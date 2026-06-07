FSV Waiblingen II jubelt, 6:4-Drama in Sulzbach-Laufen, Altmünster top

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirkes Rems/Murr/Hall war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick sowie den Service für jede Staffel.
SC Korb – SSV Steinach-Reichenbach 3:2
Der SC Korb setzte sich in einer umkämpften Begegnung mit 3:2 gegen den SSV Steinach-Reichenbach durch. Simon Linsenmaier brachte die Gastgeber in der 18. Minute mit 1:0 in Führung. Samoel-Leon Eck erhöhte in der 36. Minute auf 2:0. Die Gäste meldeten sich jedoch umgehend zurück, als Nico Wiegner nur zwei Minuten später in der 38. Minute zum 1:2 verkürzte. Nach dem Seitenwechsel stellte Samoel-Leon Eck mit seinem zweiten Treffer in der 60. Minute den Zwei-Tore-Vorsprung wieder her. Spannend wurde es noch einmal, als Maximilian Raschke in der 81. Minute das 2:3 erzielte. Der Ausgleich gelang den Gästen jedoch nicht mehr.
TB Beinstein – SV Fellbach II 1:6
Der SV Fellbach II feierte einen deutlichen Auswärtserfolg beim TB Beinstein. Luk Kerschbaum traf in der 27. Minute zum 1:0 für die Gäste, ehe Bleon Saramati in der 33. Minute auf 2:0 erhöhte. Tolonay Secilmis brachte den TB Beinstein in der 38. Minute mit dem 1:2 noch einmal heran. Nach der Pause sorgte Deniz Ergen in der 51. Minute für das 3:1. Nikita Siebert erhöhte in der 57. Minute auf 4:1 und traf in der 88. Minute auch zum 6:1-Endstand. Dazwischen hatte Luca Mäule in der 78. Minute das zwischenzeitliche 5:1 erzielt.
FSV Waiblingen II – FC Kosova Kernen 5:1
Der FSV Waiblingen II drehte nach frühem Rückstand auf und gewann am Ende klar mit 5:1. Labinot Collaku brachte den FC Kosova Kernen bereits in der 8. Minute in Führung. Erst kurz vor der Pause gelang Atakan Kaya in der 39. Minute der Ausgleich. Antonio Di Viesti verwandelte in der 52. Minute einen Foulelfmeter zur Führung. Anastasios Pantzaridis erhöhte in der 59. Minute auf 3:1, bevor Amour Nnokoson in der 63. Minute das vierte Tor nachlegte. Den Schlusspunkt setzte Nikola Filipovic mit dem Treffer zum 5:1 in der 90. Minute.
VfR Birkmannsweiler – TV Weiler/Rems 2:3
Die Zuschauer sahen ein enges Spiel mit dem besseren Ende für den TV Weiler/Rems. Meridon Samahodaj brachte den VfR Birkmannsweiler bereits in der 1. Minute in Führung. Philipp Klodt glich in der 5. Minute zum 1:1 aus. Robert Keltsch erzielte in der 37. Minute das 2:1 für die Gastgeber, doch erneut hatte Philipp Klodt die passende Antwort und stellte nur eine Minute später in der 38. Minute auf 2:2. In der 62. Minute verwandelte Philipp Klodt einen Foulelfmeter und schnürte damit seinen Dreierpack zum 3:2-Siegtreffer.
Anagennisis Schorndorf – 1. FC Hohenacker 0:1
In einer torarmen Partie reichte dem 1. FC Hohenacker ein Treffer zum Auswärtssieg. Cedric Sigle erzielte in der 57. Minute das entscheidende Tor des Tages und sicherte seiner Mannschaft damit die drei Punkte.
VfL Winterbach – SV Breuningsweiler II 1:0
Der VfL Winterbach erwischte einen perfekten Start und verteidigte die frühe Führung bis zum Schlusspfiff. Bereits in der 4. Minute traf Petros Gelis zum 1:0. Weitere Tore fielen nicht mehr, sodass der VfL Winterbach einen knappen Heimsieg feiern durfte.
SV Remshalden – TSV Schornbach II 2:4
Der TSV Schornbach II setzte sich trotz einer spannenden Schlussphase mit 4:2 beim SV Remshalden durch. Paul Lode brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung. Devon Reinhardt erhöhte in der 43. Minute auf 2:0. Kurz nach Wiederbeginn traf Claudio Isbaner in der 52. Minute zum 3:0. Kai Büttner verkürzte jedoch bereits in der 53. Minute auf 1:3. Der SV Remshalden musste seit der 17. Minute nach der Roten Karte gegen Luca Bader in Unterzahl spielen. In der Schlussphase machte Anton Hauke die Partie mit dem Anschlusstreffer zum 2:3 in der 90. Minute noch einmal spannend. Doch Claudio Isbaner sorgte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit (90.+4) für die Entscheidung und stellte den 4:2-Endstand her.
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TSV Sulzbach-Laufen – SV Unterweissach II 6:4
Der TSV Sulzbach-Laufen setzte sich in einer torreichen Begegnung mit 6:4 gegen den SV Unterweissach II durch. Die Gastgeber gingen mit 2:0 in Führung. Unterweissachs Silas Laruelle erzielte in der 44. Minute das Tor zum 2:1. Nach der Pause glich Dominik Weller in der 55. Minute zum 2:2 aus. Nur drei Minuten später brachte Silas Laruelle die Gäste in der 58. Minute mit 3:2 in Führung. Hamza Aras erhöhte in der 62. Minute auf 4:2 für den SV Unterweissach II. Trotz dieses Rückstands gelang dem TSV Sulzbach-Laufen noch die Wende zum 6:4-Heimsieg.
FC Welzheim – Spvgg Kleinaspach/Allmersbach 4:1
Der FC Welzheim feierte einen 4:1-Erfolg gegen die Spvgg Kleinaspach/Allmersbach. Kim-Steffen Schmidt brachte die Gastgeber in der 34. Minute in Führung. Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ruven Nübel in der 48. Minute auf 2:0. Luca Renz verkürzte in der 61. Minute auf 1:2 und sorgte noch einmal für Hoffnung bei den Gästen. Die Antwort folgte jedoch prompt: Kim-Steffen Schmidt traf in der 63. Minute zum 3:1 und schnürte damit seinen Doppelpack. Patrick Wenzel stellte in der 82. Minute den 4:1-Endstand her.
FV Sulzbach/Murr – SGM TSV Althütte/TSV Sechselberg 5:2
Der FV Sulzbach/Murr legte früh den Grundstein für den Heimsieg. Florian Weller traf bereits in der 6. Minute zum 1:0. Lukas Zanker glich in der 17. Minute für die Gäste aus, ehe Radomir Simeonov Stanchev in der 21. Minute die erneute Führung zum 2:1 erzielte. Nach der Pause erhöhte Timo Maurer in der 49. Minute auf 3:1. Agron Hajdaraj baute den Vorsprung in der 71. Minute weiter aus. Marcel Klenk sorgte in der 77. Minute für das 5:1. Den Schlusspunkt auf Seiten der Gäste setzte Jean-Pierre Jarmer mit dem Treffer zum 2:5 in der 84. Minute.
VfR Murrhardt – FC Viktoria Backnang 3:0/Wertung
Die Partie wurde mit 3:0 für den VfR Murrhardt gewertet, da der FC Viktoria Backnang nicht antrat.
SGM Erbstetten/TSG Backnang II – Großer Alexander Backnang 5:2
Die Gäste gingen zunächst in Führung. Vasilios Chrisostomidis traf in der 30. Minute zum 1:0. Simon Geldner verwandelte in der 40. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Kurz nach Wiederbeginn brachte Pascal Greiner die Gastgeber in der 48. Minute erstmals in Führung. Alain Haddad glich in der 53. Minute zum 2:2 aus. Danach übernahm die SGM endgültig die Kontrolle: Will Jorge de Sousa Carvalho Baio traf in der 70. Minute zum 3:2, Timo Disch erhöhte in der 73. Minute auf 4:2 und Timo Häußermann stellte in der 82. Minute den 5:2-Endstand her.
SV Allmersbach II – SV Steinbach 0:1
Der SV Steinbach entführte trotz Unterzahl drei Punkte aus Allmersbach. Marius Seitter erzielte bereits in der 15. Minute das entscheidende Tor zum 1:0. Ab der 50. Minute mussten die Gäste nach der Roten Karte gegen Marian Schindler in Unterzahl spielen. Dennoch verteidigte der SV Steinbach den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff.
SK Fichtenberg – TSC Murrhardt 8:2
Der SK Fichtenberg zeigte sich in Torlaune und feierte einen deutlichen 8:2-Heimsieg. Jannik Paxian eröffnete den Torreigen in der 17. Minute per Foulelfmeter. Fabian Wohlfahrt erhöhte in der 25. Minute auf 2:0, ehe Bastian Kübler in der 28. Minute das 3:0 nachlegte. Noch vor der Pause traf Fabian Wohlfahrt in der 39. und 41. Minute doppelt und schnürte damit einen Dreierpack. Jannik Paxian erhöhte in der 43. Minute auf 6:0. Direkt nach Wiederbeginn traf Jannik Paxian erneut und stellte in der 49. Minute auf 7:0. Für den TSC Murrhardt verkürzte Ahat Murat in der 61. Minute auf 1:7. Berkay Uzun erzielte in der 75. Minute das zweite Gästetor. Den Schlusspunkt setzte Jens Sanwald in der 81. Minute mit dem Treffer zum 8:2-Endstand.
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Spvgg Unterrot – TSV Ilshofen II 3:4
Die Zuschauer sahen ein abwechslungsreiches Spiel mit dem besseren Ende für den TSV Ilshofen II. Alexandru-Nicu Leca brachte die Spvgg Unterrot in der 16. Minute mit 1:0 in Führung. Nur drei Minuten später erhöhte Willy Frey auf 2:0. Die Gäste fanden jedoch schnell zurück in die Partie. Noah Kappler verkürzte in der 22. Minute auf 1:2 und erzielte nach dem Seitenwechsel in der 51. Minute auch den Ausgleich zum 2:2. Nevio Luis Bareiß Teixeira drehte die Begegnung in der 66. Minute mit dem Treffer zum 3:2 für den TSV Ilshofen II. Jacques Kern glich in der 77. Minute zum 3:3 aus und sorgte für neue Spannung. Die Entscheidung fiel schließlich durch Max Burkard, der den TSV Ilshofen II mit seinem Treffer zum 4:3-Sieg schoss.
TSV Vellberg – SC Steinbach-Comburg 0:5
Der SC Steinbach-Comburg feierte einen souveränen Auswärtssieg beim TSV Vellberg. Benny Kiesel eröffnete in der 25. Minute den Torreigen und brachte die Gäste mit 1:0 in Führung. Karim Abu Dia erhöhte in der 37. Minute auf 2:0 und legte in der 55. Minute das 3:0 nach. In der Schlussphase schraubte der SC Steinbach-Comburg das Ergebnis weiter in die Höhe. Pascal Hopf traf in der 80. Minute zum 4:0 und erzielte nur drei Minuten später in der 83. Minute auch den Treffer zum 5:0-Endstand.
SC Bühlertann – TSV Michelbach/Bilz 3:0
Vor 85 Zuschauern setzte sich der SC Bühlertann mit 3:0 gegen den TSV Michelbach/Bilz durch. Sebastian Rüger brachte die Gastgeber in der 19. Minute in Führung. Lange blieb es beim knappen Vorsprung, ehe der SC Bühlertann die Partie in der Schlussphase entschied. Pascal Schneider erhöhte in der 85. Minute auf 2:0. Nur zwei Minuten später stellte Lukas Fischer in der 87. Minute den 3:0-Endstand her.
TSV Hessental – TSV Sulzdorf 6:2
Der TSV Hessental gewann ein torreiches Duell gegen den TSV Sulzdorf mit 6:2. Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch Serhii Rusyn in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Antwort folgte umgehend: Oluwashola Riliwon Nasiru traf in der 14. Minute zum 1:1. Erneut war es Serhii Rusyn, der den TSV Sulzdorf in der 22. Minute mit 2:1 nach vorne brachte. Doch auch diesmal ließ die Reaktion der Gastgeber nicht lange auf sich warten. Roman Otto erzielte in der 26. Minute den Ausgleich, ehe Joel Tella Donfack in der 31. Minute erstmals die Führung zum 3:2 herstellte. Nach der Pause baute der TSV Hessental seinen Vorsprung weiter aus. Sadri Sherifi traf in der 60. Minute zum 4:2. Joel Tella Donfack erhöhte in der 65. Minute auf 5:2 und schnürte damit seinen Doppelpack. Den Schlusspunkt setzte Sadri Sherifi mit seinem zweiten Treffer in der 90. Minute zum 6:2-Endstand. Trotz seines Doppelpacks sah Sadri Sherifi in der Nachspielzeit (92. Minute) noch die Gelb-Rote Karte.
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SSV Stimpfach – TV Rot am See 1:1
Lange sah der TV Rot am See wie der Sieger aus, am Ende rettete der SSV Stimpfach aber noch einen Punkt. Sven Maier brachte die Gäste bereits in der 12. Minute mit 1:0 in Führung. Die Gastgeber rannten anschließend dem Rückstand hinterher und wurden erst in der Nachspielzeit belohnt. Kai Kranz erzielte in der 90.+3 Minute den umjubelten Ausgleich zum 1:1-Endstand.
FC Matzenbach – TSV Gerabronn 3:1
Der FC Matzenbach setzte sich nach einer starken zweiten Halbzeit mit 3:1 gegen den TSV Gerabronn durch. Bereits in der 12. Minute bot sich den Gästen die große Chance zur Führung, doch Daniel Wesolek scheiterte mit einem Foulelfmeter an FCM-Torhüter Alessandro Heth. Nach torloser erster Hälfte brachte Michael Rein die Gastgeber in der 52. Minute per Foulelfmeter mit 1:0 in Front. Marvin Walther erhöhte in der 57. Minute auf 2:0. Nur sechs Minuten später sorgte Danut-Gheorghita Esanu in der 63. Minute bereits für die Vorentscheidung zum 3:0. Den Ehrentreffer für den TSV Gerabronn erzielte Cris Dumalski in der 86. Minute zum 1:3-Endstand.
VfR Altenmünster – SpVgg Hengstfeld-Wallhausen 7:0
Der VfR Altenmünster feierte einen Kantersieg und ließ der SpVgg Hengstfeld-Wallhausen keine Chance. Nils Schüttler eröffnete den Torreigen bereits in der 4. Minute mit dem 1:0. Niklas Häusinger erhöhte in der 20. Minute auf 2:0, ehe Kaan Denizli in der 33. Minute das dritte Tor nachlegte. Dennis Maric sorgte nur drei Minuten später in der 36. Minute für das 4:0. Noch vor der Pause traf Niklas Häusinger in der 42. Minute erneut zum 5:0. Auch nach dem Seitenwechsel blieb Altenmünster dominant. Niklas Häusinger schnürte mit seinem Treffer in der 60. Minute einen Dreierpack und erhöhte auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Moritz Grießhaber in der 72. Minute per Foulelfmeter zum 7:0-Endstand.
FC Honhardt – SpVgg Satteldorf II 3:5
Die Zuschauer sahen eine turbulente Begegnung mit insgesamt acht Treffern. Der FC Honhardt erwischte den besseren Start und ging durch Andreas Fuchs in der 8. Minute mit 1:0 in Führung. Derselbe Spieler erhöhte in der 30. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Matti Albrecht in der 36. Minute auf 1:2. Nach dem Seitenwechsel fiel zunächst das Tor zum 3:5 durch Chris Grün in der 52. Minute. Kurz darauf unterlief Daniel Büeck in der 57. Minute ein Eigentor zum 2:2. Die Gäste drehten die Partie anschließend vollständig. Michael Kranz traf in der 63. Minute zum 3:2 für die SpVgg Satteldorf II. Daniel Friedrich erhöhte in der 68. Minute auf 4:2 und legte nur eine Minute später in der 69. Minute das 5:2 nach. Am Ende stand ein 5:3-Auswärtserfolg der Gäste.
TSV Dünsbach – SV Brettheim 1:0
In einer ausgeglichenen Partie entschied ein Treffer die Begegnung zugunsten des TSV Dünsbach. Manuel Küstner erzielte in der 29. Minute das Tor des Tages zum 1:0. Diesen Vorsprung verteidigten die Gastgeber bis zum Schlusspfiff und sicherten sich damit drei wichtige Punkte.
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