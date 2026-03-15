FSV Waldebene Stuttgart Ost und SV Jungingen im 8:0-Torrausch

1. FC Heidenheim – SV Gottenheim 2:0

In Heidenheim präsentierte sich die Heimelf von Beginn an sehr zielstrebig und fokussiert. Bereits in der Anfangsphase gelang der erste Torerfolg, als Josephine Wild (8.) für die Führung sorgte. Heidenheim kontrollierte das Geschehen weitgehend und legte noch vor der Pause nach: Svea Fleischmann (33.) markierte den zweiten Treffer des Tages. Im weiteren Verlauf der Partie blieb Heidenheim stabil in der Defensive und ließ gegen bemühte Gäste aus Gottenheim nichts mehr anbrennen, sodass die drei Punkte beim FCH blieben.

TSV Tettnang – Karlsruher SC II 1:2

Eine sehr intensive Begegnung sahen die Zuschauer in Tettnang, in der die Gäste aus Karlsruhe den besseren Start erwischten. Durch eine konzentrierte Anfangsphase erspielte sich der KSC II eine Zwei-Tore-Führung durch Nele Deutsch (8.) und Runa Kreutzer (20.). Tettnang zeigte jedoch eine engagierte Reaktion und suchte noch vor dem Seitenwechsel den Anschluss. Dieser gelang durch Laura Bader (44.) zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt. In der zweiten Halbzeit investierte Tettnang viel Energie in die Offensivbemühungen, doch die Karlsruher Defensive blieb bis zum Abpfiff standhaft.

Hegauer FV – TSV Neuenstein 0:2

In dieser Partie war Geduld gefragt, da sich beide Mannschaften über weite Strecken auf Augenhöhe begegneten und defensiv kaum Räume anboten. Erst in der Schlussviertelstunde gelang dem TSV Neuenstein der entscheidende Durchbruch. Sophie Gronbach (75.) erzielte die Führung für die Gäste. Der Hegauer FV warf in den letzten Minuten alles nach vorne, um den Ausgleich zu erzwingen, wurde jedoch kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit erneut kalt erwischt, als Charlotte Giehl (88.) den Treffer zum 0:2-Endstand markierte.

SV Alberweiler – Zeller FV 3:1

Vor 90 Zuschauern entwickelte sich in Alberweiler eine Begegnung, in der die Gastgeberinnen einen Rückstand drehen mussten. Der Zeller FV ging zunächst durch Elena Kiefer (14.) in Führung, was die Heimelf jedoch zu einer noch entschlosseneren Spielweise anspornte. Tamara Würstle (30.) sorgte noch vor der Pause für den Gleichstand. Im zweiten Durchgang erhöhte Alberweiler den Druck und belohnte sich durch die Treffer von Evelyn Grundl (61.) und Lara Kutscher (74.). Dank dieser Leistungssteigerung blieb der Heimerfolg verdient.

SV Hegnach – FC Freiburg-St. Georgen 5:1

Der SV Hegnach zeigte vor heimischer Kulisse eine sehr souveräne Vorstellung. Nachdem Eva Yara Werner (29.) die Führung erzielt hatte, baute Hegnach den Vorsprung im zweiten Spielabschnitt konsequent aus. Linda Koch (53.), Tuana Sentürk (57.) und Ann-Katrin Renner (68.) sorgten für klare Verhältnisse auf dem Platz. Freiburg-St. Georgen kam durch Christine Göring (79.) zwar noch zu einem eigenen Torerfolg, doch den Schlusspunkt setzte in der Nachspielzeit Silvana Arcangioli (90.+1) für die konstanten Gastgeberinnen.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – 1.FC Mühlhausen 8:0

In Stuttgart-Ost sahen die Fans eine sehr einseitige Partie, in der die Hausherrinnen ihre Chancen konsequent nutzten. Bereits zur Halbzeit war die Richtung vorgegeben, nachdem Lisa Kröper (12.), Lilly Jansen (28.), Annika Meßner (38.) und Franka Zimmerer (40.) erfolgreich waren. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Waldebene torhungrig: Lisa Schade (47.), erneut Annika Meßner (56.), Vica Deisenroth (72.) und schließlich Aliki Dimopoulou (89.) schraubten das Ergebnis in die Höhe und besiegelten den deutlichen Heimsieg.