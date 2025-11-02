FSV Waldebene trumpft auf, Oppenweiler/Sulzbach gewinnt packendes 4:3

SV Eutingen – SV Jungingen 4:1
Der SV Eutingen zeigte eine starke Leistung und entschied das Duell gegen den SV Jungingen klar für sich. Kurz vor der Pause traf Dana Thumm in der 43. Minute zur Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Eutingen richtig auf: Marie Johner erhöhte in der 60. Minute auf 2:0, ehe Lene Berner mit einem Doppelpack in der 63. und 69. Minute alles klar machte. Der Anschlusstreffer von Corinna Konrad in der 73. Minute war nur Ergebniskosmetik.
TV Jebenhausen – 1. FC Donzdorf 3:3
Ein mitreißendes Spiel sahen die Zuschauer beim 3:3 zwischen Jebenhausen und Donzdorf. Bereits in der 12. Minute brachte Sabrina Mulke die Gastgeberinnen in Führung, fünf Minuten später erhöhte Fabienne Fay auf 2:0. Doch Donzdorf kämpfte sich zurück: Cesarina Reiser traf in der 30. Minute, Lena Andric glich in der 72. Minute aus, und Charlyne Szenk drehte das Spiel in der 76. Minute sogar zugunsten der Gäste. In der Nachspielzeit sorgte Selina Bürk (90.) jedoch für großen Jubel beim TV Jebenhausen – der Ausgleich in einer packenden Partie.
TSV Frommern – TSV Münchingen 0:1
In einem umkämpften Spiel gelang Lara Langanke in der 62. Minute der goldene Treffer für den TSV Münchingen. Frommern versuchte danach alles, um noch den Ausgleich zu erzielen, scheiterte aber an der gut organisierten Abwehr der Gäste. Mit viel Einsatz und Willen brachte Münchingen den knappen Auswärtssieg über die Zeit.
VfB Stuttgart II – TV Derendingen 3:1
Der VfB Stuttgart II erwischte den besseren Start: Jana Linke traf bereits in der 11. Minute zur Führung. Lisa Räthel glich in der 33. Minute für Derendingen aus, doch direkt nach der Pause sorgte Jana Spengler in der 46. Minute für das 2:1. In der Schlussphase machte sie mit ihrem zweiten Treffer in der 85. Minute alles klar. Trotz einer Roten Karte für Lavinia Haas in der Nachspielzeit (94.) brachte der VfB den Sieg sicher ins Ziel.
VfL Sindelfingen Ladies – SG Altheim 3:1
Nach einem frühen Rückstand durch Jessica Ganz (22.) zeigte Sindelfingen eine starke Reaktion. Nur vier Minuten später glich Lorena Stagel Alberto aus und legte kurz darauf in derselben Minute (26.) sogar das 2:1 nach. Christina Kourtoglou setzte in der 80. Minute den Schlusspunkt zum 3:1. Eine geschlossene Mannschaftsleistung sicherte den Gastgeberinnen den Erfolg.
SGM Oppenweiler/Sulzbach – SV Musbach 4:3
Ein spektakuläres Torfestival erlebten die Zuschauer in Oppenweiler. Nach einem frühen Eigentor von Temilola Awodumila (5.) lag der Gastgeber zunächst zurück. In der zweiten Halbzeit glich Ilirjana Musliu aus (47.), doch Pia Stockburger traf per Foulelfmeter in der 53. Minute zur erneuten Gästeführung. Nur zwei Minuten später stellte Charlette Sittner per Elfmeter (55.) auf 2:2. Temilola Awodumila machte ihren Fehler mit dem 3:2 in der 69. Minute wieder gut, aber Sarah Ungericht glich postwendend aus (70.). Den entscheidenden Treffer erzielte schließlich Malou Raynoschek in der 81. Minute – der 4:3-Sieg krönte ein spannendes Duell.