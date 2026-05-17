FSV Waldebene und Tettnang top, SGM Oppenweiler/Sulzbach siegt 8:0

TSV Tettnang – SV Gottenheim 6:0

Der TSV Tettnang brannte vor heimischem Publikum ein Offensivfeuerwerk ab und ließ den Gästen aus Gottenheim nicht den Hauch einer Chance. Die Gastgeberinnen legten einen furiose Anfangsphase hin und entschieden die Partie bereits innerhalb der ersten 20 Minuten. Jana Erdle eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, bevor Caitlin Bolinger mit einem schnellen Doppelschlag (12., 16.) auf 3:0 erhöhte. Nur drei Minuten später schraubte Simone Birkle (19.) das Ergebnis auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel ließ der Druck nicht nach: Erneut Simone Birkle (56.) mit ihrem zweiten Treffer und Alicia Serafini (61.) machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den 6:0-Heimsieg.

SV Hegnach – 1. FC Heidenheim 2:2

In Hegnach entwickelte sich eine hochdramatische Begegnung, die erst in der Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Die Gastgeberinnen gingen im ersten Durchgang durch Silvana Arcangioli (36.) mit 1:0 in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Lange Zeit passierte nichts, bis die Schlussviertelstunde anbrach. Chiara-Michelle Marziniak glich in der 75. Minute für Heidenheim aus, doch praktisch im direkten Gegenzug stellte Heidi Janika Klatt (76.) die Führung für Hegnach wieder her. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste, wenn auch unter gütiger Mithilfe der Heimelf: Ein unglückliches Eigentor von Laura Pawlowski (85.) bescherte dem 1. FC Heidenheim am Ende das 2:2-Unentschieden.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Alberweiler 6:0

Vor 120 Zuschauern lieferte der FSV Waldebene Stuttgart Ost eine dominante Vorstellung ab und feierte einen ungefährdeten Kantersieg. Das Besondere an dieser Partie: Die sechs Treffer wurden geschwisterlich von nur zwei Akteurinnen erzielt, die jeweils dreimal trafen. Lisa Schade eröffnete bereits in der 3. Minute, und Franka Zimmerer legte nur 120 Sekunden später (5.) zum 2:0 nach. Erneut Franka Zimmerer (34.) sorgte für den Pausenstand. Im zweiten Durchgang war dann wieder Lisa Schade mit einem Doppelpack (50., 60.) an der Reihe, ehe Franka Zimmerer in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand setzte. Alberweiler fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen dieses Angriffsduo.

1.FC Mühlhausen – TSV Neuenstein 0:4

Der TSV Neuenstein feierte einen souveränen Auswärtserfolg beim 1.FC Mühlhausen. Die Gäste schlugen zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zu, als Charlotte Giehl exakt mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute die 0:1-Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb Neuenstein die spielbestimmende Mannschaft. Erneut Charlotte Giehl (57.) baute den Vorsprung aus, bevor ein Doppelschlag in der 64. Minute endgültig für klare Verhältnisse sorgte: Lorena Bürkle und Sophie Gronbach trafen in der gleichen Spielminute und schraubten das Endergebnis auf den 0:4-Auswärtssieg hoch.

FC Freiburg-St. Georgen – Zeller FV 2:1

In Freiburg sahen die Zuschauer eine hart umkämpfte Partie, die erst im zweiten Durchgang ihre Tore fand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten, erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start in die zweite Hälfte. Jule Bianchi brach in der 48. Minute den Bann und erzielte das 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Jana Kiefer (56.) auf 2:0 und gab Freiburg damit Sicherheit. Der Zeller FV bewies jedoch Moral und drängte in der Schlussphase auf den Anschluss. Mehr als der Treffer zum 2:1 durch Julia Kohmann (84.) sprang für die Gäste jedoch nicht mehr heraus, sodass Freiburg die drei Punkte über die Zeit rettete.

Karlsruher SC II – Hegauer FV 2:2

In Karlsruhe entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die Gäste vom Hegauer FV erwischten den besseren Start und gingen durch Annika Schuller in der 19. Minute mit 0:1 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Im zweiten Durchgang kämpfte sich die KSC-Reserve zurück und belohnte sich in der 69. Minute mit dem Ausgleich durch Karla Waibel. Die Freude währte jedoch nicht lange, da Joelle Tränkle (75.) den Hegauer FV erneut in Front brachte. Die Karlsruherinnen gaben sich aber nicht geschlagen und warfen in den Schlussminuten alles nach vorne: Sophie Pöplow belohnte den Aufwand in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand.