 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

FSV Waldebene Stuttgart Ost und SV Jungingen im 8:0-Torrausch

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: TSV Frommern

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Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

1. FC Heidenheim – SV Gottenheim 2:0

In Heidenheim präsentierte sich die Heimelf von Beginn an sehr zielstrebig und fokussiert. Bereits in der Anfangsphase gelang der erste Torerfolg, als Josephine Wild (8.) für die Führung sorgte. Heidenheim kontrollierte das Geschehen weitgehend und legte noch vor der Pause nach: Svea Fleischmann (33.) markierte den zweiten Treffer des Tages. Im weiteren Verlauf der Partie blieb Heidenheim stabil in der Defensive und ließ gegen bemühte Gäste aus Gottenheim nichts mehr anbrennen, sodass die drei Punkte beim FCH blieben.

TSV Tettnang – Karlsruher SC II 1:2

Eine sehr intensive Begegnung sahen die Zuschauer in Tettnang, in der die Gäste aus Karlsruhe den besseren Start erwischten. Durch eine konzentrierte Anfangsphase erspielte sich der KSC II eine Zwei-Tore-Führung durch Nele Deutsch (8.) und Runa Kreutzer (20.). Tettnang zeigte jedoch eine engagierte Reaktion und suchte noch vor dem Seitenwechsel den Anschluss. Dieser gelang durch Laura Bader (44.) zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit investierte Tettnang viel Energie in die Offensivbemühungen, doch die Karlsruher Defensive blieb bis zum Abpfiff standhaft.

Hegauer FV – TSV Neuenstein 0:2

In dieser Partie war Geduld gefragt, da sich beide Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten und defensiv kaum Räume anboten. Erst in der Schlussviertelstunde gelang dem TSV Neuenstein der entscheidende Durchbruch. Sophie Gronbach (75.) erzielte die Führung für die Gäste. Der Hegauer FV warf in den letzten Minuten alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, wurde jedoch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erneut kalt erwischt, als Charlotte Giehl (88.) den Treffer zum 0:2-Endstand markierte.

SV Alberweiler – Zeller FV 3:1

Vor 90 Zuschauern entwickelte sich in Alberweiler eine Begegnung, in der die Gastgeberinnen einen Rückstand drehen mussten. Der Zeller FV ging zunächst durch Elena Kiefer (14.) in Führung, was die Heimelf jedoch zu einer noch entschlosseneren Spielweise anspornte. Tamara Würstle (30.) sorgte noch vor der Pause für den Gleichstand. Im zweiten Durchgang erhöhte Alberweiler den Druck und belohnte sich durch die Treffer von Evelyn Grundl (61.) und Lara Kutscher (74.). Dank dieser Leistungssteigerung blieb der Heimerfolg verdient.

SV Hegnach – FC Freiburg-St. Georgen 5:1

Der SV Hegnach zeigte vor heimischer Kulisse eine sehr souveräne Vorstellung. Nachdem Eva Yara Werner (29.) die Führung erzielt hatte, baute Hegnach den Vorsprung im zweiten Spielabschnitt konsequent aus. Linda Koch (53.), Tuana Sentürk (57.) und Ann-Katrin Renner (68.) sorgten für klare Verhältnisse auf dem Platz. Freiburg-St. Georgen kam durch Christine Göring (79.) zwar noch zu einem eigenen Torerfolg, doch den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Silvana Arcangioli (90.+1) für die konstanten Gastgeberinnen.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – 1.FC Mühlhausen 8:0

In Stuttgart-Ost sahen die Fans eine sehr einseitige Partie, in der die Hausherrinnen ihre Chancen konsequent nutzten. Bereits zur Halbzeit war die Richtung vorgegeben, nachdem Lisa Kröper (12.), Lilly Jansen (28.), Annika Meßner (38.) und Franka Zimmerer (40.) erfolgreich waren. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Waldebene torhungrig: Lisa Schade (47.), erneut Annika Meßner (56.), Vica Deisenroth (72.) und schließlich Aliki Dimopoulou (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Heimsieg.

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

TV Jebenhausen – VfB Stuttgart II 0:2

In Jebenhausen präsentierte sich die Reserve des VfB Stuttgart als die effektivere Mannschaft. Bereits nach wenigen Augenblicken gelang die Führung, als Natalie Kim Biermann (4.) erfolgreich war. Die Gastgeberinnen hielten die Partie lange Zeit offen und zeigten eine engagierte defensive Leistung. Im zweiten Durchgang erhöhte der VfB jedoch den Druck und konnte durch Leonie Kopp (70.) die Entscheidung herbeiführen. Dank dieser konzentrierten Vorstellung nahmen die Gäste die volle Punktzahl mit nach Hause.

TSV Frommern – VfL Sindelfingen Ladies 3:1

Ein packendes Duell sahen die Zuschauer in Frommern, das vor allem in der ersten halben Stunde sehr ereignisreich war. Die Heimelf ging zunächst durch Chiara Belz (20.) in Führung, doch die Sindelfingen Ladies zeigten eine prompte Reaktion und glichen durch Sara Müller (28.) aus. Fast im direkten Gegenzug stellte Jana Schwaner (29.) die Weichen jedoch wieder auf Heimsieg. Im zweiten Spielabschnitt bewies der TSV Frommern viel Stabilität und konnte durch Laura Flohr (56.) den Vorsprung weiter ausbauen, was letztlich den verdienten Erfolg sicherte.

SV Jungingen – TV Derendingen 8:0

In dieser Begegnung entwickelte sich eine sehr einseitige Angelegenheit, in der die Gastgeberinnen ihre spielerische Überlegenheit konsequent nutzten. Den Anfang markierte Clara Lorenz (8.) in der ersten Halbzeit. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jungingen die Schlagzahl deutlich: Innerhalb kurzer Zeit waren Bianca Uhl (55., 67.) und erneut Clara Lorenz (59., 61., 69.) mehrfach erfolgreich. In der Schlussphase schraubten Julia Lik (77.) und schließlich Clara Jacquemy (89.) das Ergebnis weiter in die Höhe und besiegelten den deutlichen Heimsieg.

1. FC Donzdorf – SG Altheim abgesagt

Die Partie zwischen dem 1. FC Donzdorf und der SG Altheim konnte nicht wie geplant stattfinden und wurde abgesetzt.

SV Musbach – TSV Münchingen 1:6

Der TSV Münchingen zeigte in Musbach eine sehr entschlossene Leistung und nahm von Beginn an das Heft in die Hand. Michelle Joy Martins (8.) besorgte die frühe Führung für die Gäste. Musbach kam zwar durch Jessica Exner (29.) zum Ausgleich, doch noch vor der Pause stellte Letizia Steil (44.) den alten Abstand wieder her. Im zweiten Durchgang dominierte Münchingen das Geschehen deutlich. Durch die Treffer von Melina Welz (57., 62.) und zwei weitere Tore von Michelle Joy Martins (83., 89.) fiel der Auswärtssieg am Ende sehr deutlich aus.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – SV Eutingen 0:2

In Oppenweiler präsentierten sich die Gäste aus Eutingen als die reifere Mannschaft. Früh in der Partie gelang die Führung durch Lene Berner (15.), was dem Spiel der Gäste die nötige Sicherheit verlieh. Die SGM bemühte sich redlich um den Ausgleich, fand jedoch kaum Mittel gegen die gut organisierte Defensive des SV Eutingen. Die Entscheidung fiel schließlich in der zweiten Halbzeit, als Jana Rinderknecht (78.) einen Handelfmeter sicher im Gehäuse unterbrachte und damit den Auswärtserfolg perfekt machte.

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