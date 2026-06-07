FSV Waiblingen II jubelt, 6:4-Drama in Sulzbach-Laufen, Altmünster top

Kreisliga A2:

TSV Sulzbach-Laufen – SV Unterweissach II 6:4

Der TSV Sulzbach-Laufen setzte sich in einer torreichen Begegnung mit 6:4 gegen den SV Unterweissach II durch. Die Gastgeber gingen mit 2:0 in Führung. Unterweissachs Silas Laruelle erzielte in der 44. Minute das Tor zum 2:1. Nach der Pause glich Dominik Weller in der 55. Minute zum 2:2 aus. Nur drei Minuten später brachte Silas Laruelle die Gäste in der 58. Minute mit 3:2 in Führung. Hamza Aras erhöhte in der 62. Minute auf 4:2 für den SV Unterweissach II. Trotz dieses Rückstands gelang dem TSV Sulzbach-Laufen noch die Wende zum 6:4-Heimsieg.

FC Welzheim – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 4:1

Der FC Welzheim feierte einen 4:1-Erfolg gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach. Kim-Steffen Schmidt brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ruven Nübel in der 48. Minute auf 2:0. Luca Renz verkürzte in der 61. Minute auf 1:2 und sorgte noch einmal für Hoffnung bei den Gästen. Die Antwort folgte jedoch prompt: Kim-Steffen Schmidt traf in der 63. Minute zum 3:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. Patrick Wenzel stellte in der 82. Minute den 4:1-Endstand her.

FV Sulzbach/Murr – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 5:2

Der FV Sulzbach/Murr legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Florian Weller traf bereits in der 6. Minute zum 1:0. Lukas Zanker glich in der 17. Minute für die Gäste aus, ehe Radomir Simeonov Stanchev in der 21. Minute die erneute Führung zum 2:1 erzielte. Nach der Pause erhöhte Timo Maurer in der 49. Minute auf 3:1. Agron Hajdaraj baute den Vorsprung in der 71. Minute weiter aus. Marcel Klenk sorgte in der 77. Minute für das 5:1. Den Schlusspunkt auf Seiten der Gäste setzte Jean-Pierre Jarmer mit dem Treffer zum 2:5 in der 84. Minute.

VfR Murrhardt – FC Viktoria Backnang 3:0/Wertung

Die Partie wurde mit 3:0 für den VfR Murrhardt gewertet, da der FC Viktoria Backnang nicht antrat.

SGM Erbstetten/TSG Backnang II – Großer Alexander Backnang 5:2

Die Gäste gingen zunächst in Führung. Vasilios Chrisostomidis traf in der 30. Minute zum 1:0. Simon Geldner verwandelte in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Kurz nach Wiederbeginn brachte Pascal Greiner die Gastgeber in der 48. Minute erstmals in Führung. Alain Haddad glich in der 53. Minute zum 2:2 aus. Danach übernahm die SGM endgültig die Kontrolle: Will Jorge de Sousa Carvalho Baio traf in der 70. Minute zum 3:2, Timo Disch erhöhte in der 73. Minute auf 4:2 und Timo Häußermann stellte in der 82. Minute den 5:2-Endstand her.

SV Allmersbach II – SV Steinbach 0:1

Der SV Steinbach entführte trotz Unterzahl drei Punkte aus Allmersbach. Marius Seitter erzielte bereits in der 15. Minute das entscheidende Tor zum 1:0. Ab der 50. Minute mussten die Gäste nach der Roten Karte gegen Marian Schindler in Unterzahl spielen. Dennoch verteidigte der SV Steinbach den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.

SK Fichtenberg – TSC Murrhardt 8:2

Der SK Fichtenberg zeigte sich in Torlaune und feierte einen deutlichen 8:2-Heimsieg. Jannik Paxian eröffnete den Torreigen in der 17. Minute per Foulelfmeter. Fabian Wohlfahrt erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, ehe Bastian Kübler in der 28. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause traf Fabian Wohlfahrt in der 39. und 41. Minute doppelt und schnürte damit einen Dreierpack. Jannik Paxian erhöhte in der 43. Minute auf 6:0. Direkt nach Wiederbeginn traf Jannik Paxian erneut und stellte in der 49. Minute auf 7:0. Für den TSC Murrhardt verkürzte Ahat Murat in der 61. Minute auf 1:7. Berkay Uzun erzielte in der 75. Minute das zweite Gästetor. Den Schlusspunkt setzte Jens Sanwald in der 81. Minute mit dem Treffer zum 8:2-Endstand.