FSV Waiblingen: "Bisheriges Abschneiden nicht zufriedenstellend"

Der FSV Waiblingen überwintert auf einem der hinteren Plätze der Verbandsliga Württemberg. Sportdirektor Sandro Palmeri spricht offen über Enttäuschung, Verletzungspech und Hoffnung – und erklärt, warum der Klassenerhalt dennoch realistisch bleibt.

Der FSV Waiblingen geht mit einer schwierigen Ausgangslage in die Winterpause der Verbandsliga Württemberg. Nach 18 absolvierten Spieltagen belegt das Team mit 13 Punkten den vorletzten Tabellenplatz. Drei Siege, vier Unentschieden und elf Niederlagen bei einem Torverhältnis von 26:38 markieren eine Hinrunde, die deutlich hinter den eigenen Erwartungen zurückblieb. Angesichts von mehreren direkten Absteigern ist die Lage ernst, aber noch nicht aussichtslos.

Die Verantwortlichen haben sich bewusst für eine längere Pause bis einschließlich 11. Januar entschieden. „In dieser Zeit ist es uns besonders wichtig, dass die Spieler die Köpfe frei bekommen und neue Energie sammeln“, erklärt Sportdirektor Sandro Palmeri. Ab dem 12. Januar folgen individuelle Lauf- und Athletikeinheiten, ehe am Sonntag, den 25. Januar, um 9:30 Uhr der offizielle Trainingsauftakt erfolgt. Direkt im Anschluss steht der vereinsinterne Neujahrsempfang an. Ein besonderes Highlight bildet ein gemeinsamer Ski-Ausflug eines Großteils der Mannschaft: „Diese Maßnahme dient nicht nur der Erholung, sondern auch dem Teambuilding und Zusammenhalt.“

Schonungslose Analyse der Hinrunde

Sportlich fällt Palmersis Bilanz nüchtern aus. „Sportlich gesehen stehen wir aktuell leider auf dem vorletzten Tabellenplatz, daher muss man ganz offen sagen, dass unser bisheriges Abschneiden nicht zufriedenstellend war.“ Die Saison sei anders geplant gewesen. Gleichzeitig betont er: „Trotzdem gab es im bisherigen Verlauf viele positive Ansätze und Entwicklungen einzelner Spieler, die uns Hoffnung geben.“ Entscheidend sei nun eine ehrliche Analyse, um in der Rückrunde „ein anderes, besseres Gesicht“ zu zeigen.

Individuelle Entwicklung als Hoffnungsträger

Trotz der Tabellenlage sieht Palmeri Fortschritte. „Mehrere Akteure haben im Laufe der Hinrunde einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht und Verantwortung übernommen.“ Auch spielerisch habe die Mannschaft phasenweise gezeigt, „dass wir mithalten können und in der Lage sind, guten Fußball zu spielen“. Besonders wichtig: „Die Mannschaft ist trotz der schwierigen Tabellensituation zusammengeblieben und hat mental nicht aufgegeben.“

Verletzungspech als strukturelles Problem

Ein zentrales Hemmnis war die Personalsituation. „Ein großes Problem war ganz klar die hohe Anzahl an verletzten Spielern.“ Sowohl Anzahl als auch Dauer der Ausfälle hätten verhindert, Konstanz zu entwickeln. „Wir mussten häufig umbauen und konnten geplante Abläufe nur selten über einen längeren Zeitraum einstudieren.“ Die Folgen spiegelten sich unmittelbar in den Ergebnissen wider.

Klares Ziel: Klassenerhalt

Trotz aller Schwierigkeiten formuliert Palmeri ein eindeutiges Ziel: „Unser klares Ziel für den Rest der Saison ist der Klassenerhalt.“ Die Ausgangslage sei schwierig, aber „mit harter Arbeit, einer guten Vorbereitung und mehr Konstanz“ bestehe eine realistische Chance. Entscheidend sei, „als Mannschaft noch enger zusammenzurücken“ und die positiven Ansätze konsequenter über 90 Minuten umzusetzen.

Bewegung im Kader

Im Winter gibt es personelle Veränderungen. Die Spieler Levin Junginger und Ibrahim Özpinar gehören nicht mehr zum Kader, zudem hat Co-Trainer Loris Hoffmann aus persönlichen Gründen aufgehört. Neu hinzu kommt Nabil Mouhssine vom Oberligisten FSV 08 Bissingen. „Der flexibel einsetzbare Offensivspieler kann sowohl im Sturm als auch auf allen offensiven Positionen eingesetzt werden“, heißt es aus dem Verein. Palmeri setzt auf dessen „Schnelligkeit, Kreativität und Torgefahr“, um neue Impulse im Kampf um den Klassenerhalt zu setzen. Weitere Gespräche mit potenziellen Neuzugängen laufen.

Ligaeinschätzung ohne Prognosen

Eine klare Meisterprognose vermeidet Palmeri bewusst. „Es ist noch sehr früh in der Rückrunde.“ Sicher sei nur, dass im Tabellenkeller mehrere Teams hart kämpfen werden – Waiblingen eingeschlossen. „Entscheidend wird sein, wer in der Rückrunde Konstanz zeigt und wichtige Punkte sammelt.“