Allgemeines
FSV Waldebene trumpft auf, Oppenweiler/Sulzbach gewinnt packendes 4:3

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Zeller FV – FC Freiburg-St. Georgen 1:2
Der Zeller FV musste sich dem FC Freiburg-St. Georgen knapp geschlagen geben. Bereits in der 5. Minute brachte Tamara Šmigić die Gäste in Führung. Nach einer intensiven zweiten Halbzeit glich Carmen Obert in der 69. Minute für Zell aus, ehe Sandy Schönstein in der 75. Minute den Siegtreffer für Freiburg-St. Georgen erzielte. Trotz kämpferischem Auftritt blieb der Lohn für die Gastgeberinnen aus.

SV Gottenheim – TSV Tettnang 5:3
In Gottenheim entwickelte sich ein wahres Torfestival. Nach einem Eigentor von Pauline Friedrich in der 9. Minute legte Nadja Burgenmeister fünf Minuten später nach. Ronja Gottschling erhöhte in der 19. Minute auf 3:0, und Vanessa Ziegler traf in der 41. Minute zum 4:0. Noch vor der Pause verkürzte Sandra Trautwein in der 45. Minute auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Tettnang heran: Alica Reiner (72.) und erneut Sandra Trautwein (85.) machten es noch einmal spannend. Doch Vanessa Ziegler sorgte in der 90. Minute mit ihrem zweiten Treffer für den umjubelten 5:3-Endstand.

SV Alberweiler – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:4
Vor 110 Zuschauern erlebte der SV Alberweiler einen gebrauchten Tag. Der FSV Waldebene Stuttgart Ost ging kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung und baute diese in der 65. Minute weiter aus. Zwar konnte Melanie Geiselhart in der 80. Minute den Anschluss erzielen, doch die Gäste antworteten eiskalt: In der 84. und 85. Minute fielen zwei weitere Treffer, die den deutlichen 4:1-Auswärtssieg besiegelten.

TSV Neuenstein – 1. FC Mühlhausen 1:0
Ein hart umkämpftes Spiel entschied Lorena Bürkle in der 22. Minute zugunsten des TSV Neuenstein. Nach ihrem Treffer stand die Abwehr des Gastgebers sicher und ließ kaum nennenswerten Chancen des 1. FC Mühlhausen zu. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich Neuenstein drei wichtige Punkte.

1. FC Heidenheim – SV Hegnach 0:0
In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim torlosen Remis.

Hegauer FV – Karlsruher SC II 2:2
Der Hegauer FV zeigte große Moral und sicherte sich spät ein Unentschieden. Nach dem 0:1 durch einen Foulelfmeter von Lena Kasprzyk in der 37. Minute glich Joelle Tränkle in der 78. Minute aus. Nur fünf Minuten später brachte Karen Goß den KSC erneut in Führung, doch Mia Blum rettete Hegau in der 87. Minute mit ihrem Treffer zum 2:2 einen wichtigen Punkt.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SV Eutingen – SV Jungingen 4:1
Der SV Eutingen zeigte eine starke Leistung und entschied das Duell gegen den SV Jungingen klar für sich. Kurz vor der Pause traf Dana Thumm in der 43. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Eutingen richtig auf: Marie Johner erhöhte in der 60. Minute auf 2:0, ehe Lene Berner mit einem Doppelpack in der 63. und 69. Minute alles klar machte. Der Anschlusstreffer von Corinna Konrad in der 73. Minute war nur Ergebniskosmetik.

TV Jebenhausen – 1. FC Donzdorf 3:3
Ein mitreißendes Spiel sahen die Zuschauer beim 3:3 zwischen Jebenhausen und Donzdorf. Bereits in der 12. Minute brachte Sabrina Mulke die Gastgeberinnen in Führung, fünf Minuten später erhöhte Fabienne Fay auf 2:0. Doch Donzdorf kämpfte sich zurück: Cesarina Reiser traf in der 30. Minute, Lena Andric glich in der 72. Minute aus, und Charlyne Szenk drehte das Spiel in der 76. Minute sogar zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit sorgte Selina Bürk (90.) jedoch für großen Jubel beim TV Jebenhausen – der Ausgleich in einer packenden Partie.

TSV Frommern – TSV Münchingen 0:1
In einem umkämpften Spiel gelang Lara Langanke in der 62. Minute der goldene Treffer für den TSV Münchingen. Frommern versuchte danach alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, scheiterte aber an der gut organisierten Abwehr der Gäste. Mit viel Einsatz und Willen brachte Münchingen den knappen Auswärtssieg über die Zeit.

VfB Stuttgart II – TV Derendingen 3:1
Der VfB Stuttgart II erwischte den besseren Start: Jana Linke traf bereits in der 11. Minute zur Führung. Lisa Räthel glich in der 33. Minute für Derendingen aus, doch direkt nach der Pause sorgte Jana Spengler in der 46. Minute für das 2:1. In der Schlussphase machte sie mit ihrem zweiten Treffer in der 85. Minute alles klar. Trotz einer Roten Karte für Lavinia Haas in der Nachspielzeit (94.) brachte der VfB den Sieg sicher ins Ziel.

VfL Sindelfingen Ladies – SG Altheim 3:1
Nach einem frühen Rückstand durch Jessica Ganz (22.) zeigte Sindelfingen eine starke Reaktion. Nur vier Minuten später glich Lorena Stagel Alberto aus und legte kurz darauf in derselben Minute (26.) sogar das 2:1 nach. Christina Kourtoglou setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 3:1. Eine geschlossene Mannschaftsleistung sicherte den Gastgeberinnen den Erfolg.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – SV Musbach 4:3
Ein spektakuläres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oppenweiler. Nach einem frühen Eigentor von Temilola Awodumila (5.) lag der Gastgeber zunächst zurück. In der zweiten Halbzeit glich Ilirjana Musliu aus (47.), doch Pia Stockburger traf per Foulelfmeter in der 53. Minute zur erneuten Gästeführung. Nur zwei Minuten später stellte Charlette Sittner per Elfmeter (55.) auf 2:2. Temilola Awodumila machte ihren Fehler mit dem 3:2 in der 69. Minute wieder gut, aber Sarah Ungericht glich postwendend aus (70.). Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Malou Raynoschek in der 81. Minute – der 4:3-Sieg krönte ein spannendes Duell.

