FSV Waldebene trumpft auf, Oppenweiler/Sulzbach gewinnt packendes 4:3

Zeller FV – FC Freiburg-St. Georgen 1:2

Der Zeller FV musste sich dem FC Freiburg-St. Georgen knapp geschlagen geben. Bereits in der 5. Minute brachte Tamara Šmigić die Gäste in Führung. Nach einer intensiven zweiten Halbzeit glich Carmen Obert in der 69. Minute für Zell aus, ehe Sandy Schönstein in der 75. Minute den Siegtreffer für Freiburg-St. Georgen erzielte. Trotz kämpferischem Auftritt blieb der Lohn für die Gastgeberinnen aus.

SV Gottenheim – TSV Tettnang 5:3

In Gottenheim entwickelte sich ein wahres Torfestival. Nach einem Eigentor von Pauline Friedrich in der 9. Minute legte Nadja Burgenmeister fünf Minuten später nach. Ronja Gottschling erhöhte in der 19. Minute auf 3:0, und Vanessa Ziegler traf in der 41. Minute zum 4:0. Noch vor der Pause verkürzte Sandra Trautwein in der 45. Minute auf 4:1. Nach dem Seitenwechsel kämpfte sich Tettnang heran: Alica Reiner (72.) und erneut Sandra Trautwein (85.) machten es noch einmal spannend. Doch Vanessa Ziegler sorgte in der 90. Minute mit ihrem zweiten Treffer für den umjubelten 5:3-Endstand.

SV Alberweiler – FSV Waldebene Stuttgart Ost 1:4

Vor 110 Zuschauern erlebte der SV Alberweiler einen gebrauchten Tag. Der FSV Waldebene Stuttgart Ost ging kurz vor der Pause in der 45. Minute in Führung und baute diese in der 65. Minute weiter aus. Zwar konnte Melanie Geiselhart in der 80. Minute den Anschluss erzielen, doch die Gäste antworteten eiskalt: In der 84. und 85. Minute fielen zwei weitere Treffer, die den deutlichen 4:1-Auswärtssieg besiegelten.

TSV Neuenstein – 1. FC Mühlhausen 1:0

Ein hart umkämpftes Spiel entschied Lorena Bürkle in der 22. Minute zugunsten des TSV Neuenstein. Nach ihrem Treffer stand die Abwehr des Gastgebers sicher und ließ kaum nennenswerten Chancen des 1. FC Mühlhausen zu. Dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung sicherte sich Neuenstein drei wichtige Punkte.

1. FC Heidenheim – SV Hegnach 0:0

In einer ausgeglichenen Partie neutralisierten sich beide Teams über weite Strecken. Trotz intensiver Schlussphase blieb es beim torlosen Remis.

Hegauer FV – Karlsruher SC II 2:2

Der Hegauer FV zeigte große Moral und sicherte sich spät ein Unentschieden. Nach dem 0:1 durch einen Foulelfmeter von Lena Kasprzyk in der 37. Minute glich Joelle Tränkle in der 78. Minute aus. Nur fünf Minuten später brachte Karen Goß den KSC erneut in Führung, doch Mia Blum rettete Hegau in der 87. Minute mit ihrem Treffer zum 2:2 einen wichtigen Punkt.