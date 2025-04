FSV Waldebene Stuttgart Ost bremst Tabellenführer VfL Herrenberg aus

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

TSV Tettnang – 1. FC Mühlhausen 1:1

In einem umkämpften Duell trennten sich Tettnang und Mühlhausen mit einem Unentschieden. Sina Schwind brachte die Gäste früh in der 12. Minute in Führung. Doch Alicia Serafini bewahrte die Nerven und verwandelte in der 36. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich.

TSV Neuenstein – TV Derendingen 2:1

Dank eines Doppelpacks von Simone Kappes konnte sich Neuenstein knapp gegen Schlusslicht Derendingen durchsetzen. Kappes traf in der 34. und 58. Minute, ehe Janina Kern nur eine Minute später den Anschluss erzielte. Der Ausgleich blieb dem TV aber verwehrt.

1. FC Heidenheim – TSV Alemannia Freiburg-Zähringen 5:1

Heidenheim ließ im Heimspiel gegen Freiburg-Zähringen keine Zweifel aufkommen. Josephine Wild eröffnete mit zwei Treffern (9., 19.), Dana Schulz legte mit einem Hattrick nach (45.+2, 45.+5, 81.). Der Ehrentreffer durch Laura Richter in der 86. Minute blieb reine Ergebniskosmetik.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – VfL Herrenberg 1:0

In einem absoluten Topspiel der Liga setzte sich Waldebene knapp durch. Maike Bendfeld erzielte in der 28. Minute das Tor des Tages und ließ den Spitzenreiter erstmals seit langer Zeit leer ausgehen.

FC Freiburg-St. Georgen – TSV Neckarau 4:2

Ein Spiel, das bis in die Nachspielzeit hinein spannend blieb. Freiburg ging in der 32. Minute durch Neele Koppa in Führung. Nach zwischenzeitlichem Ausgleich durch Nele Villing (59.) und erneutem Führungs- sowie Ausgleichstreffer durch Tamara Šmigić (71.) und Fee Zoe Brixner (84.) sah alles nach einem Remis aus. Doch Kanila Mahzouni (90.+3) und Bente Essig (90.+8) entschieden die Partie dramatisch in der Nachspielzeit.

Hegauer FV – SV Gottenheim 4:1

Gottenheim ging in der 19. Minute durch Vanessa Ziegler in Führung, doch Hegau antwortete noch vor der Pause doppelt: Nina Sardu (39.) und Annika Schuller (41.) drehten das Spiel. In der zweiten Halbzeit bauten Helena Heer (63.) und Lena Just (80.) den Vorsprung weiter aus. Ein überzeugender Auftritt der Gastgeberinnen.

