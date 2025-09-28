FSV Zwickau feiert Heimsieg gegen HFC, Altglienicke und BFC Dynamo 0:0

Vor 5077 Zuschauern im Bruno-Plache-Stadion setzte Lok Leipzig seinen Siegeszug fort. Bereits in der 18. Minute brachte Dorian Cevis die Hausherren in Führung und besorgte damit den entscheidenden Treffer des Abends. Die Gäste kämpften zwar um jeden Ball, konnten aber die stabile Defensive des Tabellenführers nicht überwinden. So blieb es beim knappen 1:0-Erfolg für Lok, der den achten Sieg im neunten Saisonspiel bedeutet. Der Babelsberger Trainer Ronny Ermel sah zudem die Rote Karte.

625 Zuschauer sahen ein intensives, aber torloses Duell. Hertha BSC II zeigte sich nach einer schwierigen Phase stabilisiert und konnte den Favoriten aus Erfurt immer wieder ausbremsen. Der FC Rot-Weiß Erfurt verpasste es, seine Chancen in Zählbares umzumünzen. So blieb es am Ende bei einem 0:0, das für die Thüringer im Titelrennen ein Rückschlag ist. Der Erfurter Obed Chidindu Ugondu sah in der 90. Minute die Rote Karte. ---

Vor 298 Zuschauern sicherte sich der BFC Preussen einen wichtigen Heimsieg. In einer umkämpften Partie gegen den 1. FC Magdeburg II fiel die Entscheidung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Philip Fontein brachte die Gastgeber in der 45.+1 Minute mit seinem Treffer zum 1:0 in Führung. Magdeburgs zweite Mannschaft versuchte nach der Pause alles, um den Ausgleich zu erzielen, doch Preussen verteidigte den knappen Vorsprung mit Leidenschaft.

Eilenburg empfing den Tabellenletzten aus Zehlendorf und erlebte ein Auf und Ab in den ersten Minuten. Marcus Niemitz traf in der 18. Minute zur 1:0-Führung, doch nur vier Minuten später antwortete Noah Jones mit dem 1:1-Ausgleich für die Gäste. Beide Teams kämpften weiter intensiv, fanden aber keinen Weg mehr zum Torerfolg. So blieb es beim Remis, das Eilenburg nur wenig im Abstiegskampf hilft und Zehlendorf zumindest einen Punkt beschert. ---

Vor 1431 Zuschauern in Luckenwalde entwickelte sich ein zähes Ringen, bei dem lange Zeit keine Mannschaft den entscheidenden Treffer setzen konnte. Doch in der Nachspielzeit brachen alle Dämme: Lucas Will erzielte in der 90.+2 Minute das umjubelte 1:0 für den FSV 63 Luckenwalde. Mit diesem späten Erfolg klettert Luckenwalde, während Chemie Leipzig nach der achten Niederlage im zehnten Spiel weiter tief im Tabellenkeller feststeckt. ---

In Jena kam es zum Traditionsduell gegen den Chemnitzer FC, das von Dramatik geprägt war. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte fiel die Entscheidung: Zunächst verwandelte Sören Reddemann in der 45.+34 Minute einen Foulelfmeter zum 1:0, kurz darauf erhöhte Marcel Hoppe in der 45.+39 Minute auf 2:0. Überschattet wurde die Partie von einer Roten Karte gegen Tom Baumgart in der 45. Minute. In der Schlussphase schwächte sich auch Jena durch Gelb-Rot für Kevin Lankford in der 82. Minute, brachte den Sieg jedoch nach Hause. Das Spiel war von einer langen Unterbrechung geprägt. ---

Der FSV Zwickau konnte nach einem spannenden Duell gegen den Halleschen FC einen wichtigen 2:1-Heimerfolg feiern. Malek Fakhro brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, doch Lukas Eixler glich noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte in der 45.+2 Minute aus. In der 61. Minute sorgte Theo-Gunnar Martens für das 2:1, das den Zwickauern nicht nur drei Punkte bescherte, sondern auch einen Sprung in der Tabelle. Halle hingegen musste einen Rückschlag hinnehmen. ---

Das Duell in Fürstenwalde zwischen der VSG Altglienicke und dem BFC Dynamo endete ohne Tore. Trotz hoher Intensität und umkämpfter Zweikämpfe gelang es beiden Mannschaften nicht, den entscheidenden Treffer zu setzen. Altglienicke verpasste damit die Chance, im Titelrennen weiter Druck auf die Tabellenspitze auszuüben. Der BFC Dynamo konnte zumindest mit einem Punktgewinn etwas Stabilität zurückgewinnen. ---