeistertitel in der Vorwoche sollte nun auch der Bezirkstitel folgen.
Im Finale präsentierten sich die Braunschweiger erneut in starker Form. Mit sicherem Kombinationsspiel, hoher Intensität und großer Geschlossenheit dominierte die Mannschaft auch das Endspiel und sicherte sich verdient den Titel des Futsal-Bezirksmeisters.
Entsprechend stolz zeigte sich Trainer Teuber: „Ich bin mächtig stolz auf die Jungs. Was sie in den letzten Wochen im Training und bei den Leistungsvergleichen in der Halle aufgesaugt und eigenständig umgesetzt haben, ist extrem stark. Ich habe gestern wirklich meinen Hut vor der Mannschaft gezogen.“
Besonders beeindruckend ist die aktuelle Serie von nun 15 ungeschlagenen Hallenspielen und das, obwohl viele Spieler zuvor noch keine Erfahrung mit dem Futsalball hatten. „Hallenfutsal und unsere Art, in der Halle Fußball zu spielen, ist speziell. Dass die Jungs das so annehmen und umsetzen, ist nicht selbstverständlich“, so Teuber.
Nun wartet bereits das nächste Highlight: Am Sonntag, den 8. Februar 2026, vertritt die U17 der Freien Turner bei der Niedersachsenmeisterschaft in Sassenburg nicht nur den Kreis, sondern den gesamten Bezirk Braunschweig. Dort trifft das Team unter anderem auf den HSC Hannover, den SC Hemmingen und den JFV Lüneburg.
Teuber blickt dem Turnier mit Zuversicht entgegen: „Legen die Jungs so einen Auftritt hin wie im Halbfinale und Finale, ist noch mehr drin als ‚nur‘ die Niedersachsenmeisterschaft.“