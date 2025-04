FSV Waiblingen reist zur Spvgg Gröningen/Satteldorf zum Spitzenspiel

Am Samstag, den 26. April, empfängt NK Croatia Bietigheim den TSV Ilshofen. Beide Teams sind in der unteren Tabellenhälfte angesiedelt, und während Ilshofen mit 39 Punkten auf Platz sieben liegt, kämpft Bietigheim mit 17 Punkten auf dem 13. Platz gegen den Abstieg. Ein Sieg für die Gäste könnte für den TSV Ilshofen ein weiterer Schritt in Richtung der oberen Tabellenplätze sein, während für Bietigheim jeder Punkt im Abstiegskampf entscheidend ist.

---