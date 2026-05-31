FSV Waldebene Stuttgart Ost ist Meister, VfB Stuttgart II glänzt

Zeller FV – TSV Tettnang 2:8

Der TSV Tettnang feierte beim Zeller FV einen deutlichen Auswärtssieg in einer torreichen Partie. Sara Caesar brachte die Gäste früh in Führung (8.), doch Lina Paulikat glich praktisch im Gegenzug aus (9.). Jana Erdle stellte die Führung für Tettnang wenig später wieder her (11.), bevor Sara Caesar mit zwei weiteren Treffern innerhalb von drei Minuten auf 4:1 erhöhte (14., 17.). Lina Paulikat verkürzte in der 29. Minute noch einmal auf 2:4. Nach der Pause dominierten die Gäste jedoch klar. Laura Bader (47.), erneut Sara Caesar (60.), Simone Birkle (70.) und Alica Reiner (90.) sorgten für den deutlichen 8:2-Endstand.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Hegnach 0:0

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost und der SV Hegnach trennten sich torlos. In einer umkämpften Begegnung fielen keine Treffer, doch der Punktgewinn hatte für die Gastgeberinnen enorme Bedeutung. Durch das 0:0 und die gleichzeitige Niederlage des Karlsruher SC II sicherte sich dem FSV Waldebene Stuttgart Ost die Meisterschaft.

Karlsruher SC II – 1. FC Heidenheim 0:3

Der 1. FC Heidenheim gewann beim Karlsruher SC II souverän mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tigidankay Bah die Gäste in der 59. Minute in Führung. Josephine Wild erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 (68.), ehe Leana Ilic in der 71. Minute den dritten Treffer nachlegte und damit früh für die Entscheidung sorgte.

1. FC Mühlhausen – SV Alberweiler 1:4

Vor 110 Zuschauern setzte sich der SV Alberweiler beim 1. FC Mühlhausen deutlich durch. Julia Kopf brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, doch Inga Werchner gelang wenig später der Ausgleich für die Gastgeberinnen (27.). Tamara Würstle stellte noch vor der Pause die erneute Führung für Alberweiler her (39.). Tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Julia Kopf mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 (45.+2). Den Schlusspunkt setzte Nina Seitz mit dem Treffer zum 4:1-Endstand in der Nachspielzeit (90.+3).

FC Freiburg-St. Georgen – Hegauer FV 1:0

Der FC Freiburg-St. Georgen sicherte sich gegen den Hegauer FV einen späten Heimsieg. Lange Zeit deutete vieles auf ein torloses Unentschieden hin, ehe Jule Bianchi in der 87. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und den Gastgeberinnen damit drei Punkte bescherte.

SV Gottenheim – TSV Neuenstein 3:2

Der SV Gottenheim gewann gegen den TSV Neuenstein eine spannende Partie mit spätem Sieger. Michelle Prell brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung. Ronja Gottschling glich in der 19. Minute für Gottenheim aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Jana Werz die Gastgeberinnen erstmals in Führung (62.). Nina Reuther sorgte in der 83. Minute noch einmal für den Ausgleich, doch nur vier Minuten später erzielte Jasmin Riesle den Treffer zum 3:2-Heimsieg (87.).