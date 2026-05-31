 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

FSV Waldebene Stuttgart Ost ist Meister, VfB Stuttgart II glänzt

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 18:25 Uhr · 0 Leser
– Foto: Matthias Wolpert

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Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Zeller FV – TSV Tettnang 2:8

Der TSV Tettnang feierte beim Zeller FV einen deutlichen Auswärtssieg in einer torreichen Partie. Sara Caesar brachte die Gäste früh in Führung (8.), doch Lina Paulikat glich praktisch im Gegenzug aus (9.). Jana Erdle stellte die Führung für Tettnang wenig später wieder her (11.), bevor Sara Caesar mit zwei weiteren Treffern innerhalb von drei Minuten auf 4:1 erhöhte (14., 17.). Lina Paulikat verkürzte in der 29. Minute noch einmal auf 2:4. Nach der Pause dominierten die Gäste jedoch klar. Laura Bader (47.), erneut Sara Caesar (60.), Simone Birkle (70.) und Alica Reiner (90.) sorgten für den deutlichen 8:2-Endstand.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Hegnach 0:0

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost und der SV Hegnach trennten sich torlos. In einer umkämpften Begegnung fielen keine Treffer, doch der Punktgewinn hatte für die Gastgeberinnen enorme Bedeutung. Durch das 0:0 und die gleichzeitige Niederlage des Karlsruher SC II sicherte sich dem FSV Waldebene Stuttgart Ost die Meisterschaft.

Karlsruher SC II – 1. FC Heidenheim 0:3

Der 1. FC Heidenheim gewann beim Karlsruher SC II souverän mit 3:0. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Tigidankay Bah die Gäste in der 59. Minute in Führung. Josephine Wild erhöhte nur neun Minuten später auf 2:0 (68.), ehe Leana Ilic in der 71. Minute den dritten Treffer nachlegte und damit früh für die Entscheidung sorgte.

1. FC Mühlhausen – SV Alberweiler 1:4

Vor 110 Zuschauern setzte sich der SV Alberweiler beim 1. FC Mühlhausen deutlich durch. Julia Kopf brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung, doch Inga Werchner gelang wenig später der Ausgleich für die Gastgeberinnen (27.). Tamara Würstle stellte noch vor der Pause die erneute Führung für Alberweiler her (39.). Tief in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erhöhte Julia Kopf mit ihrem zweiten Treffer des Tages auf 3:1 (45.+2). Den Schlusspunkt setzte Nina Seitz mit dem Treffer zum 4:1-Endstand in der Nachspielzeit (90.+3).

FC Freiburg-St. Georgen – Hegauer FV 1:0

Der FC Freiburg-St. Georgen sicherte sich gegen den Hegauer FV einen späten Heimsieg. Lange Zeit deutete vieles auf ein torloses Unentschieden hin, ehe Jule Bianchi in der 87. Minute den entscheidenden Treffer erzielte und den Gastgeberinnen damit drei Punkte bescherte.

SV Gottenheim – TSV Neuenstein 3:2

Der SV Gottenheim gewann gegen den TSV Neuenstein eine spannende Partie mit spätem Sieger. Michelle Prell brachte die Gäste bereits in der vierten Minute in Führung. Ronja Gottschling glich in der 19. Minute für Gottenheim aus. Nach dem Seitenwechsel brachte Jana Werz die Gastgeberinnen erstmals in Führung (62.). Nina Reuther sorgte in der 83. Minute noch einmal für den Ausgleich, doch nur vier Minuten später erzielte Jasmin Riesle den Treffer zum 3:2-Heimsieg (87.).

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

SG Altheim – TV Jebenhausen 0:2

Der TV Jebenhausen setzte sich bei der SG Altheim mit 2:0 durch. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Erja Bredow die Gäste in der 40. Minute in Führung brachte. Nur drei Minuten später legte Sabrina Mulke nach und erhöhte auf 2:0 (43.). Diesen Vorsprung verteidigte Jebenhausen bis zum Schlusspfiff.

1. FC Donzdorf – SV Jungingen 4:1

Der 1. FC Donzdorf feierte gegen den SV Jungingen einen klaren Heimsieg. Elise Riggers brachte die Gastgeberinnen bereits in der fünften Minute in Führung. Clara Lorenz gelang zwar der Ausgleich für Jungingen (15.), doch Samira Steiner stellte nur wenig später die Donzdorfer Führung wieder her (20.). Lange blieb es beim 2:1, ehe Lena Scheiring in der 80. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Jana Kreissl setzte fünf Minuten später den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.

TV Derendingen – TSV Frommern 2:2

Der TV Derendingen und der TSV Frommern trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit einem Unentschieden. Sarah Göhring brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Bente Essig antwortete praktisch im Gegenzug mit dem Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel drehte Jule Villing die Begegnung zugunsten der Gäste (79.). Derendingen gab jedoch nicht auf und wurde kurz vor Schluss belohnt, als Geraldine Ziegeler in der 85. Minute das 2:2 erzielte.

VfB Stuttgart II – SV Musbach 6:1

Der VfB Stuttgart II gewann gegen den SV Musbach deutlich mit 6:1. Teresa Böpple eröffnete den Torreigen in der 34. Minute, Natalie Kim Biermann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Sophie Bayer (47.), Lena Tarmann (52.) und erneut Sophie Bayer (55.) für eine klare 5:0-Führung. Sarah Ungericht gelang unmittelbar danach der Ehrentreffer für Musbach (56.). Den Schlusspunkt setzte Teresa Böpple mit ihrem zweiten Treffer des Tages in der 78. Minute.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – VfL Sindelfingen Ladies 1:3

Die VfL Sindelfingen Ladies nahmen bei der SGM Oppenweiler/Sulzbach drei Punkte mit. Lorena Stagel Alberto brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Nathalie Schmiedt zunächst der Ausgleich für die Gastgeberinnen (49.), doch nur eine Minute später stellte Lorena Stagel Alberto mit ihrem zweiten Treffer des Tages die Führung für Sindelfingen wieder her (50.). Janine Deffner sorgte in der 70. Minute für die Entscheidung zum 3:1-Endstand.

TSV Münchingen – SV Eutingen 2:3

Der SV Eutingen gewann beim TSV Münchingen trotz einer spannenden Schlussphase. Isabella Hartig brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung (24., 38.), ehe Vanessa Eisele noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte (41.). Münchingen zeigte nach dem Seitenwechsel eine starke Reaktion. Nadin Kachmar verkürzte in der 47. Minute auf 1:3, bevor Melina Welz in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Zum Ausgleich reichte es für die Gastgeberinnen jedoch nicht mehr.

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