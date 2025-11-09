FSV Waldebene besiegt FC Heidenheim, SG Altheim gewinnt Torfestival

Karlsruher SC II – SV Alberweiler 4:2

Vor 90 Zuschauern entwickelte sich eine unterhaltsame Partie mit vielen Offensivaktionen. Milica Kuburovic brachte den KSC in der 12. Minute in Führung, und nur drei Minuten später erhöhte Lucia Lopez Maus auf 2:0. Alberweiler verkürzte in der 29. Minute durch Tamara Würstle, doch Kuburovic stellte kurz vor der Pause (43.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel traf Würstle erneut (52.), ehe Leonie Kuhlmann in der 75. Minute den 4:2-Endstand besiegelte.

TSV Tettnang – SV Hegnach 3:0

Ein souveräner Auftritt des TSV Tettnang, der früh die Weichen auf Sieg stellte. Jana Erdle traf in der 12. Minute zum 1:0, ehe Laura Bader kurz vor der Pause (41.) und erneut in der 69. Minute traf. Der SV Hegnach kam kaum ins Spiel und blieb offensiv harmlos.

SV Gottenheim – Zeller FV 2:3

Der Zeller FV legte in Gottenheim einen Traumstart hin: Sophia Fischer traf in der 43. und 62. Minute doppelt, ehe Elena Kiefer (69.) auf 3:0 stellte. Vanessa Ziegler verkürzte mit einem späten Doppelpack (73., 84.), doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr – Zell entführte die drei Punkte.

1. FC Mühlhausen – Hegauer FV 4:0

Eine klare Angelegenheit in Mühlhausen: Sophia Zechmeister erzielte früh die Führung (4.) und legte in der 35. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Rabea Ronellenfitsch mit einem Doppelschlag (65., 71.) für den deutlichen 4:0-Endstand.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – 1. FC Heidenheim 2:1

Stuttgart startete stark und ging bereits in der 4. Minute durch Lisa Kröper in Führung. Nach dem Ausgleich durch Josephine Wild (68.) schien das Spiel offen, doch Annika Meßner traf in der 84. Minute zum umjubelten Siegtreffer für die Gastgeberinnen.

FC Freiburg-St. Georgen – TSV Neuenstein 0:3

Nach einer torlosen ersten Halbzeit dominierte Neuenstein den zweiten Durchgang: Charlotte Giehl (55.), Maren Schmitt (61.) und Lorena Bürkle (80.) sorgten für einen verdienten 3:0-Auswärtssieg. Freiburg-St. Georgen konnte dem Druck der Gäste letztlich nichts entgegensetzen.