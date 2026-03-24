FSV Zwickau bezwingt Hertha BSC – Frühe Rote Karte Regionalliga Nordost: Die Übersicht über die Nachholspiele. von red · Heute, 20:55 Uhr · 0 Leser

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In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Dienstagabend das Nachholspiel zwischen dem FSV Zwickau und der Reserve von Hertha BSC ausgetragen. In einer Begegnung, die maßgeblich durch eine frühe Dezimierung der Gäste beeinflusst wurde, zeigten die Westsachsen vor heimischer Kulisse eine konzentrierte Leistung.

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Der FSV Zwickau hat seine Ambitionen in der oberen Tabellenhälfte untermauert und einen Heimsieg gegen Hertha BSC II eingefahren. Die Weichen für den Erfolg der Hausherren wurden bereits in der ersten Halbzeit gestellt, als sich die Berliner Gäste selbst schwächten. In der 33. Minute sah Elias Decker vom Hertha BSC II die Rote Karte. Zwickau nutzte die numerische Überlegenheit noch vor dem Pausenpfiff aus: In der 41. Minute erzielte Andrey Startsev den Führungstreffer zum 1:0. Die Entscheidung in dieser emotional geführten Partie fiel kurz nach dem Wiederanpfiff, als Theo-Gunnar Martens in der 49. Minute zum 2:0-Endstand traf.

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Der Greifswalder FC hat sich mit dem 2:0 gegen ZFC Meuselwitz ein wichtiges Zeichen gesetzt. Osman Atilgan traf früh doppelt, und plötzlich wirkt die Lage mit 26 Punkten nicht mehr ganz so düster. Doch noch immer steht Greifswald nur auf Rang 14 und kann sich keine Nachlässigkeit erlauben. 1. FC Magdeburg II kam zuletzt zu einem 1:1 gegen BFC Preussen und bleibt mit 34 Punkten im gesicherten Mittelfeld, ohne sich schon völlig entspannt zurücklehnen zu können. Für Greifswald ist dieses Nachholspiel die Gelegenheit, den frischen Aufschwung zu veredeln und den Abstand nach unten zu vergrößern. Magdeburg II reist dagegen mit der Chance an, seine erstaunlich stabile Saison weiter abzusichern. ---

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VSG Altglienicke musste sich beim 1:1 in BFC Dynamo mit einem Punkt begnügen und steht nun bei 38 Punkten auf Rang sechs. Der ganz große Zugriff nach oben ist damit schwieriger geworden, aber die Mannschaft bleibt in einer Position, aus der noch Bewegung möglich ist. FC Eilenburg holte zuletzt beim 0:0 gegen FC Hertha 03 Zehlendorf immerhin einen Punkt, musste aber in der Schlussphase die Rote Karte gegen Moritz Kretzer hinnehmen. Mit 19 Punkten bleibt Eilenburg Vorletzter und spürt die Enge im Keller mit jeder Woche stärker. Altglienicke ist in diesem Heimspiel klar in der Rolle des Teams, das gestalten und gewinnen muss. Eilenburg dagegen reist mit der rohen Notwendigkeit an, irgendwie etwas mitzunehmen. ---

Der Tabellenführer hat in Babelsberg einmal mehr seine Nervenstärke gezeigt. 1. FC Lokomotive Leipzig gewann 2:1 bei SV Babelsberg 03 durch das späte Tor von Stefan Maderer in der 89. Minute und steht nun bei 61 Punkten. FC Hertha 03 Zehlendorf blieb beim 0:0 gegen FC Eilenburg zwar nicht ohne Punktgewinn, kommt mit 11 Punkten aber kaum vom Tabellenende weg. Für Lok ist dieses Nachholspiel eine große Chance, den Druck auf die Verfolger weiter zu erhöhen und die Tabellenführung auszubauen. Für Hertha 03 ist es eine Partie gegen die Wucht der Liga, gegen die Klasse des Spitzenreiters und gegen die eigene prekäre Lage. Viel schwerer kann ein Auswärtsspiel in dieser Situation kaum sein. ---

Morgen, 19:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 19:00 live PUSH