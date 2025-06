FSV Waiblingen krönt sich zum Meister, FV Löchgau in der Relegation

Der 30. und letzte Spieltag der Landesliga, Staffel 1, bot packende Duelle und klare Entscheidungen: Der FSV Waiblingen sicherte sich mit einem furiosen 5:0-Heimsieg gegen die Sport-Union Neckarsulm die Meisterschaft und den Aufstieg in die Verbandsliga. Der FV Löchgau holte sich mit einem knappen 1:0 den zweiten Platz und spielt nun in der Relegation um den Aufstieg. Während Pflugfelden und Breuningsweiler bereits als Absteiger feststanden, geht NK Croatia Bietigheim freiwillig in die Bezirksliga, der SV Kaisersbach muss in die Abstiegsrelegation.

Im Kellerduell zog Kaisersbach trotz einer späten Aufholjagd den Kürzeren. Daniel Fetzer (43.), Adrian Haas (47.) und Mario Mutic (67.) brachten Breuningsweiler mit 3:0 in Führung. Kaisersbach kämpfte sich durch Treffer von Selim Yücel (77.) und Jonas Knorth (84.) noch einmal heran, musste sich aber dennoch geschlagen geben und geht in die Abstiegsrelegation. ---

In Oeffingen trennten sich beide Teams in einer ausgeglichenen Partie 2:2. Mit der Punkteteilung beenden beide Mannschaften die Saison im sicheren Tabellenmittelfeld. ---

Vor 400 Zuschauern lieferten sich Satteldorf und Ilshofen zum Saisonfinale ein emotionales Duell. Pascal Steigauf brachte die Gäste in der 36. Minute in Führung, doch Toni Weihbrecht glich noch vor der Pause (41.) aus. Nach dem Seitenwechsel sorgte Benjamin Utz in der 71. Minute für die 2:1-Führung der Hausherren. In einer dramatischen Nachspielzeit rettete Sebastian Herzog Ilshofen mit dem 2:2 in der 90.+7 Minute noch einen Punkt. ---

Ein begeisternder Auftritt gelang der SG Weinstadt vor 82 Zuschauern. Oliver Ehni traf früh (3.) zur Führung, ehe Prince Luaka Kumbu (32.), erneut Ehni (39.), Boris Burkert (41.) und Elton Selimi (44., Foulelfmeter) noch vor der Pause auf 5:0 stellten. Laurin Stütz erzielte in der 68. Minute den Ehrentreffer für Rutesheim. ---

Der FV Löchgau erfüllte seine Pflichtaufgabe im Aufstiegskampf und besiegte die SGM Krumme Ebene am Neckar knapp mit 1:0. Furkan Yumurtaoglu erzielte in der 15. Minute das entscheidende Tor. Mit dem Sieg sichert sich Löchgau Rang zwei und damit die Teilnahme an der Relegation zur Verbandsliga. ---

Der FSV Waiblingen ließ im letzten Saisonspiel nichts anbrennen und krönte sich vor eigenem Publikum souverän zum Meister. Marcel Zimmermann (23., 45.) und Marvin Zimmermann (30., 54.) sorgten früh für klare Verhältnisse, Dominik Kowalski stellte in der 62. Minute den 5:0-Endstand her. Mit 70 Punkten steigt Waiblingen in die Verbandsliga auf.