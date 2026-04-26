 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

FSV Waldebene und SV Hegnach top, SGM Oppenweiler/Sulzbach siegt 5:1

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: °Krause

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Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

SV Alberweiler – TSV Tettnang 2:0

In Alberweiler sahen die 110 Zuschauer eine konzentrierte Leistung der Heimmannschaft, die den TSV Tettnang über weite Strecken kontrollierte. Annika Schoch brach in der 27. Minute den Bann und besorgte die Führung für den SV Alberweiler. Tettnang bemühte sich zwar um den Ausgleich, doch kurz nach dem Seitenwechsel sorgte Melanie Geiselhart in der 52. Minute für die Vorentscheidung. Die Gastgeberinnen verteidigten den Vorsprung in der Folgezeit souverän und ließen defensiv kaum nennenswerte Gelegenheiten der Gäste zu, sodass am Ende ein Heimsieg zu Buche stand.

Zeller FV – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:5

Ein deutliches Ausrufezeichen setzte der FSV Waldebene Stuttgart Ost beim Zeller FV. Bereits in der 10. Minute brachte Ema Kerqota die Gäste in Front, bevor Maja Zadro in der 20. Minute einen Foulelfmeter sicher zum 0:2 verwandelte. Zell keimte kurzzeitig Hoffnung auf, als Jana Bahr in der 36. Minute den Anschlusstreffer markierte, doch Franka Zimmerer stellte nur drei Minuten später den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase schraubten Lia Kayser (80.) und erneut Franka Zimmerer (90.) das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Auswärtserfolg für die Stuttgarterinnen.

TSV Neuenstein – SV Hegnach 0:4

Der SV Hegnach lieferte in Neuenstein eine souveräne Vorstellung ab und ließ den Gastgeberinnen von Beginn an wenig Raum zur Entfaltung. Bereits in der 6. Minute stellte Eva Yara Werner die Weichen auf Sieg, woraufhin Emilia Nossek noch vor der Pause in der 37. Minute auf 0:2 erhöhte. Nach dem Seitenwechsel blieb Hegnach die spielbestimmende Mannschaft und erzwang durch einen verwandelten Foulelfmeter von Silvana Arcangioli (51.) die endgültige Entscheidung. Tuana Sentürk setzte in der 63. Minute den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie, in der Neuenstein der Offensivwucht der Gäste nicht gewachsen war.

SV Gottenheim – Karlsruher SC II 1:4

In Gottenheim entwickelte sich eine turbulente Anfangsphase, in der die Führung der Gäste durch Milica Kuburovic (9.) postwendend durch Vanessa Ziegler in der 10. Minute ausgeglichen wurde. Doch die Reserve des Karlsruher SC zeigte sich unbeeindruckt und übernahm zunehmend das Kommando auf dem Platz. Jennifer Amann avancierte zur spielentscheidenden Akteurin, indem sie ihr Team in der 28. Minute erneut in Führung brachte und in der 57. Minute mit ihrem zweiten Treffer nachlegte. Als Sophie Pöplow nur drei Minuten später das 1:4 erzielte, war der Widerstand der Gottenheimerinnen endgültig gebrochen.

Hegauer FV – 1. FC Heidenheim 1:4

Der Hegauer FV erwischte gegen den 1. FC Heidenheim einen Blitzstart, als Annika Sauter bereits in der 2. Minute zur Führung traf. Die Freude währte jedoch nur kurz, da Leana Ilic bereits in der 5. Minute für den schnellen Ausgleich sorgte. In der Folge übernahm Heidenheim das Ruder und drehte die Partie im zweiten Durchgang komplett. Ines Husic brachte die Gäste in der 52. Minute erstmals in Führung, bevor Josephine Wild (75.) und erneut Ines Husic (79.) mit einem Doppelschlag für klare Verhältnisse sorgten. Heidenheim nutzte seine spielerische Überlegenheit konsequent aus und entführte nach der frühen Schrecksekunde souverän die Punkte.

FC Freiburg-St. Georgen – 1.FC Mühlhausen 3:5

In Freiburg sahen die Fans ein außergewöhnliches Torfestival, das vor allem in der ersten Halbzeit an Dramatik kaum zu übertreffen war. In einem rasanten Schlagabtausch fielen die Treffer fast im Minutentakt: Katharina Förtsch (5.), Tamara Šmigić (6.), Joleen König (12.) und Anna Rogèe (15.) sorgten für ein frühes 2:2. Kurz vor der Pause ging Mühlhausen durch Sophia Zechmeister (42.) erneut in Führung, doch Anna Rogèe glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erneut aus. Im zweiten Durchgang bewies der 1.FC Mühlhausen den längeren Atem. Sina Schwind (65.) und wiederum Sophia Zechmeister (76.) besiegelten den Sieg in einer packenden Begegnung, in der die Defensivreihen beider Teams Schwerstarbeit leisten mussten.

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

TV Jebenhausen – SV Musbach 2:0

In Jebenhausen bekamen die Zuschauer einen Blitzstart der Gastgeberinnen zu sehen, der die Weichen früh auf Sieg stellte. Sabrina Mulke sorgte bereits in der 2. Minute für die Führung und überrumpelte die Defensive des SV Musbach komplett. Jebenhausen blieb am Drücker und erhöhte noch in der ersten Halbzeit durch Nina Torras-Piqué (25.) auf 2:0. In der Folge konzentrierte sich der TV Jebenhausen auf eine stabile Defensive und ließ die Gäste kaum zur Entfaltung kommen, sodass der Vorsprung souverän über die Zeit gebracht wurde.

TSV Frommern – SV Eutingen 0:3

Der SV Eutingen lieferte in Frommern eine abgeklärte Vorstellung ab und nutzte seine Chancen zu psychologisch wichtigen Zeitpunkten. Alexandra Haizmann brachte die Gäste in der 23. Minute in Front, bevor Julia Widmann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) auf 0:2 erhöhte und den TSV Frommern mit einem herben Dämpfer in die Kabine schickte. Im zweiten Durchgang bemühten sich die Gastgeberinnen zwar um den Anschluss, doch Lene Berner machte in der 89. Minute mit dem 0:3 endgültig den Deckel auf die Partie und besiegelte den Auswärtserfolg.

VfB Stuttgart II – 1. FC Donzdorf 2:2

Vor 128 Zuschauern entwickelte sich in Stuttgart eine packende Begegnung, die vor allem in der Schlussphase an Dramatik zunahm. Nachdem die erste Halbzeit torlos geblieben war, brachte Larissa Wiedmann die Gäste aus Donzdorf in der 64. Minute in Führung. Der VfB schlug durch Lola Hofferbert (78.) zurück, doch nur drei Minuten später schien Lena Scheiring (81.) den Sieg für Donzdorf perfekt gemacht zu haben. In einer nervenaufreibenden Schlussphase war es schließlich Sophie Bayer, die in der 90. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2 markierte und dem VfB-Nachwuchs einen Punkt rettete.

TV Derendingen – SG Altheim 1:0

In einer von intensiven Zweikämpfen und taktischer Disziplin geprägten Partie in Derendingen entschied ein einziger Treffer über den Ausgang des Nachmittags. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld, wobei die Defensivreihen kaum Lücken boten. Den entscheidenden Moment erzwang Vivien Gucker in der 27. Minute, als sie goldrichtig stand und das 1:0 für den TV Derendingen erzielte. Die SG Altheim warf in der Folge alles nach vorne, biss sich aber am leidenschaftlich verteidigenden Bollwerk der Gastgeberinnen bis zum Schlusspfiff die Zähne aus.

VfL Sindelfingen Ladies – SV Jungingen 2:2

Die Zuschauer in Sindelfingen sahen eine beeindruckende Aufholjagd der Ladies nach einem frühen Schockzustand. Clara Lorenz brachte den SV Jungingen mit einem schnellen Doppelschlag innerhalb von nur vier Minuten (17., 21.) scheinbar sicher mit 0:2 in Führung. Doch Sindelfingen bewies eine großartige Moral: Sara Müller verkürzte noch vor der Pause (33.) auf 1:2 und hauchte ihrem Team neues Leben ein. Direkt nach dem Seitenwechsel gelang Emine Ünalan (53.) der Ausgleich zum 2:2. In einer hart umkämpften verbleibenden Spielzeit suchten beide Teams den Siegtreffer, doch es blieb bei der Punkteteilung.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – TSV Münchingen 5:1

Die SGM Oppenweiler/Sulzbach lieferte nach einem frühen Rückstand eine beeindruckende Machtdemonstration ab. Lara Langanke schockte die Gastgeberinnen bereits in der 4. Minute mit der Führung für Münchingen, doch die SGM reagierte unbeeindruckt. Carina Bargel avancierte zur überragenden Spielerin des Tages: Nach ihrem Ausgleich in der 22. Minute legten Johanna Schumm (49.) und Monja Auracher (70.) nach, bevor Bargel mit zwei weiteren Treffern (71., 82.) ihren Hattrick perfekt machte. Am Ende stand ein fulminanter 5:1-Erfolg, bei dem Oppenweiler die Gäste im zweiten Durchgang förmlich überrannte.

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