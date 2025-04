FSV Waiblingen und FV Löchgau setzen sich ab

Bereits in der 7. Spielminute sorgte Mattia Trianni für die Führung, und nur 60 Sekunden später erhöhte Bahadir Özkan auf 2:0 (8.). Pflugfelden konnte nach 22 Minuten durch Leon Macan auf 2:1 verkürzen, doch das war nur ein kurzes Aufbäumen der Gäste. Kurz vor der Pause traf Luis Feyhl ins eigene Tor (36.), was den Gastgebern eine 3:1-Führung bescherte. Vor dem Halbzeitpfiff baute Bahadir Özkan die Führung mit seinem zweiten Treffer auf 4:1 aus (43.). Im zweiten Durchgang drehte Neckarsulm weiter auf. Ermal Elshanaj erzielte in der 60. Minute das 5:1, nur eine Minute später legte Mattia Trianni nach und erhöhte auf 6:1 (61.). Pflugfelden bekam in der 73. Minute das nächste Tor von Niklas Meltzer zum 7:1. Erst in der 87. Minute gelang den Gästen ein weiterer Treffer, als Alessio Iaciancio den zweiten Treffer für Pflugfelden markierte (87.). Doch das war nur kosmetischer Natur, denn Yusuf Güzel setzte mit dem letzten Tor des Spiels (90.) den 8:2-Schlusspunkt.

Die SGM Krumme Ebene am Neckar ging früh in Führung: Marius Wörner erzielte in der 3. Minute das 1:0. Doch GSV Pleidelsheim zeigte eine starke Antwort. Patrick Sirch glich in der 41. Minute aus, und Nils Weindl erzielte in der 64. Minute das Siegtor für Pleidelsheim, das die SGM Krumme Ebene nicht mehr kontern konnte.