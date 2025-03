FSV Zwickau und BFC Dynamo mit spektakulären Siegen

– Foto: Imago Images

Am heutigen Mittwochabend wurden drei Nachholpartien in der Regionalliga Nordost ausgetragen. Während sich Greifswald und Chemie Leipzig torlos trennten, triumphierte der FSV Zwickau in einem packenden Topspiel gegen Rot-Weiß Erfurt mit 3:2. In Zehlendorf fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit – BFC Dynamo setzte sich mit 5:3 durch, obwohl Hertha 03 zwischenzeitlich mit zwei Treffern führte.

Im Duell zwischen dem neuen Tabellendritten und dem Schlusslicht bestätigte Jena seine Favoritenrolle – wenn auch knapper als erwartet. Elias Löder brachte die Gastgeber nach 20 Minuten in Führung, Kay Seidemann erhöhte nach der Pause. Erst in der Schlussphase gelang Paul Kämpfer der Anschlusstreffer für Plauen. Schon im Hinspiel hatte Jena mit 4:1 deutlich gewonnen.

In einem abwechslungsreichen Spiel setzte sich Altglienicke bei Hertha BSC II durch. Luka Parkadze erzielte in der 24. Minute das 1:0 für die Gäste, ehe Luca Wollschläger elf Minuten später (35.) ausglich. Kurz vor der Pause traf Johannes Manske zum 2:1 (45.), doch Ensar Aksakal stellte direkt nach Wiederanpfiff auf 2:2 (47.). Maurice Trapp brachte Altglienicke erneut in Führung (55.), ehe Philip Türpitz mit dem 4:2 in der 86. Minute den Endstand markierte. Im Hinspiel hatte Hertha BSC II mit 2:0 gewonnen. ---

Der Hallesche FC ließ beim abstiegsbedrohten FC Eilenburg wichtige Punkte liegen. Die Gastgeber gingen früh in Führung: Moritz Kretzer traf bereits in der 4. Minute zum 1:0. Doch Halle drehte die Partie durch einen Doppelpack von Robin Friedrich (11. und 21.). In Unterzahl – Jonas Marx sah in der 77. Minute Gelb-Rot – kam Eilenburg in der dritten Minute der Nachspielzeit durch Alexander Vogel noch zum Ausgleich (90.+3). Das Hinspiel hatte Halle mit 2:0 gewonnen. ---

Einen spektakulären Schlagabtausch lieferten sich Zwickau und Erfurt. Obed Chidindu Ugondu brachte die Gäste bereits in der ersten Minute in Führung. Direkt nach der Pause glich Lukas Eixler für Zwickau aus (46.). Gaoussou Dabo traf nach gut einer Stunde zur erneuten Erfurter Führung (56.), doch die Westsachsen antworteten prompt: Maximilian Somnitz stellte auf 2:2 (63.), ehe Marc-Philipp Zimmermann in der 70. Minute mit seinem Treffer zum 3:2 den Zwickauer Heimsieg sicherte. ---

Zwischen dem Greifswalder FC und der BSG Chemie Leipzig entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die trotz phasenweiser Offensivbemühungen beider Mannschaften ohne Tore blieb. Für die Gäste aus Leipzig war es ein Teilerfolg. ---