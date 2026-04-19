FSV Waldebene Stuttgart Ost gewinnt klar, 1. FC Donzdorf jubelt

Karlsruher SC II – FC Freiburg-St. Georgen 6:0

Die Reserve des Karlsruher SC brannte gegen den FC Freiburg-St. Georgen ein wahres Feuerwerk ab und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Den Blitzstart leitete Karen Goß bereits in der 1. Minute mit dem Führungstreffer ein. Freiburg schien völlig überrumpelt, als Ronia Reineke (6. Minute) und Milica Kuburovic (12. Minute) das Ergebnis binnen kürzester Zeit auf 3:0 schraubten. Noch vor der Pause erhöhte Amber Blust in der 24. Minute auf 4:0. Im zweiten Durchgang war es dann die große Show von Milica Kuburovic, die mit zwei weiteren Treffern in der 49. und 55. Minute ihren lupenreinen Hattrick perfekt machte und den 6:0-Endstand besiegelte.

TSV Tettnang – 1.FC Mühlhausen 0:0

In einer von Taktik und defensiver Disziplin geprägten Partie trennten sich der TSV Tettnang und der 1.FC Mühlhausen torlos. Über die gesamten 90 Minuten hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten kaum nennenswerte Großchancen zuließen, fehlte es den Offensivabteilungen an der nötigen Durchschlagskraft, um die gegnerischen Torhüter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So blieb es am Ende beim 0:0, mit dem beide Teams jeweils 1 Punkt auf ihr Konto verbuchen konnten.

SV Hegnach – Zeller FV 2:2

In Hegnach sahen die Zuschauer ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg aus: Linda Koch brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung, und Silvana Arcangioli erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Der Zeller FV bewies jedoch enorme Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. Sophia Fischer gelang in der 68. Minute der Anschlusstreffer, bevor Sarah Obert in der 84. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte und Hegnach damit zwei sicher geglaubte Punkte entriss.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Gottenheim 3:0

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost feierte einen souveränen Heimerfolg gegen den SV Gottenheim. Den Grundstein legte Ema Kerqota bereits in der 8. Minute mit dem frühen 1:0. Gottenheim bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Stuttgarter Defensive. Im zweiten Spielabschnitt sorgte Franka Zimmerer in der 53. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Maike Bendfeld in der Nachspielzeit (90.+1 Minute), als sie den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.

SV Alberweiler – Hegauer FV 0:0

Vor 110 Zuschauern lieferten sich der SV Alberweiler und der Hegauer FV einen harten Kampf, bei dem die Tore jedoch ausblieben. Beide Mannschaften agierten aus einer gesicherten Defensive heraus und scheuten das letzte Risiko im Spiel nach vorne. Trotz einiger Halbchancen auf beiden Seiten blieb das Visier an diesem Tag nicht scharf genug eingestellt. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, das den Spielverlauf dieser ausgeglichenen Begegnung widerspiegelte.

1. FC Heidenheim – TSV Neuenstein 1:2

Ein dramatisches Finish erlebten die Fans in Heidenheim. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Sophie Lindner den TSV Neuenstein in der 44. Minute in Führung. Die Heidenheimerinnen rannten im zweiten Durchgang unermüdlich an und wurden spät belohnt: Dana Schulz erzielte in der 85. Minute den vermeintlichen Ausgleich zum 1:1. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Neuenstein schlug postwendend zurück. Nur 3 Minuten später markierte Rahel Goes in der 88. Minute den Siegtreffer zum 1:2 und entführte damit in letzter Sekunde alle 3 Punkte aus Heidenheim.