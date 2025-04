FSV Zwickau siegt spät – FC Eilenburg gelingt irrer Last-Minute-Coup

– Foto: Imago Images

Mit einem spektakulären Schlusstag hat der 31. Spieltag der Regionalliga Nordost sein Ende gefunden. Während der FSV Zwickau einen wichtigen Last-Minute-Sieg feierte, gelang dem FC Eilenburg ein unglaubliches Comeback gegen Hertha 03 Zehlendorf. Auch Jena und Chemnitz sammelten wertvolle Punkte im oberen Tabellendrittel.

Vor 5488 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion verpasste der 1. FC Lokomotive Leipzig die Chance, einen großen Schritt in Richtung Meisterschaft zu machen. Gegen einen diszipliniert verteidigenden Greifswalder FC fand die Mannschaft über die gesamte Spielzeit hinweg kein Mittel, um den Abwehrriegel zu knacken. Auch Greifswald verdiente sich das Remis durch eine engagierte Defensivleistung. Bereits das Hinspiel zwischen beiden Teams hatte mit einem 1:1 geendet, und auch diesmal blieb die Begegnung ohne Sieger. Mit nun 69 Punkten bleibt Lok Leipzig zwar Tabellenführer, doch die Entscheidung im Titelrennen ist vorerst vertagt.

---

Der Hallesche FC setzte ein klares Signal an den Spitzenreiter. Halle setzte sich gegen die BSG Chemie Leipzig mit 3:1 durch und bleibt Lok auf den Fersen. Manassé Eshele brachte die Gastgeber bereits in der 13. Minute mit 1:0 in Führung. Nur wenige Minuten später erhöhte Max Kulke in der 21. Minute auf 2:0 und stellte früh die Weichen auf Sieg. Jonas Nietfeld sorgte mit dem Treffer zum 3:0 in der 59. Minute endgültig für klare Verhältnisse. In der Nachspielzeit gelang Janik Mäder zumindest noch der Ehrentreffer für die Gäste, als er einen Foulelfmeter verwandelte. Chemie Leipzig bleibt nach dieser Niederlage im Tabellenkeller stecken, während Halle den Rückstand auf Lok Leipzig auf fünf Punkte verkürzt und das Titelrennen damit wieder spannend macht. ---

Viktoria Berlin hat im Abstiegskampf wichtige Punkte liegen lassen. Gegen den BFC Dynamo reichte es trotz Führung nur zu einem 1:1-Unentschieden. Emmanuel-Chinedu Elekwa brachte die Gastgeber vor 966 Zuschauern in der 54. Minute in Führung. Hoffnung auf einen dringend benötigten Heimsieg keimte auf, doch die Partie kippte zehn Minuten später entscheidend: Noah Jones sah in der 61. Minute die Gelb-Rote Karte und schwächte seine Mannschaft erheblich. Der BFC Dynamo nutzte die numerische Überzahl. David Haider traf in der 71. Minute zum Ausgleich. ---

Hertha BSC II präsentierte sich vor 284 Zuschauern in Torlaune und feierte einen klaren 4:1-Erfolg gegen den ZFC Meuselwitz. Boris Mamuzah Lum eröffnete den Torreigen in der 32. Minute. Nur vier Minuten später erhöhte Änis Ben-Hatira auf 2:0. Nach der Pause drückten die Gastgeber weiter: Erneut Änis Ben-Hatira (60.) sowie Shalva Ogbaidze (65.) bauten die Führung aus. Meuselwitz gelang durch Florian Hansch in der 74. Minute lediglich Ergebniskosmetik. ---

Rot-Weiß Erfurt ließ im Heimspiel gegen das Tabellenschlusslicht aus Plauen zwei wertvolle Punkte liegen. Marco Wolf brachte die Thüringer vor 6200 Zuschauern in der 52. Minute in Führung, lange Zeit sah es nach einem Pflichtsieg für den Favoriten aus. Doch in der Nachspielzeit schlug das Schicksal brutal zu: Ein Eigentor von Ben-Luca Moritz in der 90.+1 Minute bescherte den Gästen aus Plauen den Ausgleich. ---

In einem umkämpften Spiel sicherte sich der FC Carl Zeiss Jena einen knappen 1:0-Auswärtserfolg beim FSV 63 Luckenwalde. Vor 1207 Zuschauern dauerte es bis in die Schlussphase, ehe Maxim Hessel in der 74. Minute den goldenen Treffer erzielte. ---

Der Chemnitzer FC hat im Auswärtsspiel bei der VSG Altglienicke seine starke Form bestätigt. Bereits nach vier Minuten brachte Artur Mergel die Gäste früh in Führung. Dejan Bozic legte in der 36. Minute nach und sorgte noch vor der Pause für klare Verhältnisse. Vor 3000 Zuschauern zeigte Chemnitz eine abgeklärte Vorstellung. ---

Was für ein irres Spektakel in Eilenburg! Der FC Eilenburg drehte eine dramatische Partie gegen Hertha 03 Zehlendorf in allerletzter Sekunde. Bocar Baro brachte die Gäste mit einem Doppelpack (2., 19.) früh in Front. Doch Alexander Vogel verkürzte per Foulelfmeter in der 28. Minute auf 1:2. Nach der Pause glich Jonas Marx (57.) für Eilenburg aus, ehe erneut Bocar Baro in der 78. Minute für Zehlendorf zur 3:2-Führung traf. In einer turbulenten Schlussphase sah Arlind Shoshi (86.) die Rote Karte. Kurz darauf musste Marc Enke (89.) nach Gelb-Rot für Hertha 03 vom Platz. Eilenburg warf alles nach vorne: Lennert Möbius traf in der 80. Minute zum 3:3, und in der sechsten Minute der Nachspielzeit sorgte Marcus Niemitz für den viel umjubelten 4:3-Siegtreffer. ---