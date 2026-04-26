FSV Waldebene und SV Hegnach top, SGM Oppenweiler/Sulzbach siegt 5:1

SV Alberweiler – TSV Tettnang 2:0

In Alberweiler sahen die 110 Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Heimmannschaft, die den TSV Tettnang über weite Strecken kontrollierte. Annika Schoch brach in der 27. Minute den Bann und besorgte die Führung für den SV Alberweiler. Tettnang bemühte sich zwar um den Ausgleich, doch kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Melanie Geiselhart in der 52. Minute für die Vorentscheidung. Die Gastgeberinnen verteidigten den Vorsprung in der Folgezeit souverän und ließen defensiv kaum nennenswerte Gelegenheiten der Gäste zu, sodass am Ende ein Heimsieg zu Buche stand.

Zeller FV – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:5

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der FSV Waldebene Stuttgart Ost beim Zeller FV. Bereits in der 10. Minute brachte Ema Kerqota die Gäste in Front, bevor Maja Zadro in der 20. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 verwandelte. Zell keimte kurzzeitig Hoffnung auf, als Jana Bahr in der 36. Minute den Anschlusstreffer markierte, doch Franka Zimmerer stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase schraubten Lia Kayser (80.) und erneut Franka Zimmerer (90.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtserfolg für die Stuttgarterinnen.

TSV Neuenstein – SV Hegnach 0:4

Der SV Hegnach lieferte in Neuenstein eine souveräne Vorstellung ab und ließ den Gastgeberinnen von Beginn an wenig Raum zur Entfaltung. Bereits in der 6. Minute stellte Eva Yara Werner die Weichen auf Sieg, woraufhin Emilia Nossek noch vor der Pause in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb Hegnach die spielbestimmende Mannschaft und erzwang durch einen verwandelten Foulelfmeter von Silvana Arcangioli (51.) die endgültige Entscheidung. Tuana Sentürk setzte in der 63. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie, in der Neuenstein der Offensivwucht der Gäste nicht gewachsen war.

SV Gottenheim – Karlsruher SC II 1:4

In Gottenheim entwickelte sich eine turbulente Anfangsphase, in der die Führung der Gäste durch Milica Kuburovic (9.) postwendend durch Vanessa Ziegler in der 10. Minute ausgeglichen wurde. Doch die Reserve des Karlsruher SC zeigte sich unbeeindruckt und übernahm zunehmend das Kommando auf dem Platz. Jennifer Amann avancierte zur spielentscheidenden Akteurin, indem sie ihr Team in der 28. Minute erneut in Führung brachte und in der 57. Minute mit ihrem zweiten Treffer nachlegte. Als Sophie Pöplow nur drei Minuten später das 1:4 erzielte, war der Widerstand der Gottenheimerinnen endgültig gebrochen.

Hegauer FV – 1. FC Heidenheim 1:4

Der Hegauer FV erwischte gegen den 1. FC Heidenheim einen Blitzstart, als Annika Sauter bereits in der 2. Minute zur Führung traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Leana Ilic bereits in der 5. Minute für den schnellen Ausgleich sorgte. In der Folge übernahm Heidenheim das Ruder und drehte die Partie im zweiten Durchgang komplett. Ines Husic brachte die Gäste in der 52. Minute erstmals in Führung, bevor Josephine Wild (75.) und erneut Ines Husic (79.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgten. Heidenheim nutzte seine spielerische Überlegenheit konsequent aus und entführte nach der frühen Schrecksekunde souverän die Punkte.

FC Freiburg-St. Georgen – 1.FC Mühlhausen 3:5

In Freiburg sahen die Fans ein außergewöhnliches Torfestival, das vor allem in der ersten Halbzeit an Dramatik kaum zu übertreffen war. In einem rasanten Schlagabtausch fielen die Treffer fast im Minutentakt: Katharina Förtsch (5.), Tamara Šmigić (6.), Joleen König (12.) und Anna Rogèe (15.) sorgten für ein frühes 2:2. Kurz vor der Pause ging Mühlhausen durch Sophia Zechmeister (42.) erneut in Führung, doch Anna Rogèe glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut aus. Im zweiten Durchgang bewies der 1.FC Mühlhausen den längeren Atem. Sina Schwind (65.) und wiederum Sophia Zechmeister (76.) besiegelten den Sieg in einer packenden Begegnung, in der die Defensivreihen beider Teams Schwerstarbeit leisten mussten.