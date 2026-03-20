FSV Witten zieht Mannschaft zurück: Schock im Wittener Amateurfußball von Isaija Zecevic · Heute, 10:02 Uhr · 0 Leser

Das war`s! FSV WItten II hat den Spielbetrieb eingestellt. – Foto: Patrick Balke

Witten – Diese Nachricht lässt aufhorchen und sorgt für Gesprächsstoff im Wittener Fußball: Der FSV Witten 07/32 hat seine zweite Mannschaft vom Spielbetrieb abgemeldet – und dennoch ist die Tragweite erheblich. Die Reserve des FSV wurde nach anhaltenden Problemen aus der Kreisliga C3 zurückgezogen. Eine Entwicklung, die sich über Wochen deutlich abgezeichnet hatte. Bereits seit Mitte Oktober häuften sich Spielausfälle und weiteres, sodass ein regulärer Spielbetrieb war kaum noch möglich. Zuletzt gegen Sandzak-Hattingen II war kein einziger Auswechselspieler au der Bank.



Der personelle Engpass entwickelte sich damit endgültig zu einem strukturellen Problem. Immer wieder musste improvisiert werden, der Kader reichte schlicht nicht mehr aus, um den Spielbetrieb zuverlässig aufrechtzuerhalten. Verletzungen, berufliche Verpflichtungen und fehlender Unterbau verschärften die Lage zusätzlich. Die Konsequenz: Der Verein zog die Reißleine. Mit der Abmeldung werden sämtliche bisherigen Ergebnisse der laufenden Saison aus der Wertung genommen, die Tabelle der Kreisliga C entsprechend bereinigt. Für die Konkurrenz hat das unmittelbare Auswirkungen auf die Platzierungen und den Saisonverlauf.