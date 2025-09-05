FSV Waiblingen: "Wir wissen, dass Holzhausen ein Aufstiegsfavorit ist"

Eine Aufgabe mit höchstem Schwierigkeitsgrad

Die Vorzeichen sind klar: Holzhausen, aktuell Tabellenzweiter, ist mit drei Siegen und einem Unentschieden makellos in die Saison gestartet und beeindruckt mit einem Torverhältnis von 12:1. Erst am am Mittwoch sorgte der Club zudem im WFV-Pokal für Aufsehen, als er den Regionalligisten TSG Balingen eliminierte. FSV-Trainer Patrik Ribeiro-Pais macht keinen Hehl daraus, wie schwer die Aufgabe wird: „Wir wissen, dass Holzhausen ein absoluter Aufstiegsfavorit ist, dass Holzhausen auch jetzt gegen TSG Balingen im Pokal nochmal für eine Überraschung gesorgt hat. Deshalb wird es ein total schwieriges Spiel für uns.“

Waiblingen bringt Moral aus dem letzten Spiel mit

Das jüngste Ligaspiel des FSV Waiblingen endete 1:1 gegen Calcio Leinfelden-Echterdingen. Vor 224 Zuschauern traf Marvin Zimmermann in der 12. Minute zur frühen Führung, ehe Philipp Seemann in der 32. Minute den Ausgleich erzielte. Die Partie war intensiv und wurde von zwei Platzverweisen geprägt: Leon Braun musste in der 51. Minute mit Gelb-Rot vom Feld, später traf es Qlirim Zekaj von Calcio (76.). Mit diesem Remis steht der FSV als Aufsteiger mit vier Punkten aus drei Spielen auf Rang acht der Tabelle – eine solide Basis, die Selbstvertrauen gibt, auch wenn die kommende Aufgabe deutlich schwerer wird.

Kampfgeist trotz Verletzungssorgen

Die größte Herausforderung für Ribeiro-Pais liegt in der angespannten Personalsituation. Mehrere wichtige Säulen seines Teams sind angeschlagen. „Wir haben viele angeschlagene Spieler, es sind wichtige Säulen in unserem Team, die angeschlagen sind“, beschreibt der Trainer die Lage. Doch: „Trotzdem werden wir hier im Kollektiv nach Holzhausen fahren, versuchen, mutig Fußball zu spielen, versuchen, unseren Matchplan, den wir ausgearbeitet haben, im Taktischen sowohl gegen den Ball als auch mit dem Ball umzusetzen.“

Der Matchplan als Schlüssel

Besonders betont der Coach die taktische Disziplin. Gegen eine Mannschaft wie Holzhausen müsse jedes Detail stimmen, um bestehen zu können. „Wir werden alles dafür machen, um das zu erreichen“, sagt Ribeiro-Pais. Er setzt dabei auf das Kollektiv, auf eine geschlossene Mannschaftsleistung, die taktische Stabilität und schnelles Umschalten verbindet. Der FSV will nicht nur verteidigen, sondern aktiv und mutig seine Chancen suchen.

Holzhausen mit beeindruckender Frühform

Die Qualität des Gegners steht außer Frage. Holzhausen hat sich in der Spitzengruppe der Liga festgesetzt und nur zwei Punkte hinter Tabellenführer Young Boys Reutlingen auf Rang zwei positioniert. Mit 12 erzielten Treffern und nur einem Gegentor verfügt der Club über eine der stärksten Offensiven und zugleich über die stabilste Defensive der Liga. Der Erfolg gegen Regionalligist Balingen im Pokal bestätigt die Formstärke und unterstreicht die Favoritenrolle.

Waiblingen als Aufsteiger schon im Mittelfeld etabliert

Für den FSV ist das Duell mit Holzhausen ein echter Gradmesser. Mit einem Sieg, einem Unentschieden und einer Niederlage nach drei Spielen hat sich das Team bereits im Mittelfeld festgesetzt. Die Bilanz von sechs erzielten Toren und vier Gegentreffern spricht dafür, dass die Mannschaft sowohl in der Offensive als auch in der Defensive konkurrenzfähig ist. Das Ziel bleibt, sich Schritt für Schritt zu stabilisieren und auch gegen Topteams zu bestehen.

Die Marschroute ist klar

Patrik Ribeiro-Pais lässt keinen Zweifel an der Zielsetzung: „Dennoch gehen wir mit einer klaren Zielsetzung, aus Holzhausen etwas zu holen, und wir werden alles dafür machen, um das zu erreichen.“ Trotz verletzungsbedingter Sorgen baut der Coach auf die Mentalität seiner Mannschaft. Mit Mut, Kollektivgeist und taktischer Disziplin soll beim Aufstiegsfavoriten etwas Zählbares mitgenommen werden. Für den FSV Waiblingen ist dieses Duell mehr als nur ein Ligaspiel – es ist ein Prüfstein für die eigene Entwicklung und ein Gradmesser für die Ambitionen des Aufsteigers.