 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

FSV Waldebene Stuttgart Ost gewinnt klar, 1. FC Donzdorf jubelt

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

von red · Heute, 19:45 Uhr · 0 Leser
– Foto: 1. FC Donzdorf

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Frauen-Verbandsliga
Frauen-Oberliga BaWü
Karlsruhe II
Zell a. H.
TV Jebenhausen

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Karlsruher SC II – FC Freiburg-St. Georgen 6:0

Die Reserve des Karlsruher SC brannte gegen den FC Freiburg-St. Georgen ein wahres Feuerwerk ab und ließ den Gästen nicht den Hauch einer Chance. Den Blitzstart leitete Karen Goß bereits in der 1. Minute mit dem Führungstreffer ein. Freiburg schien völlig überrumpelt, als Ronia Reineke (6. Minute) und Milica Kuburovic (12. Minute) das Ergebnis binnen kürzester Zeit auf 3:0 schraubten. Noch vor der Pause erhöhte Amber Blust in der 24. Minute auf 4:0. Im zweiten Durchgang war es dann die große Show von Milica Kuburovic, die mit zwei weiteren Treffern in der 49. und 55. Minute ihren lupenreinen Hattrick perfekt machte und den 6:0-Endstand besiegelte.

TSV Tettnang – 1.FC Mühlhausen 0:0

In einer von Taktik und defensiver Disziplin geprägten Partie trennten sich der TSV Tettnang und der 1.FC Mühlhausen torlos. Über die gesamten 90 Minuten hinweg neutralisierten sich beide Mannschaften weitestgehend im Mittelfeld. Während die Abwehrreihen auf beiden Seiten kaum nennenswerte Großchancen zuließen, fehlte es den Offensivabteilungen an der nötigen Durchschlagskraft, um die gegnerischen Torhüter ernsthaft in Verlegenheit zu bringen. So blieb es am Ende beim 0:0, mit dem beide Teams jeweils 1 Punkt auf ihr Konto verbuchen konnten.

SV Hegnach – Zeller FV 2:2

In Hegnach sahen die Zuschauer ein Spiel mit zwei völlig unterschiedlichen Gesichtern. Zunächst sah alles nach einem Heimsieg aus: Linda Koch brachte die Gastgeberinnen kurz vor der Pause in der 44. Minute in Führung, und Silvana Arcangioli erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Der Zeller FV bewies jedoch enorme Moral und kämpfte sich zurück in die Begegnung. Sophia Fischer gelang in der 68. Minute der Anschlusstreffer, bevor Sarah Obert in der 84. Minute den viel umjubelten Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte und Hegnach damit zwei sicher geglaubte Punkte entriss.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – SV Gottenheim 3:0

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost feierte einen souveränen Heimerfolg gegen den SV Gottenheim. Den Grundstein legte Ema Kerqota bereits in der 8. Minute mit dem frühen 1:0. Gottenheim bemühte sich in der Folge um den Ausgleich, fand jedoch kein Mittel gegen die kompakt stehende Stuttgarter Defensive. Im zweiten Spielabschnitt sorgte Franka Zimmerer in der 53. Minute für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt unter eine einseitige Partie setzte Maike Bendfeld in der Nachspielzeit (90.+1 Minute), als sie den Ball zum 3:0-Endstand im Netz versenkte.

SV Alberweiler – Hegauer FV 0:0

Vor 110 Zuschauern lieferten sich der SV Alberweiler und der Hegauer FV einen harten Kampf, bei dem die Tore jedoch ausblieben. Beide Mannschaften agierten aus einer gesicherten Defensive heraus und scheuten das letzte Risiko im Spiel nach vorne. Trotz einiger Halbchancen auf beiden Seiten blieb das Visier an diesem Tag nicht scharf genug eingestellt. Am Ende stand ein torloses Unentschieden, das den Spielverlauf dieser ausgeglichenen Begegnung widerspiegelte.

1. FC Heidenheim – TSV Neuenstein 1:2

Ein dramatisches Finish erlebten die Fans in Heidenheim. Kurz vor dem Pausenpfiff brachte Sophie Lindner den TSV Neuenstein in der 44. Minute in Führung. Die Heidenheimerinnen rannten im zweiten Durchgang unermüdlich an und wurden spät belohnt: Dana Schulz erzielte in der 85. Minute den vermeintlichen Ausgleich zum 1:1. Die Freude währte jedoch nur kurz, denn Neuenstein schlug postwendend zurück. Nur 3 Minuten später markierte Rahel Goes in der 88. Minute den Siegtreffer zum 1:2 und entführte damit in letzter Sekunde alle 3 Punkte aus Heidenheim.

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Frauen-Verbandsliga Württemberg

TV Jebenhausen – TSV Frommern 3:0

Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der TV Jebenhausen im zweiten Durchgang richtig auf. Den Bann brach Fabienne Fay in der 51. Minute mit dem Führungstreffer. Die Gäste vom TSV Frommern zeigten sich sichtlich geschockt, was Jebenhausen eiskalt ausnutzte: Nur vier Minuten später erhöhte Carolin Stahl (55.) auf 2:0. Den Schlusspunkt unter eine dominante zweite Hälfte setzte Sabrina Mulke in der 72. Minute, als sie einen Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand verwandelte.

SV Eutingen – VfL Sindelfingen Ladies 2:3

In Eutingen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der bereits früh Fahrt aufnahm. Lene Berner brachte die Gastgeberinnen in der 12. Minute in Führung, doch die Sindelfingen Ladies antworteten prompt. Per Foulelfmeter glich Annika Hagemann in der 19. Minute aus, bevor Christina Kourtoglou (36.) das Spiel noch vor der Pause komplett drehte. Als Leona Fischer in der 70. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Vorentscheidung gefallen. Eutingen kam durch einen weiteren Foulelfmeter von Alexandra Haizmann (90.) zwar noch einmal heran, doch der Anschlusstreffer kam zu spät, um die knappe Heimniederlage abzuwenden.

1. FC Donzdorf – SGM Oppenweiler/Sulzbach 4:2

Die erste Halbzeit in Donzdorf gehörte einer Spielerin: Samira Steiner. Mit einem lupenreinen Hattrick (16., 43., 45.) schoss sie ihr Team im Alleingang zu einer komfortablen 3:0-Pausenführung. Wer jedoch dachte, die SGM Oppenweiler/Sulzbach würde sich kampflos ergeben, sah sich getäuscht. Ein Doppelschlag durch Sina Baßler (73.) und ein unglückliches Eigentor von Maria Fabiana Manca (74.) brachte die Gäste innerhalb von nur sechzig Sekunden wieder auf 3:2 heran. In der hitzigen Schlussphase behielt Donzdorf jedoch die Nerven. Jana Kreissl erlöste die Heimfans in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.

SV Musbach – SG Altheim 2:3

Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Musbach. Die SG Altheim sah nach Toren von Chantal Fath (18.) und Lina Straub (63.) bereits wie der sichere Sieger aus. Doch der SV Musbach bewies Kampfgeist: Allissa Meier avancierte zur Hoffnungsträgerin und glich mit einem Doppelpack in der 66. und 85. Minute zum 2:2 aus. Die Freude über die Aufholjagd währte jedoch nur kurz. In der 88. Minute war es erneut Chantal Fath, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages den 2:3-Siegtreffer für Altheim markierte und den Gastgeberinnen den sicher geglaubten Punkt doch noch entriss.

SV Jungingen – VfB Stuttgart II 1:2

Die Reserve des VfB Stuttgart entführte in einer hart umkämpften Partie drei Punkte aus Jungingen. Nachdem in der ersten Hälfte keine Tore fielen, eröffnete Sarah Horn in der 64. Minute den Torreigen für den VfB. Jungingen steckte nicht auf und kam durch Clara Lorenz (71.) zum Ausgleich. Die Freude über den Punktgewinn hielt jedoch nur sechs Minuten, bis Lola Hofferbert in der 77. Minute zur Stelle war und den 1:2-Endstand für die Stuttgarterinnen besorgte.

TSV Münchingen – TV Derendingen 3:0

Der TSV Münchingen feierte einen klaren Heimsieg gegen den TV Derendingen. Michelle Joy Martins stellte bereits in der 17. Minute die Weichen auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Lara Zeitler (49.) auf 2:0 und nahm den Gästen damit endgültig den Wind aus den Segeln. Derendingen fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die kompakt stehende Münchinger Defensive. In der Schlussminute schraubte Jolina Kemmner (90.) das Ergebnis mit dem Treffer zum 3:0-Endstand weiter in die Höhe.

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