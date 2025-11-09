FSVErste unterliegt trotz couragiertem Auftritt

Die Knappen absolvierten eine sehr gute Anfangsviertelstunde, bereits nach 3 Minuten hatte Ludwig den ersten Abschluss. Nur 2 Minuten später zog Julpe aus 23 Metern ab und der Ball schlug unhaltbar im gegnerischen Gehäuse ein. Brieske ließ den Ball gut und mit der nötigen Ruhe in den eigenen Reihen laufen, Luckenwalde aggressiv und lauffreudig gegen den Ball. Nach gut 20 Minuten vermehrten sich die Ballverluste im Spielaufbau der Heimmannschaft und das Spiel wurde wilder. Nach 23 Minuten war es eine Ecke, die Luckenwalde zum 1:1 verhalf. Eine Minute später war Ehrlich bei einem Freistoß der Gäste auf dem Posten. 35 Minuten waren gespielt, als Luckenwalde über die rechte Seite angriff und der Abschluss ans Aluminium klatschte. Kurz vor der Halbzeit hatten die Zuschauer mehrmals den Torjubel auf den Lippen. Ein Einwurf klären die Gäste ans Torgehäuse, und Schulze prüfte den Keeper aus 25 Metern. Die anschließende Ecke köpfte Schulze an die Latte.



Luckenwalde kam etwas besser aus der Kabine und Ehrlich hielt in den Folgeminuten stark. Die Knappen verlagerten einen Angriff auf Ludwig, der den Ball in die Mitte gab, Schulze verpasste. Im Gegenzug tauchte ein Luckenwalder Spieler frei vor Ehrlich auf, der klären konnte. Brieske bekommt im Anschluss den Ball nicht weg und Kaufmann klärt vor dem einschussbereiten Gast. In der 71. Minute war es ein Steckpass von Ludwig auf Wittig, den der Torwart mit Fußspitze zur Ecke abwehrte. Diese köpfte Kaufmann Richtung Tor, ein Abwehrspieler rettete auf der Linie. Luckenwalde hielt die Intensität hoch und belohnte sich in der 83. Minute mit einem blitzsauberen Konter und baute nur 2 Minuten später die Führung auf 3:1 aus, was auch gleichzeitig der Entstand in einer zuschauerfreundlichen und fairen Partie war.