FSV weiter auf Erfolgsspur

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Am vergangenen Samstag reiste die Mannschaft um Trainer Sven Mehlhose zum aktuell formstarken Gegner SG Burg. Man war gewarnt, denn Burg hatte zuvor beide Spiele gegen die Top-Teams der Landesklasse Süd gewonnen.

Nach einem gut durchgesteckten Pass auf Tom war dieser frei auf dem Weg zum Tor, wurde jedoch regelwidrig gestoppt. Viele rechneten mit einem Pfiff, doch dieser blieb aus. Im direkten Gegenzug nutzte Burg die Situation eiskalt aus und Paul Schötzig erzielte den Ausgleich zum 1:1.

Unsere Jungs waren von der ersten Minute an hellwach und gingen bereits nach sieben Minuten in Führung. Jost traf nach einem perfekt gespielten Diagonalball von Martin B. zum 0:1. Anstatt konsequent nachzulegen, wurden wir in der Defensive etwas nachlässig und bauten den Gegner durch eigene Fehler wieder auf. Burg erspielte sich einige Chancen, die jedoch von Niklas stark pariert wurden.

Das war jedoch ein Wachmacher für unser Team: Nur zwei Minuten später wurde Jost im Strafraum gefoult. Der Schiedsrichter zeigte folgerichtig auf den Punkt, und Martin B. verwandelte sicher zum 1:2. Bis zur Halbzeit erspielten wir uns weitere Großchancen, scheiterten jedoch immer wieder am gegnerischen Torwart.

Für die zweite Halbzeit hatten wir uns viel vorgenommen – und das zeigte sich sofort. Direkt nach Wiederanpfiff setzten wir uns über außen durch, und Tom konnte endlich seinen Treffer zum 1:3 erzielen, während Burg gedanklich noch in der Kabine war.

Defensiv ließen wir nun nichts mehr anbrennen. Nach einer perfekt getretenen Ecke von Kevin stand John goldrichtig und erhöhte auf 1:4.

Unsere Mannschaft spielte sich weiter in einen Offensivrausch und zeigte große Spielfreude. Das Highlight des Spiels war schließlich das Traumtor zum 1:5: Nach einer kurz ausgeführten Ecke über Tobias ließ dieser den Ball clever klatschen, sodass Martin B. am Strafraumeck zum Abschluss kam und den Ball sehenswert in den langen Winkel schoss.

Am Ende stand ein hochverdienter 1:5-Auswärtssieg, mit dem wir weiter auf Erfolgskurs bleiben. Nach der Osterpause geht es am 11.04. gegen den Ligaprimus SG Sielow weiter.

Abschließend bedanken wir uns bei der SG Burg für ein faires Spiel.