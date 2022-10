#FSVERSTE SETZT SERIE FORT

Seit Dezember 2018 wartet der BSV Guben auf einen Erfolg gegen unsere Knappen und nach einer schweren Fußballkost sollte diese Serie auch im Oktober 2022 halten. Eine erste Halbzeit die keinerlei Beschreibung benötigt ließ wenig Fußball und viel Fehlpassspiel zu. Eine einzige gute Chance, bei dem Schmidt Torhüter Siegel zur Glanztat zwang, stand mit dem Pausenpfiff in den Büchern.

Im zweiten Abschnitt zeigten sich die Hausherren offensiver und zielstrebiger mit einigen guten Chancen zur Führung, doch auch beste Möglichkeiten blieben ungenutzt, so dass es das erwartete Geduldsspiel werden sollte. Nach vergebenen Chancen von Schurig, Klotz und Schmidt waren die Gäste einmal per Kopf gefährlich, ohne dabei jedoch für große Gefahr zu sorgen.

Doch in Minute 71 sollte der Bann gebrochen sein. Eine Flanke auf den zweiten Pfosten köpfte Hausdorf zurück in Richtung Tor, wo Jeng gut reagierte und ebenfalls per Kopf zur Führung vollendete. Mühten sich die Gäste weiterhin in der Offensive, vergaben die Hausherren noch eine gute Chance und hatten Pech, als ein vermeintliches Abseits das 2:0 verhinderte.