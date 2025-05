FSV Waiblingen marschiert Richtung Titel, Verfolgerduell endet 2:2

Im Spitzenspiel trennten sich die Sport-Union Neckarsulm und der FV Löchgau mit 2:2. Bahadir Özkan brachte die Hausherren in der 36. Minute in Führung, doch Luis Miksic glich kurz vor der Pause in der 44. Minute aus. Mattia Trianni traf in der 62. Minute zur erneuten Führung für Neckarsulm, doch erneut war Luis Miksic zur Stelle und rettete Löchgau in der 84. Minute einen Punkt.

