FSV Waiblingen mit 4:0, Sport-Union Neckarsulm mit 2:1

Vor 50 Zuschauern entwickelte sich in Rutesheim ein überraschend einseitiges Spiel – allerdings zugunsten des SV Kaisersbach. Dabei begann alles nach Plan für die Hausherren: Jay Niko Kiloko brachte den SKV Rutesheim bereits in der 5. Minute in Führung. Doch dann begann die große Show von Tim Schneidereit. Der Angreifer glich in der 15. Minute aus, traf in der 36. zur Führung und erhöhte in der 60. Minute auf 3:1. Nur drei Minuten später legte Etienne Lasorko das 4:1 nach, ehe Schneidereit in der 68. Minute seinen vierten Treffer und den fünften für Kaisersbach markierte. Tobias Gebbert konnte in der 78. Minute nur noch zum 2:5-Endstand verkürzen.

