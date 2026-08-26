FSV Zwickau und Greifswalder FC jubeln – Nullnummer in Aue

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In einer intensiv geführten Begegnung sicherte sich der Chemnitzer FC einen Auswärtserfolg beim 1. FC Lokomotive Leipzig. Die Gäste entschieden das Spiel erst in einer hochemotionalen Schlussphase: Ron Berlinski brachte Chemnitz in der 77. Minute mit 0:1 in Führung, ehe Tom Baumgart in der 81. Minute den Treffer zum 0:2-Endstand erzielte.

– Foto: Imago

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Der BFC Dynamo feierte im Hauptstadtduell einen Heimsieg gegen den BFC Preussen. Die Torfolge eröffnete Ludwig Bölke, der die Hausherren in der 38. Minute mit 1:0 in Front brachte. Kurz nach dem Seitenwechsel legte Levin Mattmüller in der 48. Minute den Treffer zum 2:0-Endstand nach. ---

Vor 2010 Zuschauern sicherte sich der 1. FC Magdeburg II einen knappen Heimerfolg gegen die BSG Chemie Leipzig. Den entscheidenden Treffer der Partie erzielte Magnus Baars bereits in der 3. Minute zum 1:0. In der zweiten Halbzeit bot die Begegnung ein dramatisches Szenario, als Kevin Manthey vom 1. FC Magdeburg II in der 49. Minute mit einem Foulelfmeter am Leipziger Torwart Marcel Bergmann scheiterte. ---

Vor 1186 Zuschauern feierte der Tabellenführer FC Rot-Weiß Erfurt eine Machtdemonstration beim FSV 63 Luckenwalde. Die Gäste dominierten das Geschehen im ersten Durchgang nach Belieben. Die Torfolge eröffnete Romarjo Hajrulla in der 11. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Raphael Assibey-Mensah erhöhte in der 30. Minute auf 0:2, ehe Stanislav Fehler in der 34. Minute das Tor zum 0:3 folgen ließ. Im zweiten Spielabschnitt schraubte Laurenz Dehl in der 62. Minute das Ergebnis auf 0:4 hoch, bevor Mechak Quiala-Tito in der 81. Minute den Treffer zum 0:5-Endstand beisteuerte. ---

Vor 631 Zuschauern feierte der FSV Zwickau einen hochemotionalen Auswärtssieg beim Aufsteiger RSV Eintracht 1949. Lange Zeit blieb die umkämpfte Partie torlos, ehe sich in der Schlussphase die Ereignisse überschlugen. Die Torfolge eröffnete Theo-Gunnar Martens, der die Gäste in der 76. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Die Hausherren bewiesen jedoch Moral und kamen durch Nathanael Kukanda in der 83. Minute zum 1:1-Ausgleich. Die Entscheidung fiel nur wenige Minuten später, als Fynn Seidel in der 86. Minute den Treffer zum 1:2-Endstand für Zwickau markierte. ---

In einer von Disziplin und Abwehrarbeit geprägten Begegnung trennten sich der Drittliga-Absteiger FC Erzgebirge Aue und Hertha BSC II unentschieden. Über die gesamte Spieldauer gelang es keinem der beiden Teams, den Ball im gegnerischen Gehäuse unterzubringen, sodass die Partie mit 0:0 und ohne Tore endete. ---

Der Greifswalder FC sicherte sich einen umkämpften Heimerfolg gegen den SV Babelsberg 03. Die Torfolge begann mit einem Rückschlag für die Hausherren, als Paul-Roman Wegener in der 13. Minute einen Foulelfmeter zur 0:1-Führung für die Babelsberger Gäste verwandelte. Im zweiten Durchgang drehten die Greifswalder die Partie: Robert Leipertz erzielte in der 70. Minute den Ausgleich zum 1:1, ehe Colin Kroll-Thiel in der 77. Minute ebenfalls per Foulelfmeter den Treffer zum 2:1-Endstand markierte. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste, als Lukas Lämmel in der 86. Minute die Gelb-Rote Karte sah. ---

Mi., 02.09.2026, 19:00 Uhr FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena VSG Altglienicke Altglienicke 19:00 live PUSH