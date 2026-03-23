FSV Vohwinkel, VfL Repelen und SV Burgaltendorf mit Statements

Starker FSV Vohwinkel. – Foto: Peter Teinovic

Um zu der Aufstellung samt Statistik und Liveticker zu kommen, einfach auf die Spielpaarung klicken! Dort gibt es dann auch die entsprechende Tabelle.

Hier wirst du Vereinsverwalter und kannst Daten deines Teams bearbeiten.

Die Vereinsverwaltung findest du hier.

Besonders eindrucksvoll präsentierte sich der TSV Eller 04, der bei SVG Neuss-Weissenberg mit 7:0 gewann. Ebenfalls klare Verhältnisse schuf der SV Uedesheim beim 6:1 gegen Rhenania Hochdahl, während Ratingen 04/19 U23 II (6:1 bei 1. FC Grevenbroich-Süd) und VdS 1920 Nievenheim (6:3 gegen DSC 99 Düsseldorf) ihre Offensivstärke unter Beweis stellten. Kantersiege in mehreren Gruppen In Gruppe 2 setzte der FSV Vohwinkel Wuppertal mit einem 9:1 gegen SG Hackenberg das deutlichste Ausrufezeichen des Spieltags. Auch SV Solingen 08/10 (5:0 bei Türkgücü Velbert) und TuSpo Richrath (3:0 gegen HSV Langenfeld) überzeugten klar. Ähnlich torreich ging es in Gruppe 3 zu, wo DJK Fortuna Dilkrath (4:1 gegen SpVg Odenkirchen) und SC St. Tönis 1911/20 II (5:3 gegen SC Union Nettetal II) erfolgreiche Auftritte hinlegten. Viele klare Ergebnisse auch im Westen In Gruppe 4 feierte der VfL Rhede einen souveränen 5:0-Erfolg gegen Westfalia Anholt, während TSV Weeze (5:1 gegen TuS Stenern) und DJK Twisteden (6:1 bei Sportfreunde 97/30 Lowick) ebenfalls deutliche Siege einfuhren. Auch Gruppe 5 hatte klare Ergebnisse zu bieten: VfL Repelen gewann mit 6:1 bei GSG Duisburg, Rheinland Hamborn setzte sich mit 5:0 gegen SuS 21 Oberhausen durch. In Gruppe 6 sorgten der SV Burgaltendorf (5:1 gegen SpVgg Steele) und der Vogelheimer SV (9:1 gegen FC Blau-Gelb Überruhr) für klare Verhältnisse. Letzteres war neben dem Vohwinkel-Spiel eines der torreichsten Duelle des Wochenendes. Neben den vielen Kantersiegen gab es auch enge Partien wie das 2:2 zwischen OSV Meerbusch und CSV Marathon Krefeld oder das 1:1 zwischen Hamminkelner SV und Sportfreunde Broekhuysen. Insgesamt zeigte sich der Spieltag jedoch vor allem von seiner offensiven Seite - mit zahlreichen Treffern und mehreren deutlichen Ergebnissen in allen Staffeln der Bezirksliga Niederrhein.

Weitere interessante Begegnungen sind unter anderem Sportfreunde Neuwerk - Türkiyemspor Mönchengladbach (Gruppe 3), SV Blau-Weiß Dingden II - Borussia Veen (Gruppe 4), Duisburger FV 08 - Viktoria Buchholz (Gruppe 5) sowie Fatihspor Essen 2001 - Rot-Weiss Essen II (Gruppe 6). Damit wartet erneut ein abwechslungsreicher Spieltag in allen sechs Staffeln der Bezirksliga Niederrhein.

__________

SVG Neuss-Weissenberg – TSV Eller 04 0:7

SVG Neuss-Weissenberg: Maurice Wolff, Baris Gürpinar, Daniel Marcel Becker, Nils Hoff, Dennis Brune (46. Mario Dundovic), Fynn Kaemmerling, Ichiura Taisei (88. Yusuf Bilazer), Ben Luca Schmidt (72. Abraham Cĥol Panther), Antonio Primorac (46. Ayman Masatou), Tom-Benjamin Seidel, Kaan Erdogan (46. Ranael-Baringa Ishimine) - Trainer: Dirk Schneider

TSV Eller 04: Nikolaos Gidopoulos (85. Hiroyuki Horii), Julien Augarde, Fabrizio Leone, Yoshiki Urata, Jan-Eric Heydn, Antonio Marinovic, Takumi Miyata, Adnan Hotic (79. Masahiro Ota), Anas El-Rifai (69. Nico Stracke), Dennis Ordelheide (60. Marc Daehne), Fabian Stutz (73. Raul- Florin Ghite) - Trainer: Kerim Kara

Schiedsrichter: Kilian Baumhögger - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Takumi Miyata (1.), 0:2 Anas El-Rifai (4.), 0:3 Anas El-Rifai (27.), 0:4 Dennis Ordelheide (29.), 0:5 Fabian Stutz (47.), 0:6 Adnan Hotic (75.), 0:7 Nico Stracke (78.)



DJK Sparta Bilk – MSV Düsseldorf 1:0

DJK Sparta Bilk: Dario Ljubic, Roman Nahimi, Timo Brettschneider, Rene Reuland (75. Dilvan Baran Alkan), Alon Abelski (93. Ben Abelski), Marco Tassone (68. Moubarak Abdousamadou), Moritz Holz, Gianluca De Meo (71. Eugene Asamoah), Alexander Hendrik Schnittert (91. Dimitrios Sirokas), Marcel Kachnowski, Konstantin Garidis - Trainer: Jörn Heimann

MSV Düsseldorf: Shunsuke Takahashi, Wiren Bhaskar, Nihat Koray Tepegöz (61. Lukas Dieninghoff), Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka, Drilon Istrefi, Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Carlos Penan, Sinan Kurt, Tom Voss, Vedin Kulović (64. Zakaria Abdoun) - Trainer: Goran Tomic

Schiedsrichter: Isa Hacisalihoglu - Zuschauer: 200

Tore: 1:0 Alexander Hendrik Schnittert (6.)



ASV Mettmann – TSV Bayer Dormagen 1:3

ASV Mettmann: Semih Saban Demirhat (46. Niklas Wurth), Justus Erkens, Yusuf Kaya, Asaad Wahed Omar, Roken Tchouangue, Alessio Falco, Umut Demir, Tristan Maresch, Ahmet Kizilisik (67. Berkant Fidanci), Maximilian Eisenbach, Toni Markovic - Trainer: Khalid Channig

TSV Bayer Dormagen: Thomas Wirtz, Andre Tareco-Duarte, Arda El Kerim Ayaz, Luca Knuth (87. Maurice Roggendorf), Marius Fraßek (89. Niclas Sylvester Schröder), Yannick Schmitz (52. Oliver Gammon), Marc Naroska, Semi Youssef Laffi, Michael Hausdörfer, Alexander Hauptmann (73. Berkan Öksüz), Noa Gabriel Guerreiro Batista (67. Maurice Michael Wiewiora) - Trainer: Marko Niestroj - Trainer: Ayhan Karadeniz

Schiedsrichter: Jonathan Nam Fröhlich - Zuschauer: 49

Tore: 0:1 Marius Fraßek (10.), 0:2 Alexander Hauptmann (45.+2), 0:3 Marc Naroska (46.), 1:3 Maximilian Eisenbach (70.)

Besondere Vorkommnisse: Ahmet Kizilisik (ASV Mettmann) scheitert mit Handelfmeter an Torwart (32.).



Lohausener SV – SV Hösel 1:2

Lohausener SV: Arda Cakmak, Marvin Klimas, Lennart Rehr (58. Roland Sitnikov), Ole Cloppenburg (67. Tobias Mombartz), Jens Wunder, Niklas Macher (87. Patrick Frymuth), Nils Sprenger, Gerrit Eul (79. Saliou Mamadou Gaye), Jannik Jürgensen (46. Kiyan Sekine), Jona Simon, Lukas Kleine-Bley - Trainer: Nikos Tsakiris

SV Hösel: Michael Mann, Levin Richter (10. Leonard Prusa), Lucas Seibert, Oliver Wenzler, Anes Danijali, Sebastian Höfig (46. Marius Pauly), Maximilian Ganns (70. Dion Knoche), Fabian Schürings (86. Timo Derichs), Ali Can Aktag, Marzio Menzler, Yasin Bünyamin Uzun (46. Finn Schröder) - Trainer: Tomislav Mirosavljevic

Schiedsrichter: Josif Tsivalidis (Viersen) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Lukas Kleine-Bley (14.), 1:1 Anes Danijali (46.), 1:2 Anes Danijali (71.)



TV Kalkum-Wittlaer – TSV Meerbusch II 1:0

TV Kalkum-Wittlaer: Justin Rütters, Leandro Heintze, Jacob Schwalbach, Konstantin Richter, Anton Hauk (84. Amin Jimi), Ayumu Akiyama, Nico Polster (74. Ralf Appiah), Kaan Safarpour-Malekabad, Nico Pesch, Arsen Konoval, Sahin Irevül (69. Mouad Hamdaoui) - Trainer: Navid Fazeli

TSV Meerbusch II: Pascal Reischke, Sascha Müller, Mohamed Ghait, Ylber Rrahmani, Hrustan Kadric (74. Eugene Park), Janis Hrustic, Marc Clemens Bartnitzky, Leon Prinz (80. Enno Maximilian Werling), Maximilian Seibert, Eric Torsten Schulz (45. Micah Cain), Andreas Lahn (64. Janis Hrustic) - Trainer: Ronny Kockel

Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Jacob Schwalbach (86.)



Rhenania Hochdahl – SV Uedesheim 1:6

Rhenania Hochdahl: Daniel Mazikowski, Maik Gaida, Qlirim Krasniqi, Kevin Jordan Taghu Tamo, Irfan Nebi, Mohamed Barkammich, Cedric Giesen (46. Kyunom Joshua Nyamtiro), Philipp Gatzen (69. Viktor Maximilian Kijach), David Szewczyk, Abdelilah Zariouh (69. Elias Winkelmann) - Trainer: Mursel Zabeli

SV Uedesheim: Kai-Philip Domagala, Daniel Ferber (65. Florian Hillebrand) (88. Erwin Walburg), Maximilian Hahn, Nico In Het Panhuis, Samuel Campillo, Tymofii Bieliera, Luis Winfried (85. Tim Jenckel), Kevin Block, Christos Pappas, Felix Frason (77. Gabriel August), Maik Ferber - Trainer: Oliver Seibert - Trainer: Ignacio Gutierrez

Schiedsrichter: Marcel Barten - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Kevin Block (13.), 0:2 Maximilian Hahn (49.), 1:2 Maik Gaida (53.), 1:3 Felix Frason (74.), 1:4 Gabriel August (76.), 1:5 Gabriel August (86.), 1:6 Gabriel August (90.+1)



SG Benrath-Hassels – CfR Links Düsseldorf 6:3

SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Adin Civa, Dennis Durmus (69. Ihor Maksymovych), Kilian Laux (82. Dean Peco), Min-kyu Kim (45. Malik Koco), Kolja Pusch, Mirnes Selamovic (75. Amar Bukva), Ajdin Koco, Lars Pöth (45. Tim Hölscher) - Trainer: Nermin Ramic

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Thomas Ntanos (68. Paschalis Ivantzikis), Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Malte Boermans (10. Ricardo Garcia Torras), Takuya Kitamura, Rikuto Maruki, Yuto Matsuda, Adams Kreuer, Marvin Mainz (64. Dieu - Merci Kiaku) - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Marvin Becker - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Shahab Emjed Kazim (17.), 2:0 Adin Civa (32.), 3:0 Ajdin Koco (51.), 3:1 Rikuto Maruki (57.), 4:1 Tim Hölscher (74.), 5:1 Adin Civa (76.), 5:2 Dieu - Merci Kiaku (78.), 6:2 Amar Bukva (79.), 6:3 Dieu - Merci Kiaku (87.)



VdS 1920 Nievenheim – DSC 99 Düsseldorf 6:3

VdS 1920 Nievenheim: Sebastian Lopez, Julian Huptas, Enes Celik (79. Emilio Jose Heinrich Perk), Nils Carsten Kunz, Florian Breuer (46. Daniel Dünbier), Dominik Schillings, Nils Jochmann (82. Pascal Becker), Henri Leiding (46. Luca Fin Hesshaus), Kevin Scholz, Leon Bem (43. Marcus Buchen), Roberto Leon Grillo - Trainer: Thomas Boldt

DSC 99 Düsseldorf: Alexander Petros Antonakis, Eray Achmet, Kaan Barak (46. Finn Lange), Anton Redlich, Ousainou Sarr, Florian Gnida, Richard Marliani, Dennis Dowidat (61. Nils Eduard Sanders), Pierluigi Principe, Onurcan Baysal, Ayoub Alaiz (64. Stefan Haferkamp) - Trainer: Sascha Walbröhl

Schiedsrichter: Niklas Kühne (Leverkusen) - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Dennis Dowidat (29.), 1:1 Kevin Scholz (32. Foulelfmeter), 2:1 Kevin Scholz (35. Foulelfmeter), 3:1 Kevin Scholz (37.), 4:1 Dominik Schillings (40.), 4:2 Ayoub Alaiz (44. Foulelfmeter), 5:2 Kevin Scholz (63.), 6:2 Roberto Leon Grillo (76.), 6:3 Florian Gnida (89.)



1. FC Grevenbroich-Süd – Ratingen 04/19 U23 II 1:6

1. FC Grevenbroich-Süd: Fynn Henrik Müller, Ismail Günsel, Jannes Bienert (75. Andre Häntsch), Nils Klöther (75. Sherif Krasniqi), Samir Kastanjeva (71. Ajay Newton), Muhammed Arda Öztürk, Kai Uwe Wirtz (50. Ermal Maqkaj), Salim Tliashinov (61. Fatih Yaman), Resul Ahmeti, Berkay Köktürk, Marcel Hensel - spielender Co-Trainer: Kai Uwe Wirtz - Trainer: Christian Niebel

Ratingen 04/19 U23 II: Sam Koch, Maximilian Kronauer (72. Len Carlo Brammertz), Nolan Manassa, Henry Page, Philipp Mokwa, Thabani Lukusa-Milambu, Leo Kaiser (82. Maksym Kliushnychenko), Edin Hadzibajramovic, Elias Belaarbi (58. Osazuwa Victor Uwas), Ben Collin Gubsch, Florian Saljii (63. Ilyas Elkhattabi) - Trainer: Andreas Voss - Co-Trainer: Derick Dwomo

Schiedsrichter: Kevin Jansen (Viersen) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Nolan Manassa (5.), 1:1 Salim Tliashinov (42.), 1:2 Philipp Mokwa (68.), 1:3 Leo Kaiser (72.), 1:4 Philipp Mokwa (78.), 1:5 Len Carlo Brammertz (81.), 1:6 Edin Hadzibajramovic (87.)

____

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - VdS 1920 Nievenheim

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr TSV Bayer Dormagen - TV Kalkum-Wittlaer

So., 29.03.26 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 II - SVG Neuss-Weissenberg

So., 29.03.26 14:00 Uhr DSC 99 Düsseldorf - 1. FC Grevenbroich-Süd

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Eller 04 - DJK Sparta Bilk

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV Uedesheim - Lohausener SV

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Hösel - SG Benrath-Hassels

So., 29.03.26 15:30 Uhr TSV Meerbusch II - Rhenania Hochdahl

So., 29.03.26 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - ASV Mettmann

_______________

DV Solingen II – SV 09/35 Wermelskirchen 3:1

DV Solingen II: Justin Illmann, Paul Christian Berger, Nahum Belay Ghebressulasie, Pavel Dolynai, Vladyslav Balakai, Younes Benzerdjeb, Emre Mujde, Aktay Sezer, Sefa Mikail Özalp, Baran Aka, Bilal El Ouamari - Trainer: Sahin Sezer

SV 09/35 Wermelskirchen: Hannes Barth, Burak Altundag, Cedric Haldenwang, Marin Postic, Sean Soares, Yannik Noah Wylezol, Luca Postic (76. Florian Börsch), Jannic Jens Kilter (65. Ferat Sari), Nick Salpetro (76. Tom Neumann), Ahmad Ahmad, Furkan Asut - Trainer: Nico Postic - Co-Trainer: Carmelo Salpetro - Co-Trainer: Frank Niewöhner

Schiedsrichter: Philipp Heuser - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Cedric Haldenwang (45.), 1:1 Baran Aka (53.), 2:1 Illia Pieshykov (62.), 3:1 Osman Kalayci (65.)



SV Rot-Weiß Wülfrath – SC Viktoria Wuppertal Rott 89 2:4

SV Rot-Weiß Wülfrath: Timm Schreiber, Haci Bayram Köseoglu, Cedric Bestler, Hasan Ülker, Jan-Steffen Meier, Ercan Kalkavan, Adil El Hajui (81. Altin Kastrati), Fabion Baljiu (61. Ibrahim Yilmaz), Davide Mangia, Stephensunny Udoree Chukwudi, Fatih Kurt (46. Schad Hassan) - Trainer: Ali Basboga

SC Viktoria Wuppertal Rott 89: Nkosiphile Henrich Dube, Prince Chijoke Osuoha, David Amankwah Darko (54. Abbas Alali), Ilyas Ikan Asbih (66. Manaf Ali-Koura), Ibrahim Tarik Molla (61. Liwaa El-Sarag), Kibang Anthony Tem, Musa Mansaray, Steve Tchenou Wantong (72. Ibrahim Tarik Molla), Nermin Hadzic, Alan Kalongi (75. Maxford- Akuamoah Sampong) - Trainer: Yousef Hidroj

Schiedsrichter: Benjamin Kühnen (Meerbusch) - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Musa Mansaray (7.), 1:1 Davide Mangia (67. Foulelfmeter), 1:2 Nermin Hadzic (78.), 1:3 Semi Molla (81.), 2:3 Leonard Kastrati (87.), 2:4 Maxford- Akuamoah Sampong (90.)



FK Jugoslavija Wuppertal – SSV Germania Wuppertal 2:0

FK Jugoslavija Wuppertal: Pascal Peinecke, Anes Mehic, Dogan Can, Alper Tosun, Zakaria Jarrayi (78. Kai-Philipp Höcht), Noel-Yacob Okbe (67. David Arsenijevic), Faris Hodzic, Bojan Blazic (59. Jean Baumgarten), Luca Alessio Lenz (92. Vinicius De Andrade Souza), Osman Öztürk, Yassin Bouaasria - Trainer: Florim Zeciri

SSV Germania Wuppertal: Stefan Kroon, Alkan Sahingöz, Mersad Alijevic, Pascal Glittenberg (80. Mustafa Alkan), Kilian Wendling (63. Enes Hirlak), Yousef Rasoli (80. Lukas Janz), Ege Erdem, Omar Sarsour (63. Sami Issa), Levin Ilias Ceylan (46. Fatih Özbayrak), Kouadia Wilfried Taki - Trainer: Ünsal Bayzit - Trainer: Mahir Yildirim

Schiedsrichter: Alexander Paßerah (Essen) - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Yassin Bouaasria (37.), 2:0 Yassin Bouaasria (77.)



Cronenberger SC – SC Germania Reusrath 1:3

Cronenberger SC: Yannik Radojewski, Leon-David Groß (72. Aldin Hamidovic), Robin Brkic (62. Luis Rosenecker), Luke Corvin Jahnke, Bradley Lofolomo, Younes El-Abdouni, Enrico Francesco Wagner (65. Daniel López de la Rosa), Kleomenis Tsioutsioulitis, Malik Marvin Plücker (82. Anouar Chourak), Dominik Schäfer, Jonas Frank Niehues (70. Gian-Luca Stindt) - Co-Trainer: Tim Wagner - Co-Trainer: Daniel Schmitz - Trainer: Samir El Hajjaj

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Leo Luca De Rubertis, Kevin Luginger, Pascal Hinrichs (85. Jan Tobias Gies), Paul Degner (25. Tim Röper), Max Simon Richter-Oldekop, Gian Luca Schumann (87. Luc-Colin Okicic), Gianluca Cserep (84. Moritz Kaufmann), Armel Ange Kouassi (79. Luca Oliver Piatkowski) - Trainer: Marco Schobhofen - Co-Trainer: Jürgen Glomb

Schiedsrichter: Rahand Abdulrazaq - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Enrico Francesco Wagner (6.), 1:1 Pascal Hinrichs (13.), 1:2 Armel Ange Kouassi (73.), 1:3 Luca Oliver Piatkowski (80.)

Rot: Bradley Lofolomo (83./Cronenberger SC/Tätlichkeit)



Türkgücü Velbert – SV Solingen 08/10 0:5

Türkgücü Velbert: Jan-Luca Klein, Marwan Mriche Nachit, Vitaliy Golik (69. Gökhan Bulat), Edin Husidic (46. Taha Kaya), Filippas Filippou, Mete Türk, Seonghyeok Lee, Muzaffer Sirlak (7. Semih Türkoglu), Mert Celik, Lorjan Imeri (63. Mete Türk), Ahrom Yoo (75. Cengiz Saral)

SV Solingen 08/10: Robin Wachholder, Jonas Möller, Cihan Demirtas, Giuseppe Vraka (76. Bilal Elias), Hidi Kadessy, Hasan Kaan Hayta (60. Altin Shala), Robin Raaphael Heist (24. Alexander Hotea-Mironescu), Akin Müjde, Marvin Stahlhaus (69. David Kuyu), Kevin Kassunga, Max Niklas Zäh (64. Luan Ismajli) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

Schiedsrichter: René Bathon - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Hidi Kadessy (23.), 0:2 Akin Müjde (25.), 0:3 Max Niklas Zäh (50.), 0:4 Max Niklas Zäh (61.), 0:5 Alexander Hotea-Mironescu (90.+2)



FSV Vohwinkel Wuppertal – SG Hackenberg 9:1

FSV Vohwinkel Wuppertal: Björn Tobias Heußen, Niklas Stolle, Luis Cosimo Fritzsch, Sami Tajar, Nico Korpilla (75. Malte Gerlich), Ercan Akhan, Tim Zemlianski, Blend Janko (65. Leon Miguel Zahran), Nico Sudano, Jonas Schneider (65. Denis Arslan), Niklas Dörrier (75. Thomas Held) - Trainer: Christian Bialke

SG Hackenberg: Sebastian Weber, Began Saiti (46. Edward Yamoah), Dennis Adamiec, Simone-Fabio Donadio, Patrick Sadowski, Maximilian Wagner, Moritz Kerkien, David Tischler, Lennard Wagemann (67. Dewald Grigoryev), Leon Michael Sierant, Mario De Siena - Trainer: Zdenko Kosanovic

Schiedsrichter: Patrick Rudolf (Grevenbroich) - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Nico Korpilla (13.), 1:1 Leon Michael Sierant (17.), 2:1 Niklas Dörrier (37.), 3:1 Niklas Dörrier (43.), 4:1 Jonas Schneider (45.), 5:1 Sami Tajar (50.), 6:1 Blend Janko (56.), 7:1 Niklas Dörrier (59.), 8:1 Niklas Dörrier (69.), 9:1 Denis Arslan (90.)



TuSpo Richrath – HSV Langenfeld 3:0

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Marius Lindemann, Emil Vincazovic, Fatih Türkoglu (89. Athanasios Melas), Achraf Chayeb (46. Tim Scharpel), Kevin Kluthe, Dustin Beyen (89. Julian Dambrowski), Arian Ugljani, Brando de Gracia (81. Gabriel Iacovino), Alen Vincazovic, Gianluca Gagliardi (71. Justin Kotlorz) - Trainer: Lukas Beruda - spielender Co-Trainer: Alexander Rüttgers

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (63. Arsim Hajdari), Nephthalie Ngoma Ndey, Luca Höllman, Leon Wallraf, Nabil El Marhoumi, Giuseppe Licausi (62. Fabian Pastow), Luca Mario Attardi (79. Maurice Herriger), Faissal El Amrani (69. Nabil Al Khabbachi), Oleksii Yermolaiev (62. Konstantinos Kaliantzis) - Trainer: Aziz Ait Ben Omar - Co-Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Isman Mourad - Zuschauer: 661

Tore: 1:0 Alen Vincazovic (24.), 2:0 Alen Vincazovic (64.), 3:0 Marius Lindemann (78.)



SSV Berghausen – TSV Ronsdorf 5:2

SSV Berghausen: Daniel Nellen, Benedikt Brusberg, Frederik Halbey, Tobias Schöning, Robin Bastian, Raphael Schruff (75. Davide Lo Martire), Leon Cvetanovic (85. Nick Michna), Musa Ceesay, Leon Mockschan (92. Yaran Mejid), Julian Meis, Dariusz-Alexander Tontsch (77. Ege Kilic) - Trainer: Ralf Dietrich - Co-Trainer: Sebastian Rommerswinkel

TSV Ronsdorf: Robin Schworm, Sven Jürgen von der Horst (30. Lasse Palsbroecker), Julian Bente (46. Felix Anton Suhre), Marvin Merchel, Nico Langels, Jona Miklas Ernst, Habib Camara (46. Tuna Abas), Nico Fuchs, Phil Ketzscher (46. Felix Oliver Zymla), Sebastian Schmieta, Konstantinos Likidis (61. Yannik Hünninghaus) - Trainer: Denis Levering

Schiedsrichter: Marwin Schmidt - Zuschauer: 69

Tore: 0:1 Konstantinos Likidis (9.), 1:1 Musa Ceesay (11.), 2:1 Dariusz-Alexander Tontsch (25.), 3:1 Dariusz-Alexander Tontsch (44.), 4:1 Dariusz-Alexander Tontsch (67.), 4:2 Jona Miklas Ernst (76. Foulelfmeter), 5:2 Ege Kilic (90.+4)

Gelb-Rot: Marvin Merchel (90./TSV Ronsdorf/)

Gelb-Rot: Nick Michna (90./SSV Berghausen/)



BV Gräfrath – SSVg Velbert II 3:0

BV Gräfrath: Jan Hückeler, Emmanuel Valery Houssou (76. Mertcan Das), Dustin Kinkler, Agostino Barretta, Tom Walther, Alessio Mangia (88. Emmanuel Durife), Max Zymla, Marvin Calcerrada-Sesek (60. Miko Kurth), Arbnor Ejupi, Abdulkadir Avan (60. Yves-David Tshala), Ismail Cakici (68. Ismet Can Agadakmaz) - Trainer: Kaan Kursun

SSVg Velbert II: Sebastian Küper, Massimo Mondello (54. Niklas Böhm), Abel Hagos, Pascal Kubina, Adriano Campitiello, Ilkem Yildirim (45. Furkan Kurt), Faruk Hepgüler, Dmytro Kislin (46. Ilias Hassi), Lirik Krasniqi, Rostyslav Proskura, Giovanni Marose - Spielertrainer: Massimo Mondello

Schiedsrichter: Milan Braasch - Zuschauer: 55

Tore: 1:0 Alessio Mangia (7.), 2:0 Marvin Calcerrada-Sesek (35.), 3:0 Alessio Mangia (45.)

____

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - SV Rot-Weiß Wülfrath

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr HSV Langenfeld - FK Jugoslavija Wuppertal

So., 29.03.26 13:00 Uhr SSVg Velbert II - Cronenberger SC

So., 29.03.26 15:00 Uhr SC Viktoria Wuppertal Rott 89 - TuSpo Richrath

So., 29.03.26 15:00 Uhr SV 09/35 Wermelskirchen - BV Gräfrath

So., 29.03.26 15:00 Uhr TSV Ronsdorf - Türkgücü Velbert

So., 29.03.26 15:00 Uhr SSV Germania Wuppertal - SSV Berghausen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SG Hackenberg - DV Solingen II

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV Solingen 08/10 - FSV Vohwinkel Wuppertal

_______________

OSV Meerbusch – CSV Marathon Krefeld 2:2

OSV Meerbusch: Theodor Domenico Pollino, Kennet Kaminski (46. Jonas Kunft), Luis Mick Heich, Ioannis Alexiou (46. Luca Finn Pohlmann), Marvin Höffges (71. Tim Tetzlaff), Saba Khargelia, Frederic Klausner, Timo Fabian Kaufmann (77. Ben Israil), Philip Schmelzer, Marc Rommel, Lars Stieger - spielender Co-Trainer: Ioannis Alexiou - Co-Trainer: Oliver Franken - Trainer: Dominik Voigt

CSV Marathon Krefeld: Erik Gitner, Marcel Lüft, Almir Arapovic, Emre Özkaya, Daniel Sperling, Semih Cakir, Murat Aslan, Dario Krezic, Ilay Baris, Fritz Fiedler, Dennis Lerche - Trainer: Onur Özkaya

Schiedsrichter: Mats Gaerber - Zuschauer: 232

Tore: 0:1 Fritz Fiedler (4.), 1:1 Ioannis Alexiou (24.), 2:1 Tim Tetzlaff (75.), 2:2 Dennis Lerche (88.)



TuS Wickrath – VfL Tönisberg 2:1

TuS Wickrath: Tim Bekkers, Romel Seena Anyomi, Luis Erkelentz, Kevin Wolfs, Niklas Clemens (46. Jason Rütten), Nils Höffges (77. Emanuel Dacosta Boloko), Petar Popovic, Jonas Bihn (90. Yusuf Sahin), Silvio Cancian, Niek Gabriel Mäder, Noah Papenfuss (83. Phil Engels) - Trainer: Gianluca Nurra

VfL Tönisberg: Robin Bertok, Jan-Niklas Esser, Tobias Kokol, Alex Andreas Schmidt, Janik Dünwald, Simon Kuschel, Tim Couball, Manuel Franken (71. Björn Andreas Koths), Cihan Mustafa Rüzgar (46. Kai Langer), Bertan Josua Yildiz (68. Ronaldo Onuzi), Valon Xhaferi - Trainer: David Machnik - Trainer: Justin Müller

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf ) - Zuschauer: 70

Tore: 1:0 Niek Gabriel Mäder (38.), 1:1 Janik Dünwald (40.), 2:1 Petar Popovic (71.)



DJK Fortuna Dilkrath – SpVg Odenkirchen 4:1

DJK Fortuna Dilkrath: Joel Dassen, Louis Claser, Justus Nauen, Mats Zechlin, Torben Esser, Niklas Mülders (74. Maximilian Grafen), Ole Zechlin, Tim Jäger, Luk Zechlin, Patrice Diane (82. Kai Schmidt), Moritz Münten (65. Simon Viethen) - Trainer: Björn Feldberg

SpVg Odenkirchen: Jonas Derrix, Marcel Schulz, Tobias Krämer, Tom Salentin (60. Ayman Kaibouss), Jan Pflipsen, Konstantine Jamarishvili, Pascal Moseler, Vincent Schleifer (46. Semir Purisevic), Daniel Pfaffenroth (74. Yannic Wolf), Andrej Ferderer, Evgenij Pogorelov (68. Simon Beermann) - Trainer: Simon Sommer

Schiedsrichter: Jason Lee Jendges - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Moritz Münten (24.), 1:1 Vincent Schleifer (30.), 2:1 Tim Jäger (51.), 3:1 Ole Zechlin (56.), 4:1 Ole Zechlin (57.)



Sportfreunde Neuwerk – Türkiyemspor Mönchengladbach 3:1

Sportfreunde Neuwerk: Phillip Beckers, Özgür Sezgin, Marc Nickels, Sven Bjarne Witt, Gian-Luca Mermann, Lasse Buschmann (83. Thierno Oumar Balde), Ben Lawrenz, Marius Meffert (89. Tom Jonas Jakobs), Anton Müller (72. Dominik Klouth), Berkan Dursun (46. Marwan El Khoulati Haroun), Christian Schultz (66. Emmanuel Adu) - Trainer: Erdogan Karaca

Türkiyemspor Mönchengladbach: Arda Akkas, Benjamin Hilgers, Alan Lipemba M'Bulayi, Ousman Nyaw Dudzus, Akin Uslucan, Ehsan Amani, Thomas Tümmers, Nathan Dibazingila, Abdülhakim Yildirim, Semih Simsek, Nico Wachmeister (70. Osama Abdeslami) - Trainer: Cafer Kapkara - Trainer: Ufuk Isik

Schiedsrichter: Jaroslaw Sobisz (Krefeld) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Marius Meffert (18.), 1:1 Nathan Dibazingila (45.+1), 2:1 Marius Meffert (64.), 3:1 Dominik Klouth (90.+8)



1. FC Mönchengladbach – Thomasstadt Kempen 3:5

1. FC Mönchengladbach: Fabian Hermann, Adam Mesrour, Rafioudine Bawa, Asim Göksu, Philip Welzer, Andrij Gordiyevskyy (70. Batuhan Türkyilmaz), Safer Erdogan, Jaysson Zich (66. Emir Aydin), Johovahni Massamba (75. Brandon Mafimbu Mazanga), Berkan Türkyilmaz, Dmytro Motiakyn (76. Kubilay Erol) - Trainer: Dennis Krause

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Tom Kunze, Jonas Struß, Dominique Strathe (68. Eric Scheuren), Luca Küppers (81. Finn Anders), Pascal Ulbricht (67. Marius Elfering), Dustin Meyer, Lukas Inderhees (67. Fabian Wagner), Simon Elfering, Lucas Matteo Klaaßen (76. Alya Keita) - Trainer: Andre Meier

Schiedsrichter: Marcel Fenger - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Dmytro Motiakyn (39.), 1:1 Dustin Meyer (47.), 2:1 Dmytro Motiakyn (52.), 2:2 Lucas Matteo Klaaßen (57.), 2:3 Eric Scheuren (74.), 2:4 Eric Scheuren (79.), 2:5 Alya Keita (89.), 3:5 Emir Aydin (90.)



SC St. Tönis 1911/20 II – SC Union Nettetal II 5:3

SC St. Tönis 1911/20 II: Gian-Luca Mariano, Leonard Stiels, Luis Becker, Fabio Mariano, Luke Hamers (21. Philipp Horster), Ben Cedric Horst, Lucas Noczenski (90. Niklas Hannappel), Nick Armbrüster, Dieumerci Kyanga (90. Fynn Fruhen), Furkan Yavuz - Co-Trainer: Cedric Jentzsch - Trainer: Florian Verhaag

SC Union Nettetal II: Jannik Hüge, Luca Adrians, Niklas Beenen, Jan Pöhler, Mohamad Alhamwi (81. Dustin Kahlen), Tom Genzen, Hendrik Schmitz, Konrad Wyzynski (55. Jannik Witteck), Nico Zitzen, Thomas Jan Lepiorz, Dustin Herrmann - Trainer: David Sfarzetta

Schiedsrichter: Hüdai Faikoglu - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Jan Pöhler (1.), 1:1 Dieumerci Kyanga (5.), 2:1 Leonard Stiels (26.), 3:1 Lucas Noczenski (40.), 4:1 Dieumerci Kyanga (45.), 4:2 Hendrik Schmitz (63.), 4:3 Thomas Jan Lepiorz (65.), 5:3 Dieumerci Kyanga (89.)

Besondere Vorkommnisse: Niklas Beenen (SC Union Nettetal II) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (66.).



TuRa Brüggen – SSV Grefrath 1910/24 2:3

TuRa Brüggen: Steven Salentin, Dennis Greven (81. Erdem Yildiray Eroglu), Volkan Akyil (75. Markus Müller), Christos Tsopanides (61. Jan Grylak), Philipp Cox, Simon Hübner, Nedim Akkus, Robin Hürckmans (71. Florian Storms), Justin Samuel Pahl (40. Erik Pöhler), Nils Bonsels, Mehmet Akkus - Co-Trainer: Timo Vootz - Trainer: Markus Müller

SSV Grefrath 1910/24: Felix Misko, Soner Köse, Jan Nils Klinkenberg, Christofer Feyen (36. Moritz Leutgeb), Timo Claßen, Gerrit Lenssen, David Pries, Fynn Glutting, Vensan Klicic, Maurice Leier (64. Sven Keller), Christopher Claeren (83. Tim Weiner) - Trainer: Alexander Thamm

Schiedsrichter: Yannik Erens - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Vensan Klicic (25.), 0:2 Christopher Claeren (55. Foulelfmeter), 1:2 Mehmet Akkus (63.), 1:3 Tim Weiner (86.), 2:3 Nils Bonsels (88.)



TSV Krefeld-Bockum – VfR Krefeld-Fischeln 3:1

TSV Krefeld-Bockum: Luca Jannik Sitterz, Jan-Christopher Hauke, Janik Ott, Patrick Pasthy, Sébastien Linares, Wale Afees Arogundade, Lukas Gwosdz (90. Jerry Thomann), Hun Brandon Danh Do (54. Amadou Bassirou Fofana Ba), Malik Binbay, Christian Tönnißen (90. Gianluca Tunc), Hendrik Holtz (68. Guy Itamba Ilunga) - Trainer: Tino Reucher

VfR Krefeld-Fischeln: Strahinja Prodanovic, Florian Leisten, Marc Jean Lacroix (90. Florian Funk), Hendrik Rouland (72. Leonidas Theodoros Altstaedten), Mohamed Osman, Leander Boden, Jannick Geraets, Abdulhadi Alamad, Niklas Geraets, Maximilian Kuznik (65. Ndrin Maloku), Denis Shabani (56. Amir Alili) - Trainer: Kevin Schmitz

Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Janik Ott (17.), 1:1 Niklas Geraets (19.), 2:1 Hun Brandon Danh Do (28.), 3:1 Christian Tönnißen (43.)

____

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Mi., 25.03.26 20:00 Uhr CSV Marathon Krefeld - TSV Krefeld-Bockum

Sa., 28.03.26 19:00 Uhr SpVg Odenkirchen - SC St. Tönis 1911/20 II

So., 29.03.26 15:15 Uhr Türkiyemspor Mönchengladbach - DJK Fortuna Dilkrath

So., 29.03.26 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - OSV Meerbusch

So., 29.03.26 15:15 Uhr SSV Grefrath 1910/24 - TuS Wickrath

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfR Krefeld-Fischeln - Sportfreunde Neuwerk

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Tönisberg - 1. FC Viersen

So., 29.03.26 15:30 Uhr SC Union Nettetal II - TuRa Brüggen

_______________

SV Haldern – Viktoria Goch II 2:1

SV Haldern: Nils Schweckhorst, Robin Gissing, Phil Winzer, Anton Alfred Buhl (46. Niclas Raab), Patrick Hildenhagen, Elias Krüger (57. Alexander Rackel), Milot Seesing, Hendrik Heynen, Phillip Adamczyk (46. Lukas Meurs) (82. Karl Isling), Jan Middendorf, Matthias Bauhaus (88. Alexander Ruyter) - Trainer: Christian Böing

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Lars Johnson, Mert Karabulut, Tim Müller, Lucien Fabrice Boyata, Robert Nafin, Louis Bruns, Miguel Wurring, Jiro Jude Maximilian Großhans, Dogan Erkis, Marvin Kürbs - Trainer: Ernes Tiganj

Schiedsrichter: Max Breddemann - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Miguel Wurring (2.), 1:1 Hendrik Heynen (67.), 2:1 Milot Seesing (69.)



SV Rindern – Alemannia Pfalzdorf 3:2

SV Rindern: Bjarne Christoph Janßen, Robert Boßmann, Luca Alexander Polders, Cem Artas (90. Wiktor Romanow), Dano Evrard, Björn Gatermann, Christian Ploenes (51. Alexander Tissen), Marten Albrecht, Mika Winkler (57. Piet Kramer), Maximilian Janssen (89. Marlon Irsch), Mohamad Al Ahmad (76. Leon Naß) - Spielertrainer: Marius Krausel - Trainer: Christian Roeskens

Alemannia Pfalzdorf: Levi Eckermann, David Rudolf Rothemel (78. Aaron Hoffmann), Tom Voß, Tom-Luca Janßen, Lars Völpert (78. Marvin Flounders), Nils Mildenberger, Nick Helmus, Luca Stratemann, Dominik Saat (83. Luca Eikemper), Christian Emmers, Joep Renkens (89. Jamie Caspers) - Trainer: Raphael Erps

Schiedsrichter: Jan Christian Behnisch - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Mika Winkler (5.), 2:0 Christian Ploenes (37.), 3:0 Maximilian Janssen (55.), 3:1 Nick Helmus (79.), 3:2 Luca Eikemper (90.+5)



SV Blau-Weiß Dingden II – Borussia Veen 0:3

SV Blau-Weiß Dingden II: Dennis Wanders, Markus van Stegen, Memetsah Cakar, Yannik Hundt (80. Christian Görkes), Marco Harbring, Mathis Schluse, Tim Vehns, Philipp Arnold, Tim Harbring (64. Leonardo Moschüring), John Gertzen (69. Phil Hülzevoort), Fabrice Kempe (77. Felix Leyking) - Trainer: Dirk Juch - Co-Trainer: Izri Velija

Borussia Veen: Janek Keusemann, Marius Gietmann, Linus van Treek (77. Philipp van Huet), Marc Balonier, Hendrik Terlinden, Jonas Höptner, George Michael Wiedemann (83. Simon Staymann), Jonas van den Brock, Jan Büren (86. Bastian de Klein), Noah Langert (67. Ken Klemmer), Tim Lange - Trainer: Alexander Wisniewski - Trainer: Lukas Höptner

Schiedsrichter: Marten Kaufels (Nieukerk ) - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 George Michael Wiedemann (33.), 0:2 Jan Büren (48.), 0:3 Tim Lange (86.)



TSV Weeze – TuS Stenern 5:1

TSV Weeze: Lukas Janssen, Florian Thomas, Nick Aengenvoort, Lukas Kassler (74. Florian Feddema), Max Büren, Christian Feegers, Henning Mülders (62. Maurice Koenen), Eron Kashtanjeva (53. Julian Kühn), Nils Giltjes, Nderim Cerkinaj (74. Klaus Winters), Nick Schwarma (79. Hakan Erkis) - Trainer: Ferhat Ökce

TuS Stenern: Philipp Juttner, Maximilian Giruc, Alexander Tetiet, Lennart Nordmann, Benjamin Lückel, Tristan Senteler, David Heveling, Alexander Biermann, Luca Wiesmann, Tom-Luka Wanders, Jacobus Derk Tielemann - Trainer: Simon Meyering

Schiedsrichter: Florian Weinmann (Dinslaken) - Zuschauer: 130

Tore: 1:0 Nick Schwarma (31.), 1:1 Benjamin Lückel (34.), 2:1 Henning Mülders (45.), 3:1 Maurice Koenen (65.), 4:1 Julian Kühn (75.), 5:1 Julian Kühn (83.)

Rot: Tristan Senteler (78./TuS Stenern/Frustfoul)



VfL Rhede – Westfalia Anholt 5:0

VfL Rhede: Timo Krone, Luca Lorei, Tony Marcel Drescher, Luca Maximilian Schultze (81. Leon Nachtigall), Kian Trompert (60. Amar Mesic), Noah Paß (68. Nick Ebben), David Adegboyega Weade, Len Stenneken, Maximilian Kreutzer (81. Mathis Beckmann), Elias Francesco Librandi (79. Johannes Seggewiß), Leon Franken - Trainer: Niklas Schemmer

Westfalia Anholt: Daniel Lueb, Mike Schirrmacher, Matthias Paus, Nick Schirrmacher, Daniel Buscher (81. Silas Bergerfurth), Oliver Paus, Finn Filip Spiekers (61. Jonah Elias Roes), Elfadin Maksuti (61. Emnor Haliti), MIchel Duesing (46. Luca Müller), Tugay Mushin Cemil Haberci, Til Spiegelhoff - Trainer: David Kraft

Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Elias Francesco Librandi (10.), 2:0 David Adegboyega Weade (26.), 3:0 Leon Franken (55.), 4:0 Nick Ebben (77.), 5:0 Johannes Seggewiß (90.+1)



Hamminkelner SV – Sportfreunde Broekhuysen 1:1

Hamminkelner SV: Franz Grevenhaus, Sebastian Weinkath, Kevin Beverungen, Nick-Constantin Otto, Till Schürmann (49. Linus Kammeier), Tim Graaf (55. Yannick Weidemann), Gianluca Klein, Lars Ortius, Hassan Hamzaoglu, Felix Becker, Leon Norman Bender - Co-Trainer: Markus Brucks - Trainer: Erdal Dasdan

Sportfreunde Broekhuysen: Finn Bünnings, Norman Schmitz, Luca Schmermas, Nils Lachmann, Justin Theelen, Stan Hesen (89. Philipp Joseph Brock), Sores Civan Agirman, Sven van Bühren (77. Noah Christian Thier), Maurice Horster (51. Joshua Frenzen), Nick Maurice Ernst (88. Marius Brüx), Tom Beterams - Spielertrainer: Sebastian Clarke

Schiedsrichter: Steffen Linneweber - Zuschauer: 135

Tore: 0:1 Norman Schmitz (50.), 1:1 Felix Becker (70.)

Rot: Justin Theelen (47./Sportfreunde Broekhuysen/Notbremse)

Besondere Vorkommnisse: Leon Norman Bender (Hamminkelner SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Finn Bünnings (48.).



Sportfreunde 97/30 Lowick – DJK Twisteden 1:6

Sportfreunde 97/30 Lowick: Christopher Hakvoort, Lary Terhart, Niels Langenhoff, Felix Reinders (84. Christian Lörcks), Finn Terhart, Hannes Böing, Lukas Oostendorp (45. David Ostendorf), Lasse Bennemann, Elija Cürsgen (72. Pierre Walber), Florian Wiegrink (72. Fabian Brömmling), Peter Hund (46. Kilian Jansen) - Spielertrainer: Marvin Tünte - Trainer: Marcus Schaffeld

DJK Twisteden: Jakob Thielen, Niklas Heußen, Henri Hirschmann (64. Yannik Thielen), Alexander Rasch, Lars Douteil (46. Jordi Leck), Tom Cappel, Nico Lenz (74. Philipp Ingenleuf), Nikolas Dennesen (60. Steffen Douteil), Fabian Rasch (74. Leonard Hartings), Chris Kleuskens, Torben Schellenberg - Trainer: Marcel te Nyenhuis - Co-Trainer: Jan van de Meer - Co-Trainer: Rainer Winkels

Schiedsrichter: Thomas Roquet (Duisburg) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Torben Schellenberg (30.), 0:2 Nico Lenz (35.), 0:3 Jordi Leck (64.), 0:4 Tom Cappel (65.), 0:5 Torben Schellenberg (73. Foulelfmeter), 1:5 Pierre Walber (79.), 1:6 Tom Cappel (81.)



SGE Bedburg-Hau – TuS Xanten 2:4

SGE Bedburg-Hau: Niklas Puff, Martin Tekaat, Henrik Schümmer (76. Julian Diedenhofen), Nicolas Rode (70. Fabian Berntsen), Theo Gerard, Fabio Dittrich, Christoph Gorißen, Tim Helmus, Len Deckers, Theo Panke (85. Niklas Puff), Falko Kersten - Trainer: Bernard Alijaj

TuS Xanten: David Vengels, Jonas Vengels, Luan Schreiber, Jesse Sticklat, Norwin Meyer, Luca Franz Joachim Binias (90. Emircan Boran), Gerrit Jenowsky, Marvin Braun (81. Zeon Kern), Niklas Maas, Christopher Kimbakidila (91. Zerdest Özdemir), Noah Afonso Malangi (70. Lukas Maas) - Trainer: Mirco Dietrich

Schiedsrichter: Marcell Weienberg - Zuschauer: 110

Tore: 0:1 Jesse Sticklat (40.), 1:1 Henrik Schümmer (53.), 2:1 Theo Gerard (59.), 2:2 Gerrit Jenowsky (67.), 2:3 Marvin Braun (71. Foulelfmeter), 2:4 Luan Schreiber (73.)



Kevelaerer SV – SV 08/29 Friedrichsfeld 4:1

Kevelaerer SV: Ben-Luca Ingenfeld, Noah Tellemanns, Cedric Hacks, Nicolas Dittrich, Gian-Luca Dittrich (78. Hannes Lörcks), Leo Wienhofen (72. Özkan Külcür), Marvin Schulz (70. Nils Theysen), Robin Kaschubat, Malik Bongers, Jona Wassen (59. Colin Linßen), Maximilian Gastens (85. Tom Schax) - Trainer: Patrick Znak

SV 08/29 Friedrichsfeld: Lukas Botor, Heinrich Heleniak (78. Joshua Brauer), Onur Baran (68. Emir Zerdo), Maximilian Spartz (51. Ali Yavuz), Samid Kurtanovic, Manuel Kausch, Collin Isselhorst, Rafael David Buch, Joel Grzeskowiak (51. Daniel Viktor Weiz), Gianluca Buhlmann, Eray Tuncel (68. Halil Ibrahim Ören) - Trainer: Almir Duric

Schiedsrichter: Adrian Shala (Krefeld) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Eray Tuncel (16.), 1:1 Nicolas Dittrich (30.), 2:1 Maximilian Gastens (47.), 3:1 Maximilian Gastens (51.), 4:1 Maximilian Gastens (75.)

____

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Westfalia Anholt - Hamminkelner SV

Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - SGE Bedburg-Hau

Fr., 27.03.26 20:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - SV Rindern

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Stenern - Kevelaerer SV

So., 29.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TSV Weeze

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - SV Haldern

So., 29.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - VfL Rhede

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Blau-Weiß Dingden II

So., 29.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Sportfreunde 97/30 Lowick

_______________

Rheinland Hamborn – SuS 21 Oberhausen 5:0

Rheinland Hamborn: Deniz Aktas, Kaan Akgül (60. Luka Frano Beric), Joel Schoof, Nurettin Kayaoğlu, Mehmed-Sena Özen (60. Yunus Emre Kocaoglu), Ömer Talha Yurdakul, Eren Taskin (60. Mehmet-Ali Cengiz), Mohammed Monir Ayyad, Ferdi Acar, Joel Preuß (72. Imran Ömür), Samet Sadiklar (79. Patrick Dertwinkel) - Trainer: Julien Schneider - Trainer: Fahri Ulutas - Co-Trainer: Mikail Demirel

SuS 21 Oberhausen: Niko Lazar, Chris-Evans Pieritz, David Reidermann (70. Ensar Yildiz), Alexander Louis Hernaut, Ensar Yildiz, Kevin Skoda (66. Abdulhamit Canim), Marco Matuszzak, Akin Aslantin, Hürkan Kindac, Jihan Jeremi Bayram, Muhammet Emin Canim (70. Jonas Florczak) - Trainer: Kevin Weber

Schiedsrichter: Yasin Iletmis - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Samet Sadiklar (14.), 2:0 Samet Sadiklar (33.), 3:0 Eren Taskin (55. Foulelfmeter), 4:0 Ferdi Acar (82.), 5:0 Ferdi Acar (85.)

Gelb-Rot: Marco Matuszzak (82./SuS 21 Oberhausen/)



SC 1920 Oberhausen – Duisburger SV 1900 0:2

SC 1920 Oberhausen: Zakaria Benhannoun, Marko Djurdjevic, Mohamed Lamine Jegham, Bülent Demirci, Burak Demirci (80. Ridwan Yakubu Usmanu), David Möllmann, Reid Osei, Ömer-Faruk Calik (78. Cihan Mutlu), Nevio Möllmann, Justin Wunder, Yusuf Allouche - Trainer: Erkan Aydin

Duisburger SV 1900: Tobias Prigge, Jan Stuber, Alexander Klug (52. Noel Felten), Raffael Schütz, Thomas Kirsch, Kevin Sonneveld (80. Jan Zuweis), Nico Klotz, Andre Meier (52. Youmssi Fotso), Mahmut Savci (77. Julian Grevelhörster), Gino Mastrolonardo, Kadir Yildirim (75. Maurice Rybacki) - Trainer: Sergio Pinto Cruz - Trainer: Damian Opdenhövel

Schiedsrichter: Cristian Bock - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Andre Meier (22.), 0:2 Nico Klotz (57.)



GSG Duisburg – VfL Repelen 1:6

GSG Duisburg: Musafi Shehu, Eren Ates, Robin Hochmuth (46. Jasin El Ouarti), Armin Alihodzic, Danijel Arsenovic, Luan Petsch, Milan Macar (76. Philipp Bruns), Egzon Zabergja, Hayato Takei (32. Marcel Möller), Mamadou Billo Kante (46. Mertcan Gümüs), Edis Junuzovic (75. Perry Oppong Meusel) - Trainer: Alessandro Vergaro

VfL Repelen: Robin Meischner, Berkant Gebes (76. Andrew Appiah), Robin Rasche, Leandro Adams, Mehmet Ügüdür (46. Marvin Trentzsch), Tobias Tatzel, Yassin Ait Dada, Hendrik Schons (70. Jan Albus), Amar Pilavdzic, Yubery Santo Stielke (61. Clemens Genkel), Arjeton Krasniqi (76. Marvin Slatinjek) - Trainer: Sercan Baloğlu - Co-Trainer: Naser Ameti

Schiedsrichter: Chris Hempel (Emmerich) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Arjeton Krasniqi (7.), 0:2 Amar Pilavdzic (9.), 0:3 Arjeton Krasniqi (17.), 0:4 Amar Pilavdzic (30.), 0:5 Arjeton Krasniqi (33.), 1:5 Mertcan Gümüs (50.), 1:6 Yassin Ait Dada (90.+7 Foulelfmeter)



VfB Homberg II – Schwarz-Weiß Alstaden 2:1

VfB Homberg II: Frederic Michel, Finn Lempert, Ben Louis Riebling, Dennis Golomb, Samuel Lindner, Illia Venhelaites (70. Florian Gashi), Florian Czarnecki, Til Müller, Viacheslav Hrebniev, Semir Demiri (87. David Bothe), Maurice Laroche - Trainer: Tobias Schiek

Schwarz-Weiß Alstaden: Ajara Djamal Ehlert, Robin Aycicek, Philipp Demler, Bilal Fezzani, Camara Kessery, Serdy Nguala, Almin Essler (45. Yugo Funazuka), Ali Gülcan, Justin Wzietek, Boran Sezen - Trainer: Bilal Fezzani

Schiedsrichter: Oualid Elhahaoui - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Til Müller (45.+1), 2:0 Maurice Laroche (68.), 2:1 Boran Sezen (70.)



Duisburger FV 08 – Viktoria Buchholz 2:2

Duisburger FV 08: Kejan Güzel, Gracjan Adamowicz, Yu Taya, Lars Gronemann (90. Miche-Joel Makomé-Mabouba), Hüseyin Rasitoglou, Julian Sistig (57. Ismail Öztürk), Tayfun Yildirim, Yasar Emin Uzun, Luca Gebhard (71. Noah Devran Andich Abdeslam), Filip Dimeski (57. Aiyoub Andich), Kevin Mouhamed - Trainer: Mustafa Öztürk

Viktoria Buchholz: Jann Singh, Pascal Mahn (90. Kenshin Iwai), David Szekeres, Rimuto Sasaki, Samson Ayodele, Eliah Jung, Tobias Eickmanns, Semih Vißer (75. Timo Wirtz), Hasan Aydin (74. Noah Joel Belack), Colin Onyeocha (59. Fabian Rahmacher), Elias Benedikt Schnell (88. Fabio Motuzzi) - Trainer: Tim Sobisch - Trainer: Stephan Bork

Schiedsrichter: Marc Schwindowski (Duisburg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Kevin Mouhamed (33.), 1:1 Hasan Aydin (50.), 2:1 Aiyoub Andich (63.), 2:2 Tobias Eickmanns (85.)



SV Genc Osman Duisburg – SuS 09 Dinslaken 3:3

SV Genc Osman Duisburg: Ali Günes Karabiyik, Bünyamin Burak Sari, Enis Koray Kücük, Dominik Zagrovic, Ishak Öztürk (80. Baran Fidan), Argjent Emrula, Emre Onur, Osman Simsek (65. Yassine Bel-Mustapha), Mahde Hadekhalaf Kaeede (81. Younes Abdelhedi), Elyesa Onur, Sandro Garcia Melian - Co-Trainer: Tarkan Yildirim - Trainer: Hakan Katircioglu - Co-Trainer: Tugay Arslan

SuS 09 Dinslaken: Jan Rother, Jens Krönung, Jan Bongartz, Nico Knödlseder, Erion Xhemajli, Joel Loretan, Colin Schmitt (77. Maik Wosnitza), Viktor Klejonkin (63. Kevin Kolberg), Tim Waclawek, Stefan Frieler, Tim Wollbrinck (85. Timm Golley) - Spielertrainer: Timm Golley

Schiedsrichter: Taner Özkan (Remscheid) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Tim Wollbrinck (3.), 1:1 Argjent Emrula (22.), 1:2 Stefan Frieler (24.), 2:2 Argjent Emrula (44.), 3:2 Osman Simsek (62.), 3:3 Tim Wollbrinck (80.)



TuS Asterlagen – Mülheimer SV 07 0:4

TuS Asterlagen: Oguz Dalli, Emre Can Aydin, Mario-Catalin Codreanu, Ahmet Aldemir, Sefa Karakurt, Tunahan Karakaya, Enes Isiktas, El Houcine Bougjdi, Derman Disbudak, Diar Mustafa, Emir Turan (82. Riichi Nakanishi) - Trainer: Muhammet Isiktas

Mülheimer SV 07: Atilla Yildiz, Noah Jamal Schindlegger (46. Henry Philipp Lücke), Michel Roth, Nick Bennmann, Robin Götze, Simon Grün (82. Thore Uteg), Asim Bedirhan Simsek (21. Denys Kalashnik), Lennard Kaiser, Mohammad Iyad Shihada (77. Abdelmalik El Ouriachi), Pascal Roenz, Maid Music - Trainer: Christian Mikolajczak

Schiedsrichter: Marvin Konopatzki (Kleve) - Zuschauer: 50

Tore: 0:1 Pascal Roenz (54.), 0:2 Michel Roth (66.), 0:3 Lennard Kaiser (80.), 0:4 Lennard Kaiser (90.)



1. FC Mülheim-Styrum – Spvgg Meiderich 06/95 1:2

1. FC Mülheim-Styrum: Lukas Schmidt, Mohamed Bentaleb (70. Benjamin Demesugh Tyolumun), Khalil Bentaleb, Kaan Atik, Batuhan Esgin (82. Ömer Özmen), Marco Olivieri, Yasin Gümüs, Mohamed-Ali Al Naboush, Mert Kaan Kesici (72. Badri Müller), Taha Benhamza (67. Harry Owusu Amponsah), Takeru Kokubu (53. Ayuk Etengeneng) - Trainer: Eser Ucak - Trainer: Ömer Özmen

Spvgg Meiderich 06/95: Noah Krappen, Nick Kirstein, Aaron Kazimierczak (67. Dennis Freikamp), Fynn Heinzelmann (64. Aristote Tshiani), Pascal Schumacher-Meinberg, Wolfgang Manuel Lutze, Lukas Roman, Julian Dzieza, Louis Runge, Tobias Marco Freiwald (71. Tim Kaiser), Riccardo Nitto (88. Max Trotzkowski) - Trainer: Oliver Petzold

Schiedsrichter: Seyfullah Pakel - Zuschauer: 45

Tore: 0:1 Riccardo Nitto (18.), 0:2 Fynn Heinzelmann (62.), 1:2 Yasin Gümüs (81.)

Gelb-Rot: Wolfgang Manuel Lutze (81./Spvgg Meiderich 06/95/Foulspiel)

Gelb-Rot: Nick Kirstein (91./Spvgg Meiderich 06/95/Foulspiel)

Gelb-Rot: Pascal Schumacher-Meinberg (95./Spvgg Meiderich 06/95/Foulspiel)



SV Rhenania Hamborn – FC Neukirchen-Vluyn 09/21 1:2

SV Rhenania Hamborn: Enes Özden, Dursun Can, Eric Belanga, Ugur Özmen, Samuel Kaba Frimpong, Yusuf Turnali, Pasquale Conti, Mohamed Amin Mallouki Guerrid (55. Tugra Dilekci), Okan Yilmaz (65. Mahmut Yahya Kalkan), Blinort Namoni (72. Murat Alkurt), Andrija Kurandic - Trainer: Yalcin Nezir - spielender Co-Trainer: Okan Yilmaz

FC Neukirchen-Vluyn 09/21: Hendrik Paul Bodo Bornschein, David Markovic, Jesko Dezelak, Melvin Sijercic, Tom Straub, Adis Dedic, Luis Gizinski (75. Besnik Saljiji), Enedin Hadrovic (77. Lukas Nowicki), Emilio Bajrami (66. Phil Hardelauf), Mert Aközbek (46. Astrit Krasniqi), Emir Karabegovic (66. Lukas Koch) - Trainer: Abdelaziz Zenzoul

Schiedsrichter: Kevin Bischoff - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Enedin Hadrovic (26.), 0:2 Phil Hardelauf (71.), 1:2 Murat Alkurt (79. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Dursun Can (54./SV Rhenania Hamborn/Faul)

____

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

Sa., 28.03.26 18:00 Uhr Mülheimer SV 07 - Duisburger FV 08

So., 29.03.26 15:00 Uhr Spvgg Meiderich 06/95 - SC 1920 Oberhausen

So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden - 1. FC Mülheim-Styrum

So., 29.03.26 15:15 Uhr SuS 09 Dinslaken - Rheinland Hamborn

So., 29.03.26 15:30 Uhr VfL Repelen - SV Rhenania Hamborn

So., 29.03.26 15:30 Uhr Duisburger SV 1900 - GSG Duisburg

So., 29.03.26 15:30 Uhr Viktoria Buchholz - VfB Homberg II

So., 29.03.26 15:30 Uhr SuS 21 Oberhausen - TuS Asterlagen

So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 - SV Genc Osman Duisburg

_______________

SV Burgaltendorf – SpVgg Steele 5:1

SV Burgaltendorf: Maximilian Luke Wagner, Leon Metke, Kai Nakowitsch, Georgios Ketsatis (74. Alkan Albayrak), Caspar Schelewski (56. Tim Karkau), Jason-Lee Gerhardt (72. Nico Van Der Heuvel), Jannis Böhner, Jonas Rölver (61. Schevan Rascho), Kevin Barra, Mehmet Can Köstekci, Michael Siminenko - Trainer: Andreas Krippel

SpVgg Steele: Dominik Langenberg, Dominic Hörstgen, Fabian Handke (46. Enosch Kpessou), Leon Tüns, Dominik Bongartz, Lirim Imeri, Maurice Jednicki, Erol Hermann (78. Thoma Bubullima), Asiato-Shouda Sanganaza (76. Bastian Lübeck), Louis Smeilus, Luis Richard (76. Niklas Edler) - Trainer: Dirk Möllensiep

Schiedsrichter: Ben Blank - Zuschauer: 154

Tore: 1:0 Michael Siminenko (13.), 2:0 Michael Siminenko (20.), 3:0 Kevin Barra (51.), 3:1 Louis Smeilus (77.), 4:1 Michael Siminenko (83.), 5:1 Schevan Rascho (90.+1)



Sportfreunde Niederwenigern II – Fortuna Bottrop 2:3

Sportfreunde Niederwenigern II: Jan-Philipp Vonk, Sebastian Schnell, Marius Beyer, Malte Eckert, Benedikt Michael Thielecke, Leon Welticke, Sebastian Axt, Lutz Dahlhaus, Noe Jose Limas, Marlon Anthony Williams JR, Justin Barke - Trainer: Lars Diefenthal

Fortuna Bottrop: Philip Pusch, Marcel Hegemann, Hussein Solh, Luca Fischer (77. Amanuel Haile), Jan Larisch, Stefan Pitkowski (80. Emre Kilic), Ben Maarten Jansen, Hannes Ostgathe (73. Can Michalski), Danny Schrödl, Lennart Jablonski (80. Robin Nordmann), Niklas Wenderdel (89. Thilo Grollmann) - Trainer: Sebastian Stempel

Schiedsrichter: Serkan Piricek - Zuschauer: 75

Tore: 0:1 Luca Fischer (4.), 0:2 Ben Maarten Jansen (28. Foulelfmeter), 1:2 Marlon Anthony Williams JR (30.), 2:2 Justin Barke (31.), 2:3 Malte Eckert (45.+1 Eigentor)



Dostlukspor Bottrop – Sportfreunde Königshardt 3:4

Dostlukspor Bottrop: Fabian Fricke, Arif Elyesa Mendil (60. Dogukan Turan), Baris Erdogan, Berat Arslan, Devin Yildirim (46. Tolga Yildirim), Khaled Al-Kadi (68. Hüssein El-Moussa), Nassim Ahkim, Ismail Talha Uzan, Jonah Konzer, Abbas Jaafar, Can Uçar - Trainer: Can Uçar

Sportfreunde Königshardt: Alexander Krobok, Nico Nachtigall, Dennis Schlenski (55. Berkay Akay), Mathias Grgic, Sven Ebbe Süsselbeck, Laurenz Hübinger (70. Finn Busian), Denis Karic, Charalambos Pommer, Silas Baffour, Simon Palmen (75. Lukas Hartmann), Tristan Joel Müller - Co-Trainer: Sven Matuszczak - Trainer: Kenan Hodzic

Schiedsrichter: Sascha Radusch (Duisburg) - Zuschauer: 60

Tore: 1:0 Ismail Talha Uzan (33.), 1:1 Tristan Joel Müller (34.), 2:1 Tolga Yildirim (50.), 2:2 Laurenz Hübinger (54.), 2:3 Laurenz Hübinger (60.), 2:4 Silas Baffour (65.), 3:4 Dogukan Turan (73.)



VfB Frohnhausen – Spvgg Sterkrade-Nord 5:1

VfB Frohnhausen: Marko Razic, Dasilva Mavinga Matondo, Taraba Carsten Kagnassim (75. Kevin Zamkiewicz), Milad Mansoori (70. Rida Hallak), Florian Usein, Issa Adnan Said (88. Jonas Yunus Erdogmus), Canel Ucan, Essowavana Gbegouni (88. Joel Martin Dinzolele), Samir Laskowski, Prince Chigamezu Igbozuruike, Muhammed Filizay (75. Ilyas Khazaz) - Co-Trainer: Yassine Oulhaji-Temsamani - Trainer: Chamdin Said

Spvgg Sterkrade-Nord: Nico Nowoczin, Michael Kunze, Malte Simon Benninghoff, Ife-Oluwa Awolaja (46. Maurice Brands), Jason Michael Schiewer (69. Dean Torben Nowoczin), Nico Spickermann, Fabian Drieschner (46. Lukas Kallweit), Ezekiel Oluwa Pelumi Adebisi, David Alexander Forbeck (62. Justin Beckmann), Danny Perenz, Oguzhan Mirac Cengiz (75. Thuto Schneider) - Trainer: Oguzhan Cuhaci

Schiedsrichter: Maikel de Almeida - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Samir Laskowski (9. Foulelfmeter), 1:1 Oguzhan Mirac Cengiz (13.), 2:1 Florian Usein (24.), 3:1 Issa Adnan Said (58.), 4:1 Issa Adnan Said (63.), 5:1 Samir Laskowski (90.)



Fatihspor Essen 2001 – Rot-Weiss Essen II 0:3

Fatihspor Essen 2001: Akin Karakoyun, Orhan Dombayci, Sami Essa Suleiman, Can Tunctürk, Tolga Yigit, Samed Fidan (75. Emre Bektas), Jez Fremnong (71. Ali Imran Toy), Baki Caki, Oktay Cinar, Ayman Mallih, Kaan Kazim Karakus - Trainer: Adem Durmus

Rot-Weiss Essen II: Marcel Lenz, Burak Bahadir, Marvin Paulsen, Ole Nissen, Marcel Faber (90. Mirco Konarkowski), Mehmet Demirci (64. Timo Dargel), Orcun Mengenli, Marcel Platzek, Joel Bema (80. Jan-Luca Geurtz), Luis Förster (60. Hamid Kuka), Arda Islam (46. Randy-Tamufor Atanga-Akwen) - Trainer: Stefan Lorenz

Schiedsrichter: Abdelhak El Hattachi - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Marcel Platzek (53.), 0:2 Marcel Platzek (89.), 0:3 Hamid Kuka (90.+3)



Heisinger SV – TuSEM Essen 1926 1:1

Heisinger SV: Julian Robert, Erhan Azatoglu, Lukas Gerrits, Lukas Hunhoff, Semih Cimen, Simon Tenberge, Steffen Köfler, Julian Bluni (73. Minwook Oh), Leon Frehmann, Tobias Köfler (90. Nik Leiler), Jonas Lippeck (83. Philipp Reichardt) - Trainer: Slavko Franjic - spielender Co-Trainer: Philipp Reichardt - Trainer: Frank Burchhardt

TuSEM Essen 1926: Leon Pires-Schulten, Fabian Riesener, Florian Pawelzik, Sergej Stahl, Rico Zölzer, Sanjay Bhandari, Lukas Paulun, Serkan Özer, Frederick Gipper, Philipp Alexander Glahn (69. Nico David Erbslöh), Leo Derksen - Trainer: Lucas Bründermann - Co-Trainer: Fabian Horn

Schiedsrichter: David Pünder (Duisburg) - Zuschauer: 38

Tore: 0:1 Frederick Gipper (49.), 1:1 Jonas Lippeck (53.)



Vogelheimer SV – FC Blau-Gelb Überruhr 9:1

Vogelheimer SV: Martin Rätz, Yannik Schümberg, Marc Nickel (46. Haruto Ishizaki), Janik Noah Eichmann, Deniz Senol, David Dottai, Enes Yilmaz, Mika Luis Pfundner (70. Schafik Fraitat), Glory Samuel Kamamona, Naoufal Nouri, Emre Kilav (84. Edis-Cem Yilmaz) - Trainer: Carsten Isenberg

FC Blau-Gelb Überruhr: Julian Frings, Andreas Angerer, Chafiq Guettari, Eljvir Ahmet, Alexandru-Gabi Gheorghe, Adil Lamrini, Faithful Gold-Toluhi, Jumaru Nishikawa, Ryota Nomura, Mikail Evren Altun - Trainer: Sascha Tautges

Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Marc Nickel (15.), 2:0 Mika Luis Pfundner (17.), 3:0 Naoufal Nouri (21.), 4:0 Emre Kilav (31.), 5:0 Enes Yilmaz (41.), 6:0 David Dottai (45.), 7:0 Emre Kilav (59.), 8:0 Janik Noah Eichmann (65.), 8:1 Faithful Gold-Toluhi (74.), 9:1 Yannik Schümberg (90.)



DJK Arminia Klosterhardt – DJK Arminia Lirich 1920 4:1

DJK Arminia Klosterhardt: Lucas Goy, Nico Harder, Meik Kunz (70. Lennart Elias Rühl), Vladyslav Azaronok, Emre Yalcin, Samuel Zegadlo (79. Meris Glogic), Fabian Abel (70. Phil Wolff), Niklas Gehrmann, Max Langerbein, Hamza Velic (61. Melvin Glogic), Jan-Niklas Pia (76. John Salobir) - Co-Trainer: Norman Seitz - Trainer: Marcel Landers

DJK Arminia Lirich 1920: Jonas Hartmann, Ben Pribbernow, Albin Alimusaj (75. Nils Beusing), Mehriz Fezzani, Eric Salobir, Anthony Annan, Daniel Enudi (76. Emil Mörs), Leroi Donovan Ndjiago (76. Tim Danel), Andre Peters, Ugochukwu Akubuike, Felix Beusing (66. Nabil Hamkar) - Co-Trainer: Torsten Nienhaus - Co-Trainer: Gerald Nana Osei Siebert

Schiedsrichter: Jan-Hendrik Helten (Bocholt) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jan-Niklas Pia (13.), 1:1 Mehriz Fezzani (44.), 2:1 Samuel Zegadlo (46.), 3:1 Max Langerbein (58.), 4:1 Samuel Zegadlo (59.)

Rot: Nabil Hamkar (72./DJK Arminia Lirich 1920/Beleidigung)



SpVgg Sterkrade 06/07 – SuS Haarzopf 1:3

SpVgg Sterkrade 06/07: Thomas Bach, Finn Müller, Lukas Geers, Mats Müller, Joel Bayram, Enver Ünal, Artur Stankewizius, Sverre Müller, Jannik Hoppe, Maximilian Felix Zachariasz, Damian Vergara Schlootz - Trainer: Lars Mühlbauer

SuS Haarzopf: Leon Krasniqi, Maximilian Härtel, Patrick Demme, Julian Piontek, Johannes Flatow, Marvin Pape, Matteo Viefhaus, Justin Kaiser, Michael Seidelmann, Yunosuke Seo, Felix Franken - Trainer: Matthias Walter

Schiedsrichter: Felix Tomasz Zakrzewski

Tore: 0:1 (34.), 0:2 (54.), 0:3 (90.), 1:3 Damian Vergara Schlootz (90.+2)

____

Das ist der nächste Spieltag

25. Spieltag

So., 29.03.26 13:45 Uhr SpVgg Steele - Vogelheimer SV

So., 29.03.26 14:00 Uhr SuS Haarzopf - Sportfreunde Niederwenigern II

So., 29.03.26 15:15 Uhr Heisinger SV - VfB Frohnhausen

So., 29.03.26 15:15 Uhr Sportfreunde Königshardt - Fatihspor Essen 2001

So., 29.03.26 15:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord - SV Burgaltendorf

So., 29.03.26 15:30 Uhr Fortuna Bottrop - Dostlukspor Bottrop

So., 29.03.26 15:30 Uhr DJK Arminia Lirich 1920 - SpVgg Sterkrade 06/07

So., 29.03.26 15:30 Uhr FC Blau-Gelb Überruhr - DJK Arminia Klosterhardt

So., 29.03.26 16:00 Uhr Rot-Weiss Essen II - TuSEM Essen 1926

________________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: