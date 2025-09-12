FSV Waiblingen: "Das wird uns alles abverlangen"

Ein Gegner mit viel Qualität

FSV-Trainer Patrik Ribeiro-Pais bringt die Ausgangslage klar auf den Punkt: „Der TSV Berg hatte einen ordentlichen Auftakt gehabt, einen sehr guten Start hingelegt. Sie haben die zweitbeste Offensive aktuell mit 18 geschossenen Toren, die zweitbeste Defensive mit sechs Gegentreffern. Das spricht für die Qualität des Kaders und spricht für die Qualität von TSV Berg.“ Der Respekt vor dem Gegner ist groß. Berg rangiert mit vier Siegen und zwei Niederlagen auf Platz drei.

Gefährliches Angriffsspiel des TSV Berg

Besonders in der Offensive sieht Ribeiro-Pais die große Stärke des Kontrahenten: „Auch im Angriff, wenn man überlegt, Hannes Pöschl, der jetzt einen guten Start hingelegt hat. Dann hast du noch einen Daniel Schachtschneider. Beide sorgen vorne einfach für enorm viel Gefahr.“ Die Form spricht ebenfalls für die Gastgeber, wie der Waiblinger Coach betont: „Sie haben auch jetzt das Momentum auf ihrer Seite, denke ich. Gegen Friedrichshafen haben sie deutlich gewonnen. Ich denke, sie werden sich oben im oberen Drittel aufhalten wollen, wollen den Anschluss nach oben nicht verlieren.“

Ein hartes Stück Arbeit

Für Waiblingen bedeutet das: höchste Konzentration, Kompaktheit in der Defensive und zugleich Mut im Spiel nach vorne. Ribeiro-Pais macht klar: „Das wird uns alles abverlangen am Samstag. Sie haben enorm viel Qualität. Es wird ein hartes Stück Arbeit, das alles weg zu verteidigen und vor allem auch zu versuchen, mit dem Ball auch für Akzente zu sorgen.“ Das Ziel ist klar formuliert – auch beim Favoriten sollen Punkte geholt werden: „Wir freuen uns auf das Spiel und hoffen, etwas Zählbares mitzunehmen aus Berg.“

Der FSV zeigt Moral gegen Schwäbisch Hall

Das letzte Ligaspiel am Mittwoch hat gezeigt, dass der Aufsteiger aus Waiblingen das Potenzial hat, auch enge Partien erfolgreich zu gestalten. Gegen die Sportfreunde Schwäbisch Hall setzte sich die Mannschaft in einem intensiven Duell mit 3:2 durch. Vor 250 Zuschauern brachte Luca Keyerleber den FSV in der 14. Minute in Führung, Leon Braun legte in der 25. Minute nach. Endrit Beshi erhöhte in der 39. Minute sogar auf 3:0. Erst in der Schlussphase kam Schwäbisch Hall durch Tony Elie Tella Nounga (84.) und Lorenz Minder (86.) noch einmal heran, doch Waiblingen rettete den Vorsprung über die Zeit.

Kollektivleistung als Schlüssel

Mit diesem Sieg hat Waiblingen nach fünf Spielen sieben Punkte auf dem Konto und belegt damit Tabellenplatz zehn. Das Torverhältnis von 10:8 zeigt, dass die Offensive gefährlich und die Defensive stabil ist, wenngleich späte Gegentore wie gegen Hall nicht zur Gewohnheit werden dürfen. Der Erfolg war ein Produkt der mannschaftlichen Geschlossenheit – und genau darauf wird es auch in Berg ankommen.

Die Marschroute ist klar

Die Zielsetzung von Patrik Ribeiro-Pais ist eindeutig: Mutig auftreten, den Matchplan konsequent umsetzen und über das Kollektiv die Qualität des Gegners neutralisieren. Waiblingen will den Schwung aus dem Heimsieg gegen Schwäbisch Hall mitnehmen und auch beim TSV Berg zeigen, dass der Aufsteiger nicht nur in der Liga angekommen ist, sondern auch gegen etablierte Spitzenteams bestehen kann. Für den FSV ist es ein weiterer Härtetest – und gleichzeitig die Chance, die eigene Entwicklung eindrucksvoll unter Beweis zu stellen.