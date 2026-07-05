FSV Waiblingen: "Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt"

– Foto: FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen vermeldet für die anstehende Saison 2026/2027 in der Landesliga, Staffel 1, einen bedeutenden Transfer. Mit Faton Sylaj vom Ligarivalen SG Weinstadt kehrt ein erfahrener Akteur zu seinem Heimatverein zurück. Durch diese wichtige Verpflichtung sieht der Klub seine Kaderplanung für die kommenden sportlichen Aufgaben bereits als weitgehend abgeschlossen an.

Der FSV Waiblingen freut sich, die Verpflichtung von Faton Sylaj bekanntzugeben. Der erfahrene Spieler wechselt mit sofortiger Wirkung zum FSV und verstärkt den Kader für die kommende Saison. Mit dieser Personalie setzt der Verein ein weiteres Ausrufezeichen in seiner aktuellen Kaderplanung. Man gewinnt einen Akteur, der mit seiner Qualität, großen Erfahrung und starken Persönlichkeit eine wertvolle Bereicherung für die Mannschaft darstellt.

Große Freude über das Ende eines langen Wartens

FSV-Sportdirektor Sandro Palmeri zeigt sich über den gelungenen Transfer sehr erfreut. In der Pressemitteilung des Vereins sagt er: „Mit Faton gewinnen wir einen absoluten Mehrwert für unser Team. Wir haben bereits in den vergangenen zwei Jahren versucht, ihn nach Waiblingen zu holen. Umso glücklicher sind wir, dass der Wechsel jetzt endlich zustande gekommen ist. Wir sind von seinen Qualitäten überzeugt und freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft.“

Die emotionale Rückkehr an den Ursprung der eigenen Karriere

Auch Faton Sylaj blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr zum Remstal-Klub, zu dem er tief verwurzelt ist. In der Pressemitteilung des Vereins sagt er: „Ich hatte schon immer eine enge Verbundenheit zum Verein, zu den Verantwortlichen und zu den Spielern in Waiblingen. Zudem habe ich hier selbst in der Jugend gespielt. Umso mehr freut es mich, wieder dorthin zurückzukehren, wo für mich alles begonnen hat. Ich kann es kaum erwarten, dass die neue Saison startet und ich gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Platz stehe.“

Weitgehend abgeschlossene Planungen und ein zuversichtlicher Blick nach vorn

Mit der Verpflichtung von Faton Sylaj sieht der FSV Waiblingen seine Kaderplanung für die kommende Saison als weitgehend abgeschlossen an. Der Verein blickt nun mit großer Zuversicht auf die bevorstehenden Herausforderungen in der Landesliga und freut sich darauf, gemeinsam mit dem Neuzugang die gesteckten sportlichen Ziele anzugehen.