FSV Wiesbaden: Torfabrik nimmt Kurs Kreisoberliga Fußballer des FSV Wiesbaden 23 entfalten Potenzial – die Gründe des Aufschwungs, der nachhaltig sein soll

Wiesbaden. Es gab im Wiesbadener Fußballkreis Zeiten, da war es angenehmer, ein A-Ligist zu sein. Zeiten, in denen nicht bereits zu Saisonbeginn im Sommer mehr oder weniger feststand, wer knapp ein Jahr später den Gang in die Kreisoberliga antreten würde. In dieser und der vergangenen Spielzeit ist das anders. 2021/22 sorgte die SG Germania für Rekorde, mit unfassbaren 106 Punkten aus 36 Spielen bei einer Tordifferenz von 203:29 feierte man eine Saison der Superlative. Aktuell führt die Germania auch die Kreisoberliga an und befindet sich auf einem vielversprechenden Weg in Richtung Gruppenliga. Ein sportlicher Werdegang, den sich auch ein aktueller A-Ligist so oder so ähnlich wünschen dürfte.

Tordifferenz von 108:16 ist rekordverdächtig

So führt doch der FSV Wiesbaden 23 gerade in Germania-Manier die Liga an. Die 23er laufen dabei gefühlt noch etwas unter dem Radar. Bereits vergangene Runde hatte der FSV zunächst unter Trainer Bekir Yilmaz und später unter Cem Yilmaz ein starkes Jahr, das hinter der Germania und dem FV Delkenheim allerdings etwas unterging. „Die aktuelle Saison spiegelt das Potenzial wider, das wir letzte Runde schon gesehen haben“, betont Cem Yilmaz. Doch in diesem Jahr ist das Team bereit für den Sprung in die Kreisoberliga. „Letztes Jahr hat uns ganz klar die Breite gefehlt. Wir mussten am Saisonende sogar ein Spiel absagen, weil wir nicht genug Leute hatten. Daher war es für mich und den sportlichen Leiter Deniz Bilgen klar, dass neue Spieler geholt werden müssen. Deniz hatte eine sehr starke Transferperiode, in der er acht Abgänge mit zehn Zugängen kompensieren konnte“, sagt Yilmaz.

Erfolg kein Selbstläufer

Doch beim FSV wird man nicht müde zu betonen, dass der Erfolg trotz unbestrittener individueller Klasse – mit Adnan Kizilgöz, Onur Kara oder auch Amin Ahmed hat man Spieler mit Erfahrung aus deutlich höheren Klassen im Kader – kein Selbstläufer ist: „Wir haben das Aufstiegsziel vor Saisonbeginn offensiv ausgerufen und das natürlich zurecht. Damit baut man aber Druck auf. Außerdem ist es eine Aufgabe, die vielen Zugänge so in die Mannschaft zu bringen, dass ihre Qualitäten auch greifen. Ob das immer sofort klappt, ist auch fraglich. Aber der Fokus lag in dieser Wechselperiode darauf, Spieler zu holen, die auch charakterlich zu uns passen und nicht nur auf den sportlichen Fähigkeiten. Das macht sich bemerkbar und zahlt sich aus.“ So stehen nach nunmehr 21 Spielen 20 Siege und ein Unentschieden gegen Verfolger SV Bosna zu Buche. Die Tordifferenz von 108:16 ist rekordverdächtig.