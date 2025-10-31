FSV Waiblingen und FC Esslingen bleiben im Keller stecken

Der 14. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg wurde mit einem Abstiegskracher unter Flutlicht eröffnet. Beim FSV Waiblingen gab es ein unkämpftes 1:1.



Nach zwölf Minuten brachte Muhsin Alper Kocas die Gäste aus Esslingen in Führung. Lange Zeit sah es nach einem wichtigen Auswärtsdreier des FCE aus, doch rund 20 Minuten vor dem Ende gelang dem FSV Waiblingen durch Luca Vullo der Ausgleich. Damit bleiben beide Teams im Tabellenkeller.



Der 12. (14 Punkte, 22:33 Tore) misst sich mit dem 9. (16 Punkte, 25:29). Beide Teams suchen Balance zwischen Torgefahr und Absicherung – die Fehlerquote könnte das Ergebnis prägen.



Duell im oberen Drittel: Der 6. (20 Punkte, 18:19) empfängt den 5. (22 Punkte, 26:18). Kleinigkeiten in der Zweikampfführung und Standardschärfe versprechen den Ausschlag.



Der 7. (17 Punkte, 20:23) fordert den Spitzenreiter (32 Punkte, 37:19). Der Tabellenführer bringt mehr Durchschlagskraft ein, die Heimseite braucht kompakte Staffelung und sauberes Umschalten.

Der 4. (24 Punkte, 36:13) geht mit klarer Statik in Angriff und Abwehr ins Spiel gegen den 11. (15 Punkte, 29:34). Gelingt frühe Kontrolle im Mittelfeld, spricht viel für ein Match in der Hand des Favoriten.

Der 2. (26 Punkte, 25:10) trifft auf den 15. (10 Punkte, 22:29). Der Unterschied in der defensiven Stabilität ist deutlich, dennoch lebt die Partie von der Frage, ob der Außenseiter Umschaltmomente in Zählbares verwandelt.

Der 8. (17 Punkte, 22:27) empfängt den 14. (12 Punkte, 13:24). Die Gastgeber bringen mehr Torgefahr ein, der Gast setzt auf Kompaktheit – ein enges Spiel mit hoher Bedeutung für das Mittelfeld.



Der 10. (16 Punkte, 17:24) bekommt es mit dem 17. zu tun, der bei 8 Zählern unter Druck steht. Für den Abstiegskandidaten zählt jeder gewonnene Zweikampf, während die Heimseite über Kontrolle und Standards den Ton setzen will.