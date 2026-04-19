FSV Waldebene Stuttgart Ost gewinnt klar, 1. FC Donzdorf jubelt

TV Jebenhausen – TSV Frommern 3:0
Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte der TV Jebenhausen im zweiten Durchgang richtig auf. Den Bann brach Fabienne Fay in der 51. Minute mit dem Führungstreffer. Die Gäste vom TSV Frommern zeigten sich sichtlich geschockt, was Jebenhausen eiskalt ausnutzte: Nur vier Minuten später erhöhte Carolin Stahl (55.) auf 2:0. Den Schlusspunkt unter eine dominante zweite Hälfte setzte Sabrina Mulke in der 72. Minute, als sie einen Foulelfmeter sicher zum 3:0-Endstand verwandelte.
SV Eutingen – VfL Sindelfingen Ladies 2:3
In Eutingen entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der bereits früh Fahrt aufnahm. Lene Berner brachte die Gastgeberinnen in der 12. Minute in Führung, doch die Sindelfingen Ladies antworteten prompt. Per Foulelfmeter glich Annika Hagemann in der 19. Minute aus, bevor Christina Kourtoglou (36.) das Spiel noch vor der Pause komplett drehte. Als Leona Fischer in der 70. Minute auf 1:3 erhöhte, schien die Vorentscheidung gefallen. Eutingen kam durch einen weiteren Foulelfmeter von Alexandra Haizmann (90.) zwar noch einmal heran, doch der Anschlusstreffer kam zu spät, um die knappe Heimniederlage abzuwenden.
1. FC Donzdorf – SGM Oppenweiler/Sulzbach 4:2
Die erste Halbzeit in Donzdorf gehörte einer Spielerin: Samira Steiner. Mit einem lupenreinen Hattrick (16., 43., 45.) schoss sie ihr Team im Alleingang zu einer komfortablen 3:0-Pausenführung. Wer jedoch dachte, die SGM Oppenweiler/Sulzbach würde sich kampflos ergeben, sah sich getäuscht. Ein Doppelschlag durch Sina Baßler (73.) und ein unglückliches Eigentor von Maria Fabiana Manca (74.) brachte die Gäste innerhalb von nur sechzig Sekunden wieder auf 3:2 heran. In der hitzigen Schlussphase behielt Donzdorf jedoch die Nerven. Jana Kreissl erlöste die Heimfans in der 90. Minute mit dem Treffer zum 4:2-Endstand.
SV Musbach – SG Altheim 2:3
Ein wahres Wechselbad der Gefühle erlebten die Zuschauer in Musbach. Die SG Altheim sah nach Toren von Chantal Fath (18.) und Lina Straub (63.) bereits wie der sichere Sieger aus. Doch der SV Musbach bewies Kampfgeist: Allissa Meier avancierte zur Hoffnungsträgerin und glich mit einem Doppelpack in der 66. und 85. Minute zum 2:2 aus. Die Freude über die Aufholjagd währte jedoch nur kurz. In der 88. Minute war es erneut Chantal Fath, die mit ihrem zweiten Treffer des Tages den 2:3-Siegtreffer für Altheim markierte und den Gastgeberinnen den sicher geglaubten Punkt doch noch entriss.
SV Jungingen – VfB Stuttgart II 1:2
Die Reserve des VfB Stuttgart entführte in einer hart umkämpften Partie drei Punkte aus Jungingen. Nachdem in der ersten Hälfte keine Tore fielen, eröffnete Sarah Horn in der 64. Minute den Torreigen für den VfB. Jungingen steckte nicht auf und kam durch Clara Lorenz (71.) zum Ausgleich. Die Freude über den Punktgewinn hielt jedoch nur sechs Minuten, bis Lola Hofferbert in der 77. Minute zur Stelle war und den 1:2-Endstand für die Stuttgarterinnen besorgte.
TSV Münchingen – TV Derendingen 3:0
Der TSV Münchingen feierte einen klaren Heimsieg gegen den TV Derendingen. Michelle Joy Martins stellte bereits in der 17. Minute die Weichen auf Sieg. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Lara Zeitler (49.) auf 2:0 und nahm den Gästen damit endgültig den Wind aus den Segeln. Derendingen fand über die gesamte Spielzeit kaum Mittel gegen die kompakt stehende Münchinger Defensive. In der Schlussminute schraubte Jolina Kemmner (90.) das Ergebnis mit dem Treffer zum 3:0-Endstand weiter in die Höhe.