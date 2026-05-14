FSV Vohwinkel verpflichtet Justin Lüdtke vom ASV Mettmann

Justin Lüdtke schließt sich dem FSV Vohwinkel an. – Foto: Spielerprofil

Der 28-jährige Angreifer überzeugte in den vergangenen beiden Spielzeiten mit starken Offensivwerten. Wettbewerbsübergreifend erzielte Lüdtke 27 Treffer und bereitete weitere elf Tore vor. Mit seiner Torgefahr, seinem Einsatzwillen und seiner mannschaftsdienlichen Spielweise bringt er Qualitäten mit, die das Offensivspiel des FSV flexibler und variabler gestalten sollen.

Neben seiner sportlichen Qualität überzeugt Lüdtke auch charakterlich. Der erfahrene Stürmer gilt als ehrlicher Arbeiter auf dem Platz, der mit Leidenschaft, Intensität und einer aggressiv-positiven Mentalität vorangeht. Damit passt er ideal in das Profil und die Werte des Vereins.

„Justin befindet sich im besten Fußballeralter und bringt die Erfahrung mit, die unserer Mannschaft sofort weiterhelfen wird. Wir freuen uns sehr, ihn im Fuchsbau begrüßen zu dürfen“, heißt es aus dem Umfeld des FSV. Mit Justin Lüdtke gewinnt der FSV Vohwinkel nicht nur einen starken Offensivspieler, sondern auch einen charakterlich einwandfreien

Teamplayer.