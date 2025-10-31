 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Jens Körner

FSV Waiblingen und FC Esslingen bleiben im Keller stecken

Verbandsliga Württemberg: Die Übersicht aller Partien des 14. Spieltags

Verlinkte Inhalte

Verbandsliga WFV
SV Fellbach
Calcio L-E
Holzhausen
Spf. S.-Hall

Der 14. Spieltag in der Verbandsliga Württemberg wurde mit einem Abstiegskracher unter Flutlicht eröffnet. Beim FSV Waiblingen gab es ein unkämpftes 1:1.

---

Heute, 19:30 Uhr
FSV Waiblingen
FSV WaiblingenFSV Waiblin.
FC Esslingen
FC EsslingenFC Esslingen
1
1
Abpfiff

Nach zwölf Minuten brachte Muhsin Alper Kocas die Gäste aus Esslingen in Führung. Lange Zeit sah es nach einem wichtigen Auswärtsdreier des FCE aus, doch rund 20 Minuten vor dem Ende gelang dem FSV Waiblingen durch Luca Vullo der Ausgleich. Damit bleiben beide Teams im Tabellenkeller.

Morgen, 14:00 Uhr
Sportfreunde Schwäbisch Hall
Sportfreunde Schwäbisch HallSpf. S.-Hall
SV Fellbach
SV FellbachSV Fellbach
14:00

Der 12. (14 Punkte, 22:33 Tore) misst sich mit dem 9. (16 Punkte, 25:29). Beide Teams suchen Balance zwischen Torgefahr und Absicherung – die Fehlerquote könnte das Ergebnis prägen.

Morgen, 14:30 Uhr
TSG Hofherrnweiler-Unterrombach
TSG Hofherrnweiler-UnterrombachHofherrnw.
Sportfreunde Dorfmerkingen
Sportfreunde DorfmerkingenDorfmerking.
14:30

Duell im oberen Drittel: Der 6. (20 Punkte, 18:19) empfängt den 5. (22 Punkte, 26:18). Kleinigkeiten in der Zweikampfführung und Standardschärfe versprechen den Ausschlag.

Morgen, 14:30 Uhr
SSV Ehingen-Süd
SSV Ehingen-SüdEhingen-Süd
Young Boys Reutlingen
Young Boys ReutlingenYoung Boys R
14:30

Der 7. (17 Punkte, 20:23) fordert den Spitzenreiter (32 Punkte, 37:19). Der Tabellenführer bringt mehr Durchschlagskraft ein, die Heimseite braucht kompakte Staffelung und sauberes Umschalten.

Morgen, 14:30 Uhr
TSV Berg
TSV BergTSV Berg
TSV Weilimdorf
TSV WeilimdorfWeilimdorf
14:30live

Der 4. (24 Punkte, 36:13) geht mit klarer Statik in Angriff und Abwehr ins Spiel gegen den 11. (15 Punkte, 29:34). Gelingt frühe Kontrolle im Mittelfeld, spricht viel für ein Match in der Hand des Favoriten.

Morgen, 14:30 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenHolzhausen
FC Rottenburg
FC RottenburgRottenburg
14:30live

Der 2. (26 Punkte, 25:10) trifft auf den 15. (10 Punkte, 22:29). Der Unterschied in der defensiven Stabilität ist deutlich, dennoch lebt die Partie von der Frage, ob der Außenseiter Umschaltmomente in Zählbares verwandelt.

Morgen, 14:30 Uhr
VfB Friedrichshafen
VfB FriedrichshafenVfB FN
TSG Tübingen
TSG TübingenTSG Tübingen
14:30live

Der 8. (17 Punkte, 22:27) empfängt den 14. (12 Punkte, 13:24). Die Gastgeber bringen mehr Torgefahr ein, der Gast setzt auf Kompaktheit – ein enges Spiel mit hoher Bedeutung für das Mittelfeld.

So., 02.11.2025, 14:30 Uhr
Calcio Leinfelden-Echterdingen
Calcio Leinfelden-EchterdingenCalcio L-E
VfR Heilbronn
VfR HeilbronnVfR Heilbr.
14:30

Der 10. (16 Punkte, 17:24) bekommt es mit dem 17. zu tun, der bei 8 Zählern unter Druck steht. Für den Abstiegskandidaten zählt jeder gewonnene Zweikampf, während die Heimseite über Kontrolle und Standards den Ton setzen will.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________

Aufrufe: 031.10.2025, 21:30 Uhr
Timo BabicAutor