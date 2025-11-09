 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Hansjürgen Jablonski

FSV Waldebene besiegt FC Heidenheim, SG Altheim gewinnt Torfestival

Was war in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg los?

In der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg und in der Frauen-Verbandsliga Württemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Liga.

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Karlsruher SC II – SV Alberweiler 4:2
Vor 90 Zuschauern entwickelte sich eine unterhaltsame Partie mit vielen Offensivaktionen. Milica Kuburovic brachte den KSC in der 12. Minute in Führung, und nur drei Minuten später erhöhte Lucia Lopez Maus auf 2:0. Alberweiler verkürzte in der 29. Minute durch Tamara Würstle, doch Kuburovic stellte kurz vor der Pause (43.) den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel traf Würstle erneut (52.), ehe Leonie Kuhlmann in der 75. Minute den 4:2-Endstand besiegelte.

TSV Tettnang – SV Hegnach 3:0
Ein souveräner Auftritt des TSV Tettnang, der früh die Weichen auf Sieg stellte. Jana Erdle traf in der 12. Minute zum 1:0, ehe Laura Bader kurz vor der Pause (41.) und erneut in der 69. Minute traf. Der SV Hegnach kam kaum ins Spiel und blieb offensiv harmlos.

SV Gottenheim – Zeller FV 2:3
Der Zeller FV legte in Gottenheim einen Traumstart hin: Sophia Fischer traf in der 43. und 62. Minute doppelt, ehe Elena Kiefer (69.) auf 3:0 stellte. Vanessa Ziegler verkürzte mit einem späten Doppelpack (73., 84.), doch für den Ausgleich reichte es nicht mehr – Zell entführte die drei Punkte.

1. FC Mühlhausen – Hegauer FV 4:0
Eine klare Angelegenheit in Mühlhausen: Sophia Zechmeister erzielte früh die Führung (4.) und legte in der 35. Minute nach. Nach dem Seitenwechsel sorgte Rabea Ronellenfitsch mit einem Doppelschlag (65., 71.) für den deutlichen 4:0-Endstand.

FSV Waldebene Stuttgart Ost – 1. FC Heidenheim 2:1
Stuttgart startete stark und ging bereits in der 4. Minute durch Lisa Kröper in Führung. Nach dem Ausgleich durch Josephine Wild (68.) schien das Spiel offen, doch Annika Meßner traf in der 84. Minute zum umjubelten Siegtreffer für die Gastgeberinnen.

FC Freiburg-St. Georgen – TSV Neuenstein 0:3
Nach einer torlosen ersten Halbzeit dominierte Neuenstein den zweiten Durchgang: Charlotte Giehl (55.), Maren Schmitt (61.) und Lorena Bürkle (80.) sorgten für einen verdienten 3:0-Auswärtssieg. Freiburg-St. Georgen konnte dem Druck der Gäste letztlich nichts entgegensetzen.

Frauen-Verbandsliga Württemberg

SG Altheim – TSV Frommern 5:3
Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Altheim. Frommern startete furios und führte nach zwölf Minuten durch Treffer von Leticia Birkic (7.) und Vanessa Deisling (12.) bereits 0:2. Doch Altheim kämpfte sich eindrucksvoll zurück: Lisa Eberle (15.) und Tülay Schach (33.) glichen aus, ehe Julia Becker kurz vor der Pause (45.) das Spiel drehte. Frommern kam durch Birkic (47.) erneut zum Ausgleich, doch Altheim antwortete mit Toren von Luisa Lock (64.) und erneut Tülay Schach (76.) zum 5:3-Erfolg.

SV Musbach – SV Jungingen 1:4
Der SV Jungingen zeigte sich in starker Form. Bereits in der 6. Minute traf Corinna Konrad zur Führung, die Sarah Ungericht (26.) noch ausgleichen konnte. Kurz vor der Pause brachte Bianca Uhl (45.+1) die Gäste wieder in Front. In der zweiten Hälfte sorgten Maike Schütz (75.) und Clara Lorenz (85.) für die Entscheidung zugunsten des SV Jungingen.

1. FC Donzdorf – SV Eutingen 2:1
Ein umkämpftes Spiel in Donzdorf: Julia Chrzanowski brachte Eutingen in der 18. Minute in Führung. Nach dem Seitenwechsel drehte Donzdorf auf – Larissa Wiedmann traf in der 65. Minute zum Ausgleich, ehe Luisa Reiser (84.) mit ihrem späten Treffer den Sieg für die Gastgeberinnen perfekt machte.

TV Derendingen – VfL Sindelfingen Ladies 1:4
Derendingen begann stark und ging durch Franziska Misselwitz (17.) in Führung. Doch danach übernahm Sindelfingen das Kommando: Sophie Köhler glich in der 38. Minute aus, und Lorena Stagel Alberto sorgte mit einem Hattrick (41., 53., 60.) für den deutlichen 4:1-Auswärtssieg.

SGM Oppenweiler/Sulzbach – VfB Stuttgart II 0:2
Der VfB Stuttgart II zeigte Geduld und Effizienz. Nach torloser erster Halbzeit brachte Natalie Kim Biermann (58.) die Gäste in Führung, und Emma Babic (88.) setzte kurz vor Schluss den Schlusspunkt. Damit sicherte sich Stuttgart einen Auswärtssieg.

TSV Münchingen – TV Jebenhausen 3:1
Die Gastgeberinnen aus Münchingen legten einen Traumstart hin: Jolina Kemmner traf bereits in der 5. Minute, Lara Langanke erhöhte noch vor der Pause (19.) und legte nach dem Seitenwechsel (56.) nach. Der späte Treffer von Fabienne Fay (77.) für Jebenhausen war nur noch Ergebniskosmetik.

