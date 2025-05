FSV Waldebene Stuttgart Ost stark, TSV Münchingen dreht Spiel

SpVgg Satteldorf – SV Eutingen 1:3

Ein bitterer Nachmittag für die SpVgg Satteldorf, die dem SV Eutingen letztlich unterlag. Lene Berner brachte die Gäste früh in Führung (12.), ehe Julia Chrzanowski in der Nachspielzeit der ersten Hälfte eiskalt zum 0:2 erhöhte (45.+1). Sonia Munz ließ mit dem Anschlusstreffer in der 56. Minute kurz Hoffnung aufkommen – doch Lisa Baderschneider machte in der 90.+5 Minute den Deckel drauf und sicherte Eutingen die drei Punkte.

VfB Stuttgart II – SV Jungingen 4:0

Der VfB ließ von der ersten Sekunde an keinen Zweifel aufkommen: Bereits nach einer Minute traf Joy Castor zum 1:0! Danach übernahm Teresa Böpple die Bühne und netzte doppelt – erst in der 32. Minute, dann nochmals in der 69. Minute. Den Schlusspunkt setzte Lena Tarmann in der 90. Minute. Ein klarer Heimsieg für die Stuttgarterinnen.

1. FC Donzdorf – TSV Frommern 0:1

Ein Spiel der verpassten Chancen für Donzdorf – und eine kaltschnäuzige Gästeelf aus Frommern. Trotz Kampfgeist und Engagement gelang dem Heimteam kein Treffer. Der TSV nutzte seine wohl beste Gelegenheit und machte daraus das Tor des Tages.

SV Musbach – FV Bellenberg 4:0

Der SV Musbach zeigte vor heimischem Publikum eine beeindruckende Leistung. Pia Stockburger eröffnete den Torreigen in der 17. Minute, Jessica Exner legte sieben Minuten später nach (24.). In der zweiten Halbzeit war es dann Sarah Ungericht, die mit einem Doppelschlag in der 65. und 70. Minute alle Zweifel am Heimsieg beseitigte.

TSV Münchingen – SV Alberweiler 3:1

Der TSV Münchingen bewies Moral. Nachdem Melanie Geiselhart die Gäste in der 24. Minute in Führung gebracht hatte, antwortete Alberina Syla mit dem Ausgleich (42.). Nach der Pause drehte das Heimteam auf: Jolina Kemmner (61.) brachte Münchingen in Führung, ehe Lara Zeitler in der 77. Minute für den 3:1-Endstand sorgte. Eine starke zweite Halbzeit bringt drei wichtige Punkte.