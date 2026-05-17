 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

FSV Waldebene und Tettnang top, SGM Oppenweiler/Sulzbach siegt 8:0

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Matthias Wolpert

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Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

TSV Tettnang – SV Gottenheim 6:0

Der TSV Tettnang brannte vor heimischem Publikum ein Offensivfeuerwerk ab und ließ den Gästen aus Gottenheim nicht den Hauch einer Chance. Die Gastgeberinnen legten einen furiose Anfangsphase hin und entschieden die Partie bereits innerhalb der ersten 20 Minuten. Jana Erdle eröffnete in der 8. Minute den Torreigen, bevor Caitlin Bolinger mit einem schnellen Doppelschlag (12., 16.) auf 3:0 erhöhte. Nur drei Minuten später schraubte Simone Birkle (19.) das Ergebnis auf 4:0. Nach dem Seitenwechsel ließ der Druck nicht nach: Erneut Simone Birkle (56.) mit ihrem zweiten Treffer und Alicia Serafini (61.) machten das halbe Dutzend voll und besiegelten den 6:0-Heimsieg.

SV Hegnach – 1. FC Heidenheim 2:2

In Hegnach entwickelte sich eine hochdramatische Begegnung, die erst in der Schlussphase so richtig an Fahrt aufnahm. Die Gastgeberinnen gingen im ersten Durchgang durch Silvana Arcangioli (36.) mit 1:0 in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Lange Zeit passierte nichts, bis die Schlussviertelstunde anbrach. Chiara-Michelle Marziniak glich in der 75. Minute für Heidenheim aus, doch praktisch im direkten Gegenzug stellte Heidi Janika Klatt (76.) die Führung für Hegnach wieder her. Das letzte Wort hatten jedoch die Gäste, wenn auch unter gütiger Mithilfe der Heimelf: Ein unglückliches Eigentor von Laura Pawlowski (85.) bescherte dem 1. FC Heidenheim am Ende das 2:2-Unentschieden.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Alberweiler 6:0

Vor 120 Zuschauern lieferte der FSV Waldebene Stuttgart Ost eine dominante Vorstellung ab und feierte einen ungefährdeten Kantersieg. Das Besondere an dieser Partie: Die sechs Treffer wurden geschwisterlich von nur zwei Akteurinnen erzielt, die jeweils dreimal trafen. Lisa Schade eröffnete bereits in der 3. Minute, und Franka Zimmerer legte nur 120 Sekunden später (5.) zum 2:0 nach. Erneut Franka Zimmerer (34.) sorgte für den Pausenstand. Im zweiten Durchgang war dann wieder Lisa Schade mit einem Doppelpack (50., 60.) an der Reihe, ehe Franka Zimmerer in der 76. Minute den Schlusspunkt zum 6:0-Endstand setzte. Alberweiler fand über die gesamte Spielzeit kein Mittel gegen dieses Angriffsduo.

1.FC Mühlhausen – TSV Neuenstein 0:4

Der TSV Neuenstein feierte einen souveränen Auswärtserfolg beim 1.FC Mühlhausen. Die Gäste schlugen zum psychologisch wichtigsten Zeitpunkt zu, als Charlotte Giehl exakt mit dem Pausenpfiff in der 45. Minute die 0:1-Führung erzielte. Nach dem Seitenwechsel blieb Neuenstein die spielbestimmende Mannschaft. Erneut Charlotte Giehl (57.) baute den Vorsprung aus, bevor ein Doppelschlag in der 64. Minute endgültig für klare Verhältnisse sorgte: Lorena Bürkle und Sophie Gronbach trafen in der gleichen Spielminute und schraubten das Endergebnis auf den 0:4-Auswärtssieg hoch.

FC Freiburg-St. Georgen – Zeller FV 2:1

In Freiburg sahen die Zuschauer eine hart umkämpfte Partie, die erst im zweiten Durchgang ihre Tore fand. Nach einer torlosen ersten Halbzeit, in der sich beide Mannschaften weitestgehend neutralisierten, erwischten die Gastgeberinnen den besseren Start in die zweite Hälfte. Jule Bianchi brach in der 48. Minute den Bann und erzielte das 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte Jana Kiefer (56.) auf 2:0 und gab Freiburg damit Sicherheit. Der Zeller FV bewies jedoch Moral und drängte in der Schlussphase auf den Anschluss. Mehr als der Treffer zum 2:1 durch Julia Kohmann (84.) sprang für die Gäste jedoch nicht mehr heraus, sodass Freiburg die drei Punkte über die Zeit rettete.

Karlsruher SC II – Hegauer FV 2:2

In Karlsruhe entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die Gäste vom Hegauer FV erwischten den besseren Start und gingen durch Annika Schuller in der 19. Minute mit 0:1 in Führung, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Im zweiten Durchgang kämpfte sich die KSC-Reserve zurück und belohnte sich in der 69. Minute mit dem Ausgleich durch Karla Waibel. Die Freude währte jedoch nicht lange, da Joelle Tränkle (75.) den Hegauer FV erneut in Front brachte. Die Karlsruherinnen gaben sich aber nicht geschlagen und warfen in den Schlussminuten alles nach vorne: Sophie Pöplow belohnte den Aufwand in der 87. Minute mit dem Treffer zum 2:2-Endstand.

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

SG Altheim – VfL Sindelfingen Ladies 4:1

Die SG Altheim feierte einen deutlichen Heimerfolg, der maßgeblich von einer Spielerin geprägt wurde. Lisa Eberle eröffnete in der 17. Minute den Torreigen und brachte die Gastgeberinnen mit 1:0 in Führung, was gleichzeitig der Pausenstand war. Nach dem Seitenwechsel schlug dann die Stunde von Chantal Fath: In der 52. Minute erhöhte sie zunächst auf 2:0. Zwar konnten die Sindelfingen Ladies durch Dasha Pintar (65.) auf 2:1 verkürzen, doch Fath war an diesem Tag nicht zu stoppen. Mit zwei weiteren Treffern in der 75. und 90. Minute machte sie ihren Hattrick und den 4:1-Endstand perfekt.

SV Musbach – SGM Oppenweiler/Sulzbach 0:8

Eine Machtdemonstration bekamen die Zuschauer in Musbach zu sehen, wo die Gäste der SGM Oppenweiler/Sulzbach ein wahres Schützenfest feierten. Bereits in der ersten Halbzeit sorgten Carina Bargel mit einem Doppelpack (18., 23.), Charlette Sittner (36.) und Sina Baßler (41.) für eine uneinholbare 0:4-Führung. Auch nach der Pause kannte die SGM kein Erbarmen: Ilirjana Musliu schraubte das Ergebnis mit zwei Toren in der 47. und 65. Minute weiter in die Höhe. Temilola Awodumila (71.) und Malou Raynoschek (90.) machten schließlich das Endergebnis von 0:8 perfekt. Musbach fand über die gesamten 90 Minuten kein Mittel gegen die furiose Gäste-Offensive.

SV Jungingen – SV Eutingen 3:1

Der SV Jungingen legte den Grundstein für den Heimsieg bereits im ersten Durchgang durch eine extrem starke und effiziente Phase vor der Pause. Innerhalb von zwölf Minuten überrannten die Gastgeberinnen die Defensive der Gäste: Maya Lynch brach in der 32. Minute den Bann, bevor Clara Lorenz (34.) und Julia Lik (44.) noch vor dem Halbzeitpfiff auf 3:0 erhöhten. Im zweiten Spielabschnitt schaltete Jungingen verständlicherweise einen Gang zurück und verwaltete den komfortablen Vorsprung. Der SV Eutingen kam in der 79. Minute durch Lene Berner zwar noch zum 3:1-Anschlusstreffer, für eine echte Aufholjagd kam dieses Tor jedoch zu spät.

1. FC Donzdorf – TV Jebenhausen 1:3

In Donzdorf lief für die Gastgeberinnen von Beginn an vieles unglücklich. In der 28. Minute geriet der 1. FC durch ein bitteres Eigentor von Larissa Wiedmann mit 0:1 in Rückstand. Jebenhausen nutzte den Schwung und baute die Führung kurz nach dem Seitenwechsel durch Mona Vogel (51.) auf 0:2 aus. Donzdorf bewies jedoch Moral und kämpfte sich durch den Anschlusstreffer von Elise Riggers in der 66. Minute noch einmal zurück in die Begegnung. Die Hoffnung auf einen Punktgewinn zerstörte jedoch Sabrina Mulke in der 83. Minute, als sie den Treffer zum 1:3-Endstand für den TV Jebenhausen markierte.

TV Derendingen – VfB Stuttgart II 0:4

Die Reserve des VfB Stuttgart legte in Derendingen einen Traumstart hin und ließ zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen, wer den Platz als Sieger verlassen würde. Bereits in der 1. Minute schockte Sophie Bayer die Heimelf mit der frühen Führung. Nur wenige Augenblicke später erhöhte Lena Tarmann (7.) bereits auf 0:2. Derendingen fing sich danach zwar defensiv, fand im Angriffsspiel aber keine Mittel gegen die kompakten Stuttgarterinnen. In der Schlussphase machte der VfB dann endgültig den Sack zu: Laura Heldt verwandelte in der 87. Minute einen Foulelfmeter, ehe Teresa Böpple (90.) den 0:4-Endstand herstellte.

TSV Münchingen – TSV Frommern 2:3

Ein abwechslungsreiches Spiel erlebten die Zuschauer in Münchingen, wo sich ein echter Krimi entwickelte. Frommern ging im ersten Durchgang durch Vanessa Deisling (37.) in Führung, doch Münchingen konterte direkt nach der Pause durch Jolina Kemmner (47.). Nur wenige Minuten später war es erneut Vanessa Deisling (54.), die die Gäste wieder in Front brachte – doch die Antwort der Gastgeberinnen folgte prompt: Lara Zeitler (56.) glich fast im Gegenzug zum 2:2 aus. Das glücklichere Ende in diesem offenen Schlagabtausch hatte schließlich der TSV Frommern: Jule Villing erzielte in der 84. Minute den viel umjubelten 2:3-Siegtreffer.

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