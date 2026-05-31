FSV Waldebene Stuttgart Ost ist Meister, VfB Stuttgart II glänzt

SG Altheim – TV Jebenhausen 0:2
Der TV Jebenhausen setzte sich bei der SG Altheim mit 2:0 durch. Lange Zeit blieb die Partie torlos, ehe Erja Bredow die Gäste in der 40. Minute in Führung brachte. Nur drei Minuten später legte Sabrina Mulke nach und erhöhte auf 2:0 (43.). Diesen Vorsprung verteidigte Jebenhausen bis zum Schlusspfiff.
1. FC Donzdorf – SV Jungingen 4:1
Der 1. FC Donzdorf feierte gegen den SV Jungingen einen klaren Heimsieg. Elise Riggers brachte die Gastgeberinnen bereits in der fünften Minute in Führung. Clara Lorenz gelang zwar der Ausgleich für Jungingen (15.), doch Samira Steiner stellte nur wenig später die Donzdorfer Führung wieder her (20.). Lange blieb es beim 2:1, ehe Lena Scheiring in der 80. Minute für die Vorentscheidung sorgte. Jana Kreissl setzte fünf Minuten später den Schlusspunkt zum 4:1-Endstand.
TV Derendingen – TSV Frommern 2:2
Der TV Derendingen und der TSV Frommern trennten sich nach einer abwechslungsreichen Partie mit einem Unentschieden. Sarah Göhring brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Pause in Führung (44.), doch Bente Essig antwortete praktisch im Gegenzug mit dem Ausgleich (45.). Nach dem Seitenwechsel drehte Jule Villing die Begegnung zugunsten der Gäste (79.). Derendingen gab jedoch nicht auf und wurde kurz vor Schluss belohnt, als Geraldine Ziegeler in der 85. Minute das 2:2 erzielte.
VfB Stuttgart II – SV Musbach 6:1
Der VfB Stuttgart II gewann gegen den SV Musbach deutlich mit 6:1. Teresa Böpple eröffnete den Torreigen in der 34. Minute, Natalie Kim Biermann erhöhte noch vor der Pause auf 2:0 (40.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Sophie Bayer (47.), Lena Tarmann (52.) und erneut Sophie Bayer (55.) für eine klare 5:0-Führung. Sarah Ungericht gelang unmittelbar danach der Ehrentreffer für Musbach (56.). Den Schlusspunkt setzte Teresa Böpple mit ihrem zweiten Treffer des Tages in der 78. Minute.
SGM Oppenweiler/Sulzbach – VfL Sindelfingen Ladies 1:3
Die VfL Sindelfingen Ladies nahmen bei der SGM Oppenweiler/Sulzbach drei Punkte mit. Lorena Stagel Alberto brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang Nathalie Schmiedt zunächst der Ausgleich für die Gastgeberinnen (49.), doch nur eine Minute später stellte Lorena Stagel Alberto mit ihrem zweiten Treffer des Tages die Führung für Sindelfingen wieder her (50.). Janine Deffner sorgte in der 70. Minute für die Entscheidung zum 3:1-Endstand.
TSV Münchingen – SV Eutingen 2:3
Der SV Eutingen gewann beim TSV Münchingen trotz einer spannenden Schlussphase. Isabella Hartig brachte die Gäste mit einem Doppelpack in Führung (24., 38.), ehe Vanessa Eisele noch vor der Pause auf 3:0 erhöhte (41.). Münchingen zeigte nach dem Seitenwechsel eine starke Reaktion. Nadin Kachmar verkürzte in der 47. Minute auf 1:3, bevor Melina Welz in der 64. Minute den Anschlusstreffer erzielte. Zum Ausgleich reichte es für die Gastgeberinnen jedoch nicht mehr.