FSV Wolfhagen findet neuen Cheftrainer

Andrecht bringt viel Erfahrung aus dem Jugend- und Herrenbereich mit. Nach Stationen in der Nachwuchsarbeit des KSV Hessen Kassel führte er die U19 der Löwen 2021 in die A-Junioren-Bundesliga. Anschließend übernahm er die zweite Mannschaft des KSV, mit der er in der Saison 2023/24 souverän in die Verbandsliga Nord aufstieg. Dort kämpft sein Team aktuell um den nächsten Sprung in die Hessenliga.

In seiner ersten Stellungnahme in den sozialen Medien des FSV zeigte sich Andrecht hochmotiviert für seine neue Aufgabe: Er freue sich sehr, ab dem Sommer das Traineramt in Wolfhagen zu übernehmen. Die positiven und wertschätzenden Gespräche mit dem Vorstand hätten ihm ein gutes Gefühl für die kommende Aufgabe vermittelt. Zudem habe er den Verein als Gast stets als familiär und respektvoll erlebt. Diese Werte hätten auch für seine Familie eine wichtige Rolle gespielt. Der neue Coach will seine Spieler zu höchster Einsatzbereitschaft und Eigenverantwortung motivieren. Er sei kein Typ, der die Mannschaft nur an die kurze Leine nehme. Selbstdisziplin und Leidenschaft für das Team seien ihm genauso wichtig wie Offenheit für neue Trainingsmethoden. Besonders die Integration und Entwicklung junger Spieler liege ihm am Herzen. Eine konkrete Zielsetzung für die kommende Saison möchte Andrecht zunächst nicht formulieren – auch weil die Klassenzugehörigkeit noch unklar ist. Sein Fokus liegt auf einer bestmöglichen Vorbereitung und Weiterentwicklung des Teams. Zum Abschluss richtete der neue Trainer noch eine Botschaft an seinen Vorgänger. Er wünsche den Wölfen und Trainerkollegen Valentin Plavcic alles Gute für den Kampf um den Klassenerhalt. Er drücke die Daumen und sei zuversichtlich, dass es gelingt. Im Sommer werde man sich dann in Wolfhagen sehen.