FSV Waiblingen stellt Weichen: Neue Gesichter für die neue Saison

– Foto: FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen plant die kommende Saison in der Verbandsliga mit wichtigen personellen Veränderungen. Nach dem Ausscheiden von Co-Trainer Tobias Hofmann übernimmt Sebastian Rief dessen Posten beim Remstal-Club. Zudem wechselt der junge Offensivakteur Antonio Trento vom FC Esslingen nach Waiblingen, um die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter voranzutreiben.

Der FSV Waiblingen stellt die Weichen für die kommende Saison und präsentiert mit Sebastian Rief den neuen Co-Trainer der Aktiven Mannschaft. Nach dem Ausscheiden von Co-Trainer Tobias Hofmann ist es den Verantwortlichen gelungen, mit Sebastian Rief einen engagierten und fachlich starken Nachfolger für den Remstal-Club zu gewinnen. Rief wird ab der neuen Saison das Trainerteam des FSV Waiblingen verstärken und gemeinsam mit dem bestehenden Staff die sportliche Entwicklung der Mannschaft weiter vorantreiben. Der FSV Waiblingen bedankt sich gleichzeitig bei Tobias Hofmann für seinen Einsatz und seine geleistete Arbeit im Verein und wünscht ihm für seine private und sportliche Zukunft weiterhin alles Gute.

Menschliche und sportliche Kompetenz für das Trainerteam

FSV-Sportdirektor Sandro Palmeri äußert sich hochzufrieden zur Verpflichtung: „Mit Sebastian haben wir einen Co-Trainer gefunden, der menschlich und sportlich hervorragend zu unserem Verein passt. Er bringt neue Ideen, viel Engagement und eine hohe Fußballkompetenz mit. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit.“ Auch Sebastian Rief blickt voller Motivation auf seine neue Aufgabe beim FSV Waiblingen: „Die Gespräche mit dem Verein waren sehr überzeugend und familiär. Ich freue mich auf die Herausforderung und darauf, gemeinsam mit der Mannschaft und dem Trainerteam erfolgreich zu arbeiten.“

Ein vielversprechender Neuzugang für die Offensive

Der nächste Neuzugang für den FSV Waiblingen ist perfekt: Antonio Trento wechselt zur neuen Saison vom FC Esslingen zum Remstal-Club und verstärkt die Offensive der Waiblinger. Mit Antonio Trento gewinnt der FSV einen technisch starken und flexibel einsetzbaren Offensivspieler hinzu, der trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung im aktiven Herrenbereich sammeln konnte. Die Verantwortlichen des FSV sehen in ihm einen Spieler mit großem Entwicklungspotenzial, der perfekt zur sportlichen Ausrichtung des Vereins passt.

Große Vorfreude auf das ambitionierte Projekt

Sportdirektor Sandro Palmeri betont zum Transfer: „Antonio ist ein Spieler, der mit seiner Mentalität, seinem Tempo und seiner Qualität hervorragend zu unserem Weg passt. Wir freuen uns sehr, dass er sich trotz anderer Möglichkeiten für den FSV Waiblingen entschieden hat.“ Auch Antonio Trento blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv. Der FSV Waiblingen hat ambitionierte Ziele und ich freue mich darauf, ab der neuen Saison Teil dieses Projekts zu sein.“