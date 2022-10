#fsverste dreht Rückstand

Die ausgeglichene erste Halbzeit ließ die Hausherren mit einer Führung zurück und die Gäste brauchten entsprechend einen neuen Plan für den Wiederanpfiff. Haderten die Gäste kurze Zeit später mit einem vermeintlichen Nachtreten der Hausherren, war man in den kommenden Minuten nicht vollständig bei der Sache. Die Hausherren nutzten dies, in dem ein Abschluss erst den Pfosten traf und die Knappen den Ball nicht wegbekamen. Goslinowski nahm sich ein Herz und setzte den Ball zum 2:0 aus knapp 16m in die Maschen. Die Gäste waren aber direkt zur Stelle und verkürzten. Malinski mit gutem Pass auf Knoppik, dessen Abschlussversuch zu Klotz gelangte und der Angreifer am zweiten Pfosten verkürzte. Fortan waren die Gäste präsenter und zielführender in den Offensivbemühungen. Keine fünf Minuten später brachte ein Jautze-Freistoß auf den Kopf von Hausdorf die Gäste zum 2:2. Und wenn ein Tag läuft, wie er laufen soll klappt einiges.

Einschränkungen in der Vorbereitung mit dem Fehlen des Cheftrainerduos brachte unsere Mannschaft in Überlegung, wer die Partie betreute. Dankenswerterweise sprangen mit Wedekind und Rietschel zwei bekannte Gesichter ein und brachten einen Auswärtssieg aus Miersdorf mit. Die Heimelf begann besser und hatte etwas mehr vom Spiel. Der Versuch das Pressing zu nutzen, ließ unsere Mannschaft nicht aus dem Konzept bringen und wenn sich unser Team befreite, wurde es auf der Gegenseite auch gefährlich. Doch die Heimelf war zur Stelle. Ein Lattenschuss sollte reichen, um die den SC richtig anzuspornen und nach einem zu einfachen Fehler der Gäste nutzte Rosenboldt den Freiraum zum 1:0. Wenig spannendes brachte die Folgezeit. Beide Mannschaften waren bemüht, doch die Abschlüsse der Hausherren waren zu ungenau und die Gäste schafften es nicht die wenigen Möglichkeiten effektiv zu verwerten.

Die Hausherren köpfen eine Ecke an den Innenpfosten von wo der Ball wieder in das Feld springt und auf der Gegenseite legt sich Schumann den Ball zum Freistoß aus 25m zurecht. Über die Mauer und den Torhüter hieß es in Minute 72 2:3 und Spiel gedreht. Die Hausherren mobilisierten noch einmal Ihre Offensivkräfte, kamen aber nur noch selten zu gefährlichen Chancen, so dass die Knappen sich zur Entscheidung kontern wollten. Kläglich spielten die Gäste zwei super Konter aus und bleiben am Ende dennoch glücklich, da nach 94 Minuten der erste Saisonauswärtserfolg in den Büchern steht.