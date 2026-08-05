FSV Zwickau will nach Rückschlag in Berlin wieder punkten

– Foto: Marcel Scharnow

FSV Zwickau steht vor der nächsten Aufgabe: Nach der Niederlage beim Chemnitzer FC wartet zum Abschluss der englischen Woche in der Regionalliga Nordost das Auswärtsspiel beim BFC Dynamo. Die Schwäne wollen nach dem Rückschlag wieder zurück in die Spur finden.

Der FSV Zwickau musste am 4. August 2026 beim Chemnitzer FC im Derby eine 1:3-Niederlage hinnehmen. Die Partie nahm früh eine ungünstige Richtung: Domenico Alberico brachte Chemnitz in der 10. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Jonas Marx auf 2:0 (44.). Auch nach dem Seitenwechsel blieb Chemnitz gefährlich und David Vogt traf in der 63. Minute zum 3:0. Der Treffer von Lennert Möbius in der Nachspielzeit (90.+1) kam zu spät, um noch einmal für Spannung zu sorgen.

Die nächsten Spiele im Blick

Nach dem Auftakt mit dem 2:1-Erfolg beim FC Carl Zeiss Jena am 26. Juli musste der FSV Zwickau am 1. August gegen den Greifswalder FC eine 0:3-Heimniederlage hinnehmen. Anschließend folgte die 1:3-Niederlage beim Chemnitzer FC. Nun richtet sich der Blick der Schwäne auf die nächste Aufgabe beim BFC Dynamo.

Nächste Herausforderung in Berlin

Am Sonntag, 9. August 2026, wartet um 14:00 Uhr der BFC Dynamo auf den FSV Zwickau. Gespielt wird im Sportforum Hauptplatz, Schiedsrichter der Begegnung ist Christoph Dallmann. Für die Schwäne geht es darum, nach der Niederlage in Chemnitz wieder wichtige Punkte zu sammeln.

So., 09.08.2026, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV Zwickau FSV Zwickau 14:00 live PUSH

Blick auf die Bilanz gegen den BFC

Die bisherigen Duelle gegen den BFC Dynamo zeigen eine ausgeglichene Herausforderung mit Vorteilen für den Berliner Gegner. Aus Sicht des FSV Zwickau stehen in der Bilanz sechs Siege, acht Unentschieden und 18 Niederlagen. Das letzte Aufeinandertreffen am 5. April 2026 endete 2:2. Zuvor gab es am 3. Oktober 2025 eine 0:1-Niederlage beim BFC Dynamo.